यूट्यूबर अनुराग डोभाल सड़क हादसे में घायल, मेरठ हाईवे पर 150 की रफ्तार से दौड़ाई फॉर्च्यूनर, डिवाइडर से टकराए
फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस-17 फेम अनुराग डोभाल (UK07 राइडर) हादसे के वक्त इंस्टाग्राम पर लाइव थे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 7, 2026 at 11:12 PM IST
मेरठ : उत्तराखंड के फेमस यूट्यूबर और बिग बॉस-17 फेम अनुराग डोभाल (UK07 राइडर) की गाड़ी डासना गाजियाबाद पर एक भयानक सड़क हादसे का शिकार हो गई. जिस वक्त यह हादसा हुआ अनुराग डोभाल इंस्टाग्राम पर लाइव थे. अनुराग डोभाल ने कहा- लेट्स गो फॉर द फाइनल ड्राइव.
इसके कुछ ही देर बाद उनकी तेज रफ्तार कार डिवाइडर से टकरा गई और लाइव अचानक बंद हो गया. घटना गाजियाबाद के डसना थाना क्षेत्र के पास की है. अनुराग डोभाल को इलाज के लिए सुभारती हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. पुलिस के मुताबिक हालात सामान्य है.
150 Kmph की रफ्तार में दौड़ाई कार : लाइव वीडियो में देखा गया कि अनुराग की गाड़ी में अंग्रेजी गाना बज रहा है. गाजियाबाद के डासना थाना क्षेत्र में दिल्ली-देहरादून हाईवे पर फॉर्च्यूनर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाने लगते हैं. कुछ ही पलों में स्पीड लगभग 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है.
राहगीरों ने दी पुलिस को सूचना : इस दौरान इंस्टाग्राम पर लाइव रहे और कुछ सेकेंड के बाद वीडियो भी बंद हो गई. राहगीरों ने क्षतिग्रस्त गाड़ी को देखा और पुलिस को सूचना दी. राहगीर तत्काल मौके पर पहुंचे और अनुराग डोभाल को गाड़ी से निकाला. अनुराग डोभाल का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रही है और कार से उसे कुछ लोग बाहर निकालते नजर आ रहे हैं.
सुभारती हॉस्पिटल में भर्ती : मेरठ के परतापुर थाना प्रभारी अजय शुक्ला ने बताया कि अनुराग की गाड़ी डासना थाना क्षेत्र में डिवाइडर से टकराई थी. गाड़ी खुद अनुराग डोभाल चला रहे थे. उन्हें सुभारती हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. जिस वक्त गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हुई उस वक्त मीटर की रीडिंग 3400 है.
यह भी पढ़ें : स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का विवादों और आंदोलन से है गहरा नाता, किसी की भी हो सरकार विरोध में उठाई आवाज