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दुमका में शर्मनाक घटनाः युवकों ने लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, शिकंजे में छह आरोपी

प्रतीकात्मक तस्वीर ( ETV Bharat )

दुमकाः झारखंड में दुमका जिला के जरमुंडी थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जब साथ युवकों ने एक युवती के साथ छेड़खानी की, उसे निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया. इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल और रुपए भी छीन लिए.

इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना में शामिल छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने वह मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिससे वीडियो और तस्वीर खींची गई थी. खास बात यह है कि सभी आरोपी गांव के आसपास के ही रहने वाले हैं.