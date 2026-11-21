दुमका में शर्मनाक घटनाः युवकों ने लड़की का बनाया अश्लील वीडियो, शिकंजे में छह आरोपी
झारखंड के दुमका में युवती का अश्लील वीडियो बनाने के मामले में छह आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
Published : November 21, 2026 at 10:50 PM IST
दुमकाः झारखंड में दुमका जिला के जरमुंडी थाना क्षेत्र से एक शर्मनाक घटना सामने आई है. जब साथ युवकों ने एक युवती के साथ छेड़खानी की, उसे निर्वस्त्र कर उसका वीडियो बनाया. इतना ही नहीं उसके साथ मारपीट करते हुए मोबाइल और रुपए भी छीन लिए.
इस मामले में एसडीपीओ ने बताया कि इस घटना में शामिल छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस ने वह मोबाइल भी जब्त कर लिया है, जिससे वीडियो और तस्वीर खींची गई थी. खास बात यह है कि सभी आरोपी गांव के आसपास के ही रहने वाले हैं.
तीन दिन पहले की है घटना, पीड़िता शनिवार को पहुंची थाना
दरअसल, यह घटना 18 नवंबर की दोपहर की है. आज शनिवार को पीड़िता थाना पहुंच थाना में मामला दर्ज कराया है. पीड़िता ने थाना में आवेदन में बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है. 18 नवंबर को दोपहर करीब 12 बजे वह खेत से धान काट कर घर लौट रही थी. रास्ते में तिलबरिया मोड़ के पास वह होने वाले पति से कुछ बात की. वहां मंगेतर ने कपड़ा खरीदने के लिए कुछ रुपये भी दिये.
इसके बाद अकेले अपने घर की ओर जा रही थी, तभी रास्ते में झाड़ी के पास घात लगाए उसकी पहचान के शंकर मांझी और रविंद्र मांझी ने पांच साथियों के साथ मिलकर घेर लिया. गाली गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की, मंगेतर द्वारा दिया गया पैसा और मोबाइल भी छीन लिया.
आरोपियों ने युवती को पकड़कर सारे कपड़े उतार दिए और वीडियो बनाया, कुछ ने फोटो भी खींची, काफी देर तक इसी अवस्था में युवती को जलील किया. इसके बाद धमकी दी कि अगर पुलिस या फिर किसी को इसके बारे में बताया तो जान से मार दिया जाएगा. किसी तरह से आज थाना आकर पुलिस को आपबीती बताई.
पुलिस ने की कार्रवाई
मामला दर्ज कर जरमुंडी थाना प्रभारी दयानंद साह ने त्वरित कार्रवाई की, तुरंत एक छापेमारी दल का गठन किया गया. पुलिस टीम ने पहले नामजद शंकर और रविंद्र को हिरासत में लिया, उसकी निशानदेही पर सूरज माल, विकास मांझी, मनोज मांझी व बजरंग पुजहर को दबोचा गया. हालांकि एक युवक अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है.
एसडीपीओ मे दी जानकारी
इस पूरे मामले पर जरमुंडी क्षेत्र के एसडीपीओ नवल किशोर सिंह ने बताया कि एक युवती ने थाना में जो आवेदन दिया है उसके अनुसार सात लड़कों ने उसे निर्वस्त्र कर वीडियो बनाया, मारपीट और पैसों की छिनतई की. उन्होंने बताया कि इस मामले में अब तक छह युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया है.
इसे भी पढे़ं- पहले वीडियो बनाया फिर ब्लैकमेल कर किया महिला से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार
इसे भी पढे़ं- चाईबासा में शादी का झांसा देकर अश्लील वीडियो बनाने वाला आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता को लगातार कर रहा था ब्लैकमेल
इसे भी पढे़ं- बाल उत्पीड़न सामग्री उपलब्ध करवाने वाले बड़े नेटवर्क का खुलासा, ओमान से यूएई तक था घिनौना कारोबार!