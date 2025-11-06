ETV Bharat / bharat

नहाने के दौरान दामोदर नदी में डूबे 9 युवक, एक का शव बरामद, पांच लापता

धनबाद: जिले में दामोदार नदी में बड़ा हादसा हो गया. नहाने के दौरान 9 युवक पानी में डूब गए. काफी मशक्कत के बाद तीन युवकों को सकुशल बाहर निकाला गया. वहीं एक युवक का शव बरामद किया गया है. बाकी पांच युवकों की तलाश जारी है. घटना कार्तिक पूर्णिमा के दिन बुधवार को हुई. जब महुदा थाना क्षेत्र के तेलमच्चो दामोदर नदी में स्नान करते समय नौ युवक डूब गए. भीमकनाली और भूली से पांच-पांच दोस्तों के अलग-अलग समूह स्नान करने आए थे.

घटना के बाद, सीओ गिरजानंद किस्कू और स्थानीय थाना पुलिस बचाव कार्य में जुटी है. सांसद ढुल्लू महतो भी घटनास्थल पर पहुंचे और स्थिति की जानकारी ली, परिजनों से मुलाकात की और उन्हें सांत्वना दी. सांसद ने डीसी से बुधवार को एनडीआरएफ की एक विशेष टीम बुलाने का अनुरोध किया था. जिसके बाद गुरुवार को एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची और नदी में बचाव कार्य शुरू कर दिया है.

सीओ और सांसद का बयान (ईटीवी भारत)

स्थानीय लोगों के अनुसार, बाघमारा भीमकनाली निवासी पांच युवक नहाने के लिए नदी में उतरे थे. वे तेज धारा में बह गए. नदी में नहा रहे लोगों ने उन्हें देखा और नदी में कूदकर तीन युवकों को बचा लिया. बताया जा रहा है कि दो युवक सुमित और सन्नी अभी भी लापता हैं. एक अन्य घटना भूली निवासी पांच युवकों की हुई, जो नदी में बह गए. विजय यादव का शव देर शाम बरामद कर लिया गया, जबकि अन्य अनीश, रोहित और रोहन की तलाश जारी है.