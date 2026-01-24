ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

पुलिस का कहना है कि हमलावरों ने मोटरसाइकिल से युवक का पीछा करते हुए देसी पिस्तौल से उसके सिर में गोली मार दी.

maharashtra jalna murder
महाराष्ट्र के जालना निवासी चरण रायमुलकर (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 24, 2026 at 1:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जालना: महाराष्ट्र के जालना में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए. इस हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामला दर्ज कर सभी दृष्टिकोणों से मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम को शहर के न्यू टाउन इलाके में मोटरसाइकिल से पीछा करने के बाद अनजान हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी. मरने वाले की पहचान चरण रायमुलकर के तौर पर हुई है. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजयकुमार बंसल के मुताबिक यह घटना न्यू टाउन इलाके में रात करीब 8:30 बजे हुई.

हमलावरों ने पीड़ित का पीछा करते हुए देसी पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाई और रायमुलकर गंभीर रूप से घायल होकर तुरंत गिर पड़ा. गोलियों की आवाज सुनकर, आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और रायमुलकर को खून से लथपथ पाया. उन्होंने खून से लथपथ रायमुलकर को इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया.

बंसल ने कहा, 'हालांकि, डॉक्टरों ने कोई मेडिकल इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया. गोली मारने के बाद आरोपी मौके से भाग गए.' सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के मुताबिक, केस दर्ज कर लिया गया है और पुलिस हत्यारों की तलाश की जा रही है. आरोपियों के कातिलों को ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है. जल्द ही, आरोपी को कस्टडी में ले लिया जाएगा. जांच के हर पहलू पर नजर रखी जा रही है.

घटना की सूचना मिलने के बाद सीनियर अधिकारी और लोकल पुलिस घटनास्थल पर पहुंचे. पुलिस आस-पड़ोस के कैमरों की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है. हत्या के पीछे का मकसद अभी पता नहीं चला है, और अधिकारी यह देख रहे हैं कि यह किसी पुरानी बहस या किसी और एंगल से किया गया था. वे परिवार, मृतक के दोस्तों, पड़ोसियों और चश्मदीदों से बात करेंगे, अगर कोई हो तो.

ये भी पढ़ें- महाराष्ट्र : चार साल की बच्ची का यौन उत्पीड़न, आरोपी गिरफ्तार, गुस्साई भीड़ थाने में घुसी

TAGGED:

MAHARASHTRA CRIME NEWS
YOUTH SHOT DEAD
महराष्ट्र जालना हत्या
युवक गोली मारकर हत्या
MAHARASHTRA JALNA MURDER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.