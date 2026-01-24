ETV Bharat / bharat

महाराष्ट्र: युवक की गोली मारकर हत्या, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस

महाराष्ट्र के जालना निवासी चरण रायमुलकर ( ETV Bharat )

जालना: महाराष्ट्र के जालना में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी जिससे इलाके में सनसनी फैल गई. वारदात के बाद हमलावर फरार हो गए. इस हत्या के पीछे के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस मामला दर्ज कर सभी दृष्टिकोणों से मामले की जांच में जुटी है. पुलिस ने बताया कि शुक्रवार शाम को शहर के न्यू टाउन इलाके में मोटरसाइकिल से पीछा करने के बाद अनजान हमलावरों ने एक युवक को गोली मार दी. मरने वाले की पहचान चरण रायमुलकर के तौर पर हुई है. सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अजयकुमार बंसल के मुताबिक यह घटना न्यू टाउन इलाके में रात करीब 8:30 बजे हुई. हमलावरों ने पीड़ित का पीछा करते हुए देसी पिस्तौल से कुछ गोलियां चलाई और रायमुलकर गंभीर रूप से घायल होकर तुरंत गिर पड़ा. गोलियों की आवाज सुनकर, आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे और रायमुलकर को खून से लथपथ पाया. उन्होंने खून से लथपथ रायमुलकर को इलाज के लिए पास के एक प्राइवेट हॉस्पिटल पहुंचाया.