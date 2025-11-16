ETV Bharat / bharat

संघ प्रमुख भागवत बोले- शोध कार्य समाज से जुड़े तभी उसका वास्तविक लाभ

मोहन भागवत ने कहा- ज्ञान को किताबों या कक्षाओं तक सीमित रखने के बजाय समाज के बीच जाकर उसकी जमीनी आवश्यकताओं से संवाद स्थापित करें...

RSS Chief Mohan Bhagwat
कार्यक्रम के दौरान सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत (Courtesy : विश्व संवाद केंद्र)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 16, 2025 at 10:48 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: शोध तभी सार्थक है जब वो समाज की वास्तविक जरूरतों से जुड़कर उसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे. ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत का. अपने जयपुर प्रवास के दौरान युवा शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही. साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों और शोधार्थियों को सलाह दी कि ज्ञान को किताबों या कक्षाओं तक सीमित रखने के बजाय समाज के बीच जाकर उसकी जमीनी आवश्यकताओं से संवाद स्थापित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि शोध की प्रासंगिकता तभी सिद्ध होती है, जब उससे समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिले. व्यक्ति और व्यवस्था दोनों के परिवर्तन का मार्ग तैयार हो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत रविवार को मालवीय नगर स्थित पाथेय कण संस्थान में आयोजित 'युवा शोधार्थी संवाद : शाश्वत मूल्य, नये आयाम' कार्यक्रम में युवा शोधार्थियों से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने शोधार्थियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए. उन्होंने कहा ​कि आज संघ के बारे में चर्चा बहुत होती है, इसमें संघ के हितैषी भी है और बहुत से संघ के विरोधी भी है. हितैषी प्रचार-प्रसार में बहुत पीछे है, जबकि विरोधी इस काम में बहुत आगे हैं. उन्होंने एक झूठ का जाल बुन दिया है, इसलिए संघ के बारे में जानना है तो इसके मूल स्रोतों पर जाइए.

संघ साहित्य में क्या है, इसे जमीन पर जाकर देखिए. इसी के आधार पर अपनी धारणा बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि संघ को प्रत्यक्ष देखना है तो संघ की शाखा में जाइए. दायित्ववान स्वयंसेवकों का जीवन देखेंगे तो संघ समझ में आएगा. उन्होंने जीवन और कार्य दोनों को साधने के लिए शाखा को आवश्यक बताते हुए कहा कि शाखा से अनुशासन, सामूहिकता, स्वभाव सुधार और अहंकार नियंत्रण का संस्कार प्राप्त होता है. संघ का काम केवल व्यक्ति निर्माण का है और इसकी पद्धति शाखा है. संघ केवल शाखा चलाता है, जबकि स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं. समाज परिवर्तन का काम स्वयंसेवक करते हैं. यही कारण है कि स्वयंसेवकों ने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य खड़े किए हैं. स्वयंसेवकों के समर्पण से ही संघ कार्य चलता है. संघ में किसी चीज का अभाव भी नहीं और प्रभाव भी नहीं, इसलिए सब कुछ ठीक चलता है.

पढे़ं : जयपुर में मोहन भागवत बोले- वैश्विक संकट से समाधान की राह भारत से ही निकलेगी

उन्होंने कहा कि यदि किसी कारण शाखा से जुड़ना संभव न हो तो भी व्यक्ति अपने कार्य को उत्कृष्टता, निस्वार्थता और प्रामाणिकता से करे, यही राष्ट्र सेवा है. उन्होंने संघ के प्रति बाहरी छवि के आधार पर निर्णय न लेने की अपील की. साथ ही कहा कि संघ का उद्देश्य केवल संगठन का विस्तार करना नहीं, बल्कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से समाज परिवर्तन और समाज परिवर्तन के आधार पर व्यवस्था परिवर्तन कर देश को श्रेष्ठता की दिशा में ले जाना है.

भागवत ने कहा कि संघ आज बड़े स्वरूप में है और उसकी कीर्ति स्थापित है, फिर भी संघ का लक्ष्य कीर्ति अर्जन नहीं है, बल्कि राष्ट्र निर्माण है. ये काम अकेले संघ या किसी एक संगठन के प्रयास से नहीं हो सकता, इस काम के लिए पूर समाज को साथ आना होगा. उन्होंने चेताया कि यदि संगठन संतुष्ट होकर ठहर जाए तो उसकी उपयोगिता धीरे-धीरे खत्म हो सकती है. इसलिए निरंतर सक्रियता आवश्यक है.

उन्होंने कहा कि प्रश्न-उत्तर का क्रम अनंत है, लेकिन संगठन का मूल लक्ष्य देश का उत्थान है. ये केवल संघ का काम नहीं, हम सबका काम है. डॉक्टर, इंजीनियर, कलाकार हर किसी की तरह नियमित अभ्यास आवश्यक है. उन्होंने शाखा को जीवन का रियाज बताते हुए कहा कि इसी से व्यक्ति अपने गुणों को श्रेष्ठतम रूप दे सकता है. संवाद कार्यक्रम में राजस्थान के 34 विश्वविद्यालयों से 260 शोधार्थी और छात्र शामिल हुए हैं. कार्यक्रम में राजस्थान क्षेत्र संघचालक डॉ. रमेश चन्द्र अग्रवाल सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे.

TAGGED:

RAJASTHAN RSS
RSS CHIEF MOHAN BHAGWAT
YOUTH RESEARCHER DIALOGUE PROGRAM
शोध कार्य समाज से जुड़े
RSS CHIEF IN JAIPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'नौगाम धमाका मेरे घर से कुछ ही दूरी पर हुआ', हादसे से गवाह ने बताई भयावह दास्तां

SIR के तहत 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 95 फीसदी से अधिक गणना फॉर्म मतदाताओं को वितरित किए गए: EC

क्यों लाख-लाख रुपये में बिकती हैं टसर सिल्क की साड़ियां? रेशम के कीड़े से तैयार होने की अनोखी कहानी

शरीर में दिखने वाले ये लक्षण करते हैं आयरन की कमी की ओर इशारा, एनीमिया का भी हो सकते हैं शिकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.