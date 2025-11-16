ETV Bharat / bharat

संघ प्रमुख भागवत बोले- शोध कार्य समाज से जुड़े तभी उसका वास्तविक लाभ

जयपुर: शोध तभी सार्थक है जब वो समाज की वास्तविक जरूरतों से जुड़कर उसके उत्थान का मार्ग प्रशस्त करे. ये कहना है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत का. अपने जयपुर प्रवास के दौरान युवा शोधार्थी संवाद कार्यक्रम में उन्होंने ये बात कही. साथ ही उन्होंने विश्वविद्यालयों और शोधार्थियों को सलाह दी कि ज्ञान को किताबों या कक्षाओं तक सीमित रखने के बजाय समाज के बीच जाकर उसकी जमीनी आवश्यकताओं से संवाद स्थापित करें. उन्होंने स्पष्ट किया कि शोध की प्रासंगिकता तभी सिद्ध होती है, जब उससे समाज को प्रत्यक्ष लाभ मिले. व्यक्ति और व्यवस्था दोनों के परिवर्तन का मार्ग तैयार हो.

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहनराव भागवत रविवार को मालवीय नगर स्थित पाथेय कण संस्थान में आयोजित 'युवा शोधार्थी संवाद : शाश्वत मूल्य, नये आयाम' कार्यक्रम में युवा शोधार्थियों से चर्चा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने शोधार्थियों के प्रश्नों के उत्तर भी दिए. उन्होंने कहा ​कि आज संघ के बारे में चर्चा बहुत होती है, इसमें संघ के हितैषी भी है और बहुत से संघ के विरोधी भी है. हितैषी प्रचार-प्रसार में बहुत पीछे है, जबकि विरोधी इस काम में बहुत आगे हैं. उन्होंने एक झूठ का जाल बुन दिया है, इसलिए संघ के बारे में जानना है तो इसके मूल स्रोतों पर जाइए.

संघ साहित्य में क्या है, इसे जमीन पर जाकर देखिए. इसी के आधार पर अपनी धारणा बनानी चाहिए. उन्होंने कहा कि संघ को प्रत्यक्ष देखना है तो संघ की शाखा में जाइए. दायित्ववान स्वयंसेवकों का जीवन देखेंगे तो संघ समझ में आएगा. उन्होंने जीवन और कार्य दोनों को साधने के लिए शाखा को आवश्यक बताते हुए कहा कि शाखा से अनुशासन, सामूहिकता, स्वभाव सुधार और अहंकार नियंत्रण का संस्कार प्राप्त होता है. संघ का काम केवल व्यक्ति निर्माण का है और इसकी पद्धति शाखा है. संघ केवल शाखा चलाता है, जबकि स्वयंसेवक सब कुछ करते हैं. समाज परिवर्तन का काम स्वयंसेवक करते हैं. यही कारण है कि स्वयंसेवकों ने समाज जीवन के विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य खड़े किए हैं. स्वयंसेवकों के समर्पण से ही संघ कार्य चलता है. संघ में किसी चीज का अभाव भी नहीं और प्रभाव भी नहीं, इसलिए सब कुछ ठीक चलता है.

