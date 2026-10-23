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‘रीक्लेम जंतर-मंतर’ के नारे के साथ युवाओं का प्रदर्शन, CEC के इस्तीफे की मांग, कई प्रदर्शनकारियों हिरासत में

गोल डाकखाने पर युवाओं का प्रदर्शन ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित गोल डाकखाने के समीप शुक्रवार को SIR के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों युवाओं, छात्रों और नागरिक संगठनों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हाथों में तिरंगा, बैनर और पोस्टर लिए युवाओं ने 'रीक्लेम जंतर-मंतर' और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मौके पर भारी बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर क्षेत्र को खाली करवाया.

उठाए गए ये प्रमुख मुद्दे