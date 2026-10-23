‘रीक्लेम जंतर-मंतर’ के नारे के साथ युवाओं का प्रदर्शन, CEC के इस्तीफे की मांग, कई प्रदर्शनकारियों हिरासत में
प्रदर्शनकारियों ने इस बात का जिक्र किया कि जंतर मंतर ऐतिहासिक संघर्ष-स्थल रहा है, जहां आवाजाही रोकना तानाशाही जैसा है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 23, 2026 at 4:34 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के लुटियंस जोन स्थित गोल डाकखाने के समीप शुक्रवार को SIR के विरोध में और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सैकड़ों युवाओं, छात्रों और नागरिक संगठनों ने शुक्रवार को जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान प्रदर्शन में शामिल हाथों में तिरंगा, बैनर और पोस्टर लिए युवाओं ने 'रीक्लेम जंतर-मंतर' और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध दर्ज कराया. स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली पुलिस ने मौके पर भारी बैरिकेडिंग की और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर क्षेत्र को खाली करवाया.
उठाए गए ये प्रमुख मुद्दे
प्रदर्शनकारी युवाओं ने आरोप लगाया कि SIR प्रक्रिया के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों और मतदाताओं के अधिकारों का हनन किया जा रहा है. प्रदर्शन के दौरान बांटे गए पर्चों में 'रीक्लेम जंतर-मंतर! जंतर-मंतर है जनता का! हुक्मरानों की जागीर नहीं!!' शीर्षक के साथ कई गंभीर आरोप और मांगें रखी गईं. युवाओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल इस्तीफे और प्रक्रिया में निष्पक्षता सुनिश्चित करने की मांग उठाई.
साथ ही इस बात का जिक्र किया गया कि जंतर-मंतर देश के युवाओं, श्रमिकों और जन-सामान्य का ऐतिहासिक संघर्ष-स्थल रहा है. प्रशासन की ओर से इस पर आवाजाही रोकने और पाबंदियों को तानाशाही रवैया करार दिया गया. एसएफआई व मजदूर संगठनों से आए प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि SIR की आड़ में वोट चोरी और मतदाता सूचियों में भारी गड़बड़ी की जा रही है, जिसे तुरंत निरस्त किया जाना चाहिए. इसमें शामिल एक बच्चे ने भी अपनी बात रखी.
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पुलिस की कार्रवाई और यातायात बाधित
जैसे ही युवाओं ने गुरुद्वारा बंगला साहिब और गोल डाकखाने से आगे बढ़कर निर्वाचन आयोग कार्यालय की ओर मार्च करने की कोशिश की, पुलिस ने उन्हें बैरिकेड्स लगाकर रोक दिया. पुलिस और युवाओं के बीच हल्की धक्का-मुक्की भी देखी गई. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने कई युवाओं और प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत में ले लिया और पुलिस बसों के माध्यम से उन्हें मौके से हटाकर सड़क को सुचारू रूप से खाली कराया. इस सुरक्षा घेराबंदी के चलते गोल डाकखाने, अशोक रोड और लुटियंस दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में थोड़ी देर के लिए यातायात प्रभावित रहा. हिरासत में लिए जाने से पहले युवा प्रतिनिधियों और छात्र संगठनों ने घोषणा की कि जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों, सही मतदाता सूची और सार्वजनिक स्थलों पर विरोध प्रदर्शन करने की आजादी की रक्षा के लिए उनका यह आंदोलन आगे और तेज होगा.
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