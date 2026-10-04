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शक का खौफनाक अंत : सिरफिरे प्रेमी ने हसिया से काटकर की प्रेमिका की हत्या, फिर दे दी अपनी जान

सांकेतिक तस्वीर. ( IANS )

विजयवाड़ा (आंध्र प्रदेश): आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. एक सिरफिरे प्रेमी ने अपनी ही प्रेमिका की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर बिल्डिंग से कूदकर अपनी भी जान दे दी. बताया जाता है कि प्यार में उपजे 'शक' के कारण युवक ने यह खौफनाक और आत्मघाती कदम उठाया. जिस वजह से एक हंसता-खेलता परिवार और एक युवती के उज्जवल भविष्य के सपने पल भर में चकनाचूर हो गए.