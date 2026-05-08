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ओडिशाः 'मॉब लिंचिंग' के 24 घंटे बाद युवक की पीट-पीटकर हत्या, सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल

ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाकों में हिंसा का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है.

Bhubaneswar Murder Case
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : May 8, 2026 at 10:29 PM IST

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नियाली (ओडिशा): राजधानी भुवनेश्वर के बाहरी इलाकों में खौफ का साया मंडरा रहा है. बालीअंता में मॉब लिंचिंग में रेलवे कांस्टेबल की हत्या के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बलिपटना थाना क्षेत्र के बेंगवती गांव में कथित रूप से एक युवक को पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया गया. राजधानी के बाहरी हिस्से में लगातार हो रही इन हत्याओं ने कमिश्नरेट पुलिस और प्रशासन की नींद उड़ा दी है.

लूटपाट के इरादे से युवक को रोका

मिली जानकारी के अनुसार, यह दिल दहला देने वाली वारदात बलिपटना थाना अंतर्गत बेंगवती गांव में हुई. बताया जा रहा है कि गांव के ही कुछ नशेड़ी युवकों ने लूटपाट के इरादे से एक व्यक्ति को रास्ते में रोका. प्रत्यक्षदर्शियों और शुरुआती जांच के मुताबिक, हमलावर नशे की हालत में थे और उन्होंने उस व्यक्ति को अपना निशाना बनाया.

लोहे की रॉड से बेरहमी से हमला

आरोप है कि इन बदमाशों ने मृतक पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया. उसे तब तक बेरहमी से पीटा गया जब तक वह अधमरा नहीं हो गया. गंभीर रूप से घायल व्यक्ति को तुरंत भुवनेश्वर के अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां के ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया था.

नशेड़ियों का आतंक

विशेष सूत्रों से पता चला है कि इस घटना को अंजाम देने वाले आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ थाने में पहले से ही कई मामले दर्ज हैं. ये बदमाश अक्सर नशे की हालत में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते रहे हैं. बालीपंत थाना प्रभारी ने अस्पताल पहुंचकर शव को कब्जे में ले लिया है और मामले की गहन जांच शुरू कर दी है.

24 घंटे में दूसरी बड़ी वारदात

यह घटना इसलिए अधिक सनसनीखेज है क्योंकि शुक्रवार 7 मई को ही बालीअंता में एक युवक की इसी तरह पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी. बालियांता थाना क्षेत्र के बेनुपुर के पास साईं पण छक के पास भीड़ के हमले में एक युवक की जान चली गई. मृतक की पहचान ओलातपुर थाना क्षेत्र के मौजपुर गांव के सौम्य रंजन स्वैन (33) के रूप में हुई है. मृतक सौम्य रंजन रेलवे में कांस्टेबल थे. महज 24 घंटों के भीतर कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में दो युवकों की हत्या ने राज्य में सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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