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कोलकाता के फ्लैट में युवक की हत्या, लिव-इन पार्टनर और उसकी मां गिरफ्तार

गिरफ्तार लिव-इन पार्टनर और उसकी मां, दाएं पीड़ित सार्थक सरकार. ( ETV Bharat )

कोलकाता: दक्षिण कोलकाता में लिव-इन पार्टनर द्वारा कथित तौर पर युवक ही हत्या करने का मामला सामने आया है. शनिवार देर रात को शहर के गरिया इलाके में एक किराए के फ्लैट में 25 साल के युवक की खून से सनी लाश मिली थी. युवक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. आरोप है कि युवक की लिव-इन पार्टनर ने बहस के बाद उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था.

पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में महिला और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक की पहचान सार्थक सरकार (25) के तौर पर हुई है, जो उत्तर 24 परगना जिले के बारासात का रहने वाला था. वह गरिया के फरतबाद इलाके में संचालिका बसु नाम की महिला के साथ किराए के फ्लैट में रह रहा था. यह दुखद घटना शनिवार रात को उसी फ्लैट में हुई. चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े

आरोप है कि सार्थक और संचालिका के बीच किसी बात पर बहस हो गई, जो तेजी से झगड़े में बदल गई. आरोप है कि इस दौरान, संचालिका ने सार्थक के कंधे पर एक धारदार हथियार से वार किया. हमले से बुरी तरह घायल सार्थक जमीन पर गिर गया. उसकी चीखें सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. उसे तुरंत पास के एक नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात एक महिला उनके पास आई और कहा कि उसके घर पर कोई गंभीर घटना हुई है. कई पड़ोसी फ्लैट की तरफ दौड़े, जहां उन्होंने सार्थक को खून से लथपथ पाया. स्थानीय निवासी सायन पाल ने बताया कि महिला के बताने पर वे मौके पर पहुंचे. लड़के को फर्श पर पड़ा देखकर, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और हॉस्पिटल ले गए. नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन को भी जानकारी दी गई. जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच के बाद, संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में पुलिस ने उसकी मां मौमिता बसु को भी गिरफ्तार कर लिया है.