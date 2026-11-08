कोलकाता के फ्लैट में युवक की हत्या, लिव-इन पार्टनर और उसकी मां गिरफ्तार
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक की पहचान सार्थक सरकार के रूप में हुई है जो उत्तर 24 परगना जिले के बारासात का रहने वाला था.
Published : November 8, 2026 at 8:03 PM IST
कोलकाता: दक्षिण कोलकाता में लिव-इन पार्टनर द्वारा कथित तौर पर युवक ही हत्या करने का मामला सामने आया है. शनिवार देर रात को शहर के गरिया इलाके में एक किराए के फ्लैट में 25 साल के युवक की खून से सनी लाश मिली थी. युवक लिव-इन रिलेशनशिप में रह रहा था. आरोप है कि युवक की लिव-इन पार्टनर ने बहस के बाद उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था.
पुलिस ने इस घटना के सिलसिले में महिला और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस सूत्रों के मुताबिक, मृतक की पहचान सार्थक सरकार (25) के तौर पर हुई है, जो उत्तर 24 परगना जिले के बारासात का रहने वाला था. वह गरिया के फरतबाद इलाके में संचालिका बसु नाम की महिला के साथ किराए के फ्लैट में रह रहा था. यह दुखद घटना शनिवार रात को उसी फ्लैट में हुई.
चीखें सुनकर आसपास के लोग दौड़े
आरोप है कि सार्थक और संचालिका के बीच किसी बात पर बहस हो गई, जो तेजी से झगड़े में बदल गई. आरोप है कि इस दौरान, संचालिका ने सार्थक के कंधे पर एक धारदार हथियार से वार किया. हमले से बुरी तरह घायल सार्थक जमीन पर गिर गया. उसकी चीखें सुनकर आस-पास के लोग मौके पर पहुंचे. उसे तुरंत पास के एक नर्सिंग होम ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
स्थानीय लोगों ने बताया कि देर रात एक महिला उनके पास आई और कहा कि उसके घर पर कोई गंभीर घटना हुई है. कई पड़ोसी फ्लैट की तरफ दौड़े, जहां उन्होंने सार्थक को खून से लथपथ पाया. स्थानीय निवासी सायन पाल ने बताया कि महिला के बताने पर वे मौके पर पहुंचे. लड़के को फर्श पर पड़ा देखकर, उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की और हॉस्पिटल ले गए. नरेंद्रपुर पुलिस स्टेशन को भी जानकारी दी गई.
जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शुरुआती जांच के बाद, संचालिका को गिरफ्तार कर लिया गया. बाद में पुलिस ने उसकी मां मौमिता बसु को भी गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस अभी इस घटना में मां की भूमिका की जांच कर रही है—खासकर, क्या वह उस समय फ्लैट में मौजूद थी, क्या झगड़े में उसका कोई रोल था, या घटना के बाद वह किसी और तरह से शामिल हुई थी.
गर्लफ्रेंड पर सुनियोजित साजिश के तहत हत्या करने का आरोप
मृतक सार्थक सरकार के पिता सुजय सरकार ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की गर्लफ्रेंड संचालिका ने सुनियोजित साजिश के तहत मर्डर किया है. उन्होंने कहा, "कल (शनिवार को), वह डायमंड हार्बर के लिए निकला था, लेकिन जब उसकी कार खराब हो गई, तो वह अपनी बहन की गाड़ी लेकर अपनी गर्लफ्रेंड के फ्लैट पर चला गया. देर रात, मेरी बेटी ने फोन करके बताया कि उसके भाई की हालत बहुत खराब है. मैंने तुरंत संचालिका को फोन किया, जिसने पुष्टि की कि मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है. मैंने उससे कहा कि वह उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाए, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाई. इसके बजाय, उसने सोच-समझकर मेरे बेटे का मर्डर कर दिया."
बरुईपुर पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (ASP) आतिश बिस्वास ने कहा, "इस घटना के सिलसिले में युवक की गर्लफ्रेंड और उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया है. उनसे अभी पूछताछ की जा रही है."
हालांकि, हत्या के पीछे का असली मकसद अभी साफ नहीं है. क्या एक छोटी सी बहस की वजह से इतना बुरा नतीजा हुआ, या उनके रिश्ते में लंबे समय से तनाव था? क्या सार्थक और संचालिका के बीच पहले कोई झगड़ा हुआ था. जानलेवा चोटें कैसे आईं और घटना के बाद आरोपियों ने क्या किया, क्या संचालिका की मां सार्थक और उसकी बेटी के बीच झगड़े के दौरान मौजूद थी? या वह जानकारी छिपाने या किसी और तरह से मदद करने के लिए बाद में आई थी? जांच अधिकारी इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं.
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