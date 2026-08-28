ETV Bharat / bharat

पलामू के रहने वाले महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल में लापता, हाइड्रो पावर प्लांट में कर रहे थे नौकरी

झारखंड के पलामू का युवक नेपाल में लापता हो गया है.

Youth from Palamu of Jharkhand goes missing in Nepal
महेंद्र विश्वकर्मा की पुरानी तस्वीर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 28, 2026 at 4:23 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामूः जिला में हैदरनगर के बडंडा बरवाडीह गांव के रहने वाले 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल में लापता हैं. महेंद्र विश्वकर्मा से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है.

महेंद्र विश्वकर्मा का अंतिम बार अपनी पत्नी से 25 अगस्त को रात 8:45 पर बात हुई थी. 26 अगस्त को महेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी को 8:07 पर कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी. उसके बाद से परिजनों का महेंद्र विश्वकर्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा है.

जानकारी देतीं महेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी (Etv Bharat)

महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल के बाणेश्वर में हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी करते हैं. मार्च महीने तक वह मेघालय में कंपनी के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे. अप्रैल महीने में उनका बाणेश्वर में ट्रांसफर हुआ था. महेंद्र विश्वकर्मा से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन चिंतित हैं और लगातार उनसे संपर्क करने की गुहार लगा रहे हैं.

महेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी कलावती देवी ने बताया कि 25 अगस्त को रात में अंतिम बार बात हुई थी उसके बाद बातचीत नहीं हो पा रही है. कंपनी से संपर्क किया जा रहा है लेकिन उनके तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है. परिवार और बच्चे काफी चिंतित हैं और वह बात करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं.

महेंद्र के परिजनों ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और हाइड्रो पावर प्लांट के अधिकारियों से जल्द से जल्द महेंद्र विश्वकर्मा का पता लगाने और उन्हें सकुशल वापस लाने की मांग की है.

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने ईटीवी भारत को बताया कि महेंद्र विश्वकर्मा का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.

दरअसल, नेपाल में प्राकृतिक आपदा आयी हुई है और उसमें बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. नेपाल आपदा के बीच महेंद्र विश्वकर्मा से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन काफी परेशान है और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं.

इसे भी पढे़ं- नेपाल-तिब्बत सीमा पर कुदरत का कहर: रांची का 41 वर्षीय युवक लापता, कोकर के हैदर अली गली के रहने वाले हैं रामप्रसाद

इसे भी पढे़ं- झारखंड से तीन लोग लापता, तलाश के लिए CID ने जारी किया ह्यू एंड क्राई नोटिस

इसे भी पढे़ं- दिल्ली से सकुशल बरामद हुई नाबालिग, मानव तस्करी की आरोपी महिला गिरफ्तार

TAGGED:

HYDROPOWER PLANT IN NEPAL
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत
JHARKHAND YOUTH MISSING IN NEPAL
MIGRANT WORKERS MISSING
NEPAL FLOOD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.