पलामू के रहने वाले महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल में लापता, हाइड्रो पावर प्लांट में कर रहे थे नौकरी
झारखंड के पलामू का युवक नेपाल में लापता हो गया है.
Published : August 28, 2026 at 4:23 PM IST
पलामूः जिला में हैदरनगर के बडंडा बरवाडीह गांव के रहने वाले 50 वर्षीय महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल में लापता हैं. महेंद्र विश्वकर्मा से परिजनों का संपर्क नहीं हो पा रहा है.
महेंद्र विश्वकर्मा का अंतिम बार अपनी पत्नी से 25 अगस्त को रात 8:45 पर बात हुई थी. 26 अगस्त को महेंद्र विश्वकर्मा ने अपनी पत्नी को 8:07 पर कॉल किया था लेकिन बात नहीं हो पाई थी. उसके बाद से परिजनों का महेंद्र विश्वकर्मा से संपर्क नहीं हो पा रहा है.
महेंद्र विश्वकर्मा नेपाल के बाणेश्वर में हाइड्रो पावर प्लांट में नौकरी करते हैं. मार्च महीने तक वह मेघालय में कंपनी के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए थे. अप्रैल महीने में उनका बाणेश्वर में ट्रांसफर हुआ था. महेंद्र विश्वकर्मा से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन चिंतित हैं और लगातार उनसे संपर्क करने की गुहार लगा रहे हैं.
महेंद्र विश्वकर्मा की पत्नी कलावती देवी ने बताया कि 25 अगस्त को रात में अंतिम बार बात हुई थी उसके बाद बातचीत नहीं हो पा रही है. कंपनी से संपर्क किया जा रहा है लेकिन उनके तरफ से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है. परिवार और बच्चे काफी चिंतित हैं और वह बात करने की लगातार गुहार लगा रहे हैं.
महेंद्र के परिजनों ने भारत सरकार, विदेश मंत्रालय और हाइड्रो पावर प्लांट के अधिकारियों से जल्द से जल्द महेंद्र विश्वकर्मा का पता लगाने और उन्हें सकुशल वापस लाने की मांग की है.
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने ईटीवी भारत को बताया कि महेंद्र विश्वकर्मा का मामला प्रशासन के संज्ञान में आया है सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं.
दरअसल, नेपाल में प्राकृतिक आपदा आयी हुई है और उसमें बड़ी संख्या में लोग लापता हैं. नेपाल आपदा के बीच महेंद्र विश्वकर्मा से संपर्क नहीं होने के कारण परिजन काफी परेशान है और उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं.
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