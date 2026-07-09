तेलंगाना के युवक की कुवैत में मौत, साथियों ने शव को रेगिस्तान में दफनाया
बताया गया कि कैलाश की मौत एक एक्सकेवेटर की मरम्मत करते समय हो गई थी और उसके साथियों ने शव को रेगिस्तान में दफना दिया.
Published : July 9, 2026 at 6:05 PM IST
निजामाबाद (तेलंगाना): निजामाबाद जिले के रहने वाले एक युवक की खाड़ी देश कुवैत में एक दुर्घटना में मौत हो जाती है. बाद में उसके परिचितों ने डर की वजह से उसकी लाश रेगिस्तान में दफना दी. उन्होंने इस बात का डर था कि अगर यह मामला सामने आया तो उन्हें जेल हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने युवक को अपने काम के लिए बुलाया था.
निजामाबाद जिले के डिचपल्ली के रहने वाले असीरियन आरिफ और अन्य लोगों के मुताबिक, मंडल के कोराटपल्ली का कैलाश (29) कुवैत के अल-सलामी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम कर रहा है. वहां पर उसी मंडल के रहने वाले पिता-पुत्र भी काम कर रहे थे.. वे संपर्क में आए. इसी साल 19 मार्च को पिता-पुत्र एक ऐसी जगह पर थे, जहां एक्सकेवेटर खराब हो गया था और कैलाश को मरम्मत कराने के लिए ले जाया गया था.
माना जाता है कि मरम्मत करते समय अचानक हुए एक्सीडेंट में कैलाश गंभीर रूप से घायल हो गया और उसकी जान चली गई. आरोपियों को डर था कि यह सब उनकी वजह से हुआ है, इसलिए दोनों ने कैलाश के शव को वहीं रेगिस्तान में दफना दिया और मौके से भाग गए.
कैलाश के गायब होने के बाद, कुवैत में उसके रिश्तेदारों ने गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई. हालांकि, उस समय पश्चिम एशिया में तनाव के कारण जांच में देरी हुई. हाल ही में, पुलिस ने CCTV फुटेज से सुराग ढूंढे और एक संदिग्ध को हिरासत में लिया. तब इस घटना का पता चला.
भारत में कैलाश के माता-पिता ने भी भारतीय दूतावास से संपर्क किया क्योंकि उनका मोबाइल फोन बंद था और वे उससे संपर्क नहीं कर पा रहे थे. शिकायतों के बाद, कुवैत पुलिस ने जांच शुरू की और दफनाने की जगह का पता लगाया.
इस बीच, मुख्य आरोपी, जिसकी पहचान गणेश के तौर पर हुई है, हाल ही में कुवैत से निजामाबाद जिले में अपने गांव वापस आ गया. हालांकि, कुवैत में रिश्तेदारों ने कैलाश के परिवार को संदिग्ध के बारे में बताया. गांव वालों और कैलाश के परिवार वालों ने डिचपल्ली पुलिस स्टेशन जाकर केस दर्ज कराया. आरोपी अभी फरार है और पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए तलाश शुरू कर दी है.
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