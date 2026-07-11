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अग्निवीर भर्ती की तैयारी के लिए रानीखेत आए मेरठ के युवक की हत्या, दो महिलाएं गंभीर घायल, इलाके में सनसनी

रानीखेत में घर में घुसकर मेरठ के युवक की हत्या ( FILE PHOTO-ETV Bharat )