ETV Bharat / bharat

अमेरिका में करनाल के युवक की गोली मारकर हत्या, रिटायर्ड फौजी ने की फायरिंग

अमेरिका में करनाल निवासी युवक गोली का शिकार हो गया. युवक एक रिटायर्ड फौजी के गोली का शिकार हुआ.

Youth from Karnal was shot dead in US
अमेरिका में करनाल के युवक की गोली मारकर हत्या (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 19, 2025 at 9:04 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

करनाल: जिले के हथलाना गांव का निवासी प्रदीप (35) अपने परिवार का सहारा बनकर विदेश गया था, लेकिन किस्मत ने दिवाली से पहले ऐसा वार किया कि पूरा गांव सन्न है. अमेरिका के पोर्टलैंड-वॉशिंगटन बॉर्डर के पास एक रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी, जिसमें प्रदीप की मौके पर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वारदात के कुछ ही पल बाद आरोपी फौजी भी गोली का शिकार हो गया.

15 मिनट पहले पहुंचा था स्टोर : चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी फौजी करीब 15 मिनट पहले ही स्टोर में दाखिल हुआ था. कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद उसने अचानक प्रदीप पर 3-4 गोलियां दाग दीं. प्रदीप वहीं ढेर हो गया और इसके तुरंत बाद आरोपी ने खुद आत्महत्या कर ली. फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी है.

डेढ़ साल पहले गया था अमेरिका: जैसा परिवार ने जानकारी दी कि प्रदीप करीब डेढ़ साल पहले अमेरिका रवाना हुआ था. उसे वहां तक पहुंचने में आठ महीने की मशक्कत करनी पड़ी. हाल ही में उसने घर फोन कर कहा था कि उसे अच्छा काम मिल गया है और अब वह जल्द ही कर्ज उतार देगा. लेकिन किसे पता था कि यह उसकी आखिरी बातचीत होगी.

आठ बहनों का इकलौता भाई : हथलाना गांव का प्रदीप अपने घर का एकमात्र सहारा था. पिता का साया पहले ही उठ चुका था, और घर में सिर्फ मां, पत्नी और बहनें थीं. प्रदीप की शादी दस साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी. गांव में जब खबर पहुंची तो हर आंख नम और हर घर गमगीन हो गया.

“दीवाली की तैयारी कर रहे थे”: शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही फोन आया, प्रदीप के घर में चीखें गूंज उठीं. गांव के लोग बताते हैं कि “वो हमेशा मुस्कुराता था, गांव में जिसे देखता ‘राम-राम’ करता... अब उसी की खबर ताबूत में आने की मिल रही है. ” दीवाली की रौनक अब गांव के उस घर के लिए अंधेरे में बदल चुकी है.

परिवार की अपील: परिवार का कहना है कि वे पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, और अब ये हादसा सबकुछ तोड़ गया है. ग्रामीणों के मुताबिक “घर की हालत बहुत खराब है, अब प्रदीप ही सहारा था. सरकार से गुजारिश है कि शव को जल्द भारत लाया जाए ताकि अंतिम संस्कार गांव में हो सके. ” पूरा गांव अब सरकार और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है.

ये भी पढ़ें: करनाल के युवक की अमेरिका में गोली मारकर हत्या, 2 दिन बाद ही इंडिया के लिए फ्लाइट थी, 2016 में डंकी रूट से गया था

TAGGED:

करनाल के युवक की अमेरिका में हत्या
MURDERED IN AMERICA
HARYANA YOUTH MURDERED IN AMERICA
अमेरिका में हत्या
KARNAL YOUTH MURDERED IN AMERICA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.