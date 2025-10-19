अमेरिका में करनाल के युवक की गोली मारकर हत्या, रिटायर्ड फौजी ने की फायरिंग
अमेरिका में करनाल निवासी युवक गोली का शिकार हो गया. युवक एक रिटायर्ड फौजी के गोली का शिकार हुआ.
Published : October 19, 2025 at 9:04 PM IST
करनाल: जिले के हथलाना गांव का निवासी प्रदीप (35) अपने परिवार का सहारा बनकर विदेश गया था, लेकिन किस्मत ने दिवाली से पहले ऐसा वार किया कि पूरा गांव सन्न है. अमेरिका के पोर्टलैंड-वॉशिंगटन बॉर्डर के पास एक रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी, जिसमें प्रदीप की मौके पर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वारदात के कुछ ही पल बाद आरोपी फौजी भी गोली का शिकार हो गया.
15 मिनट पहले पहुंचा था स्टोर : चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी फौजी करीब 15 मिनट पहले ही स्टोर में दाखिल हुआ था. कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद उसने अचानक प्रदीप पर 3-4 गोलियां दाग दीं. प्रदीप वहीं ढेर हो गया और इसके तुरंत बाद आरोपी ने खुद आत्महत्या कर ली. फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी है.
डेढ़ साल पहले गया था अमेरिका: जैसा परिवार ने जानकारी दी कि प्रदीप करीब डेढ़ साल पहले अमेरिका रवाना हुआ था. उसे वहां तक पहुंचने में आठ महीने की मशक्कत करनी पड़ी. हाल ही में उसने घर फोन कर कहा था कि उसे अच्छा काम मिल गया है और अब वह जल्द ही कर्ज उतार देगा. लेकिन किसे पता था कि यह उसकी आखिरी बातचीत होगी.
आठ बहनों का इकलौता भाई : हथलाना गांव का प्रदीप अपने घर का एकमात्र सहारा था. पिता का साया पहले ही उठ चुका था, और घर में सिर्फ मां, पत्नी और बहनें थीं. प्रदीप की शादी दस साल पहले हुई थी, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं थी. गांव में जब खबर पहुंची तो हर आंख नम और हर घर गमगीन हो गया.
“दीवाली की तैयारी कर रहे थे”: शनिवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे जैसे ही फोन आया, प्रदीप के घर में चीखें गूंज उठीं. गांव के लोग बताते हैं कि “वो हमेशा मुस्कुराता था, गांव में जिसे देखता ‘राम-राम’ करता... अब उसी की खबर ताबूत में आने की मिल रही है. ” दीवाली की रौनक अब गांव के उस घर के लिए अंधेरे में बदल चुकी है.
परिवार की अपील: परिवार का कहना है कि वे पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं, और अब ये हादसा सबकुछ तोड़ गया है. ग्रामीणों के मुताबिक “घर की हालत बहुत खराब है, अब प्रदीप ही सहारा था. सरकार से गुजारिश है कि शव को जल्द भारत लाया जाए ताकि अंतिम संस्कार गांव में हो सके. ” पूरा गांव अब सरकार और प्रशासन से मदद की उम्मीद लगाए बैठा है.