अमेरिका में करनाल के युवक की गोली मारकर हत्या, रिटायर्ड फौजी ने की फायरिंग

अमेरिका में करनाल के युवक की गोली मारकर हत्या ( Etv Bharat )

करनाल: जिले के हथलाना गांव का निवासी प्रदीप (35) अपने परिवार का सहारा बनकर विदेश गया था, लेकिन किस्मत ने दिवाली से पहले ऐसा वार किया कि पूरा गांव सन्न है. अमेरिका के पोर्टलैंड-वॉशिंगटन बॉर्डर के पास एक रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग कर दी, जिसमें प्रदीप की मौके पर मौत हो गई. बताया जा रहा है कि वारदात के कुछ ही पल बाद आरोपी फौजी भी गोली का शिकार हो गया. 15 मिनट पहले पहुंचा था स्टोर : चश्मदीदों के मुताबिक, आरोपी फौजी करीब 15 मिनट पहले ही स्टोर में दाखिल हुआ था. कुछ देर इधर-उधर देखने के बाद उसने अचानक प्रदीप पर 3-4 गोलियां दाग दीं. प्रदीप वहीं ढेर हो गया और इसके तुरंत बाद आरोपी ने खुद आत्महत्या कर ली. फायरिंग की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है, पुलिस जांच में जुटी है. डेढ़ साल पहले गया था अमेरिका: जैसा परिवार ने जानकारी दी कि प्रदीप करीब डेढ़ साल पहले अमेरिका रवाना हुआ था. उसे वहां तक पहुंचने में आठ महीने की मशक्कत करनी पड़ी. हाल ही में उसने घर फोन कर कहा था कि उसे अच्छा काम मिल गया है और अब वह जल्द ही कर्ज उतार देगा. लेकिन किसे पता था कि यह उसकी आखिरी बातचीत होगी.