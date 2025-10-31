रेलवे ट्रैक पर घर के एकलौते चिराग को रील बनाना पड़ा भारी, ट्रेन की चपेट में आया, मौत
Published : October 31, 2025 at 2:44 PM IST
बुलढाणा (महाराष्ट्र) : रेलवे ट्रैक के बगल में रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. यह दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के अलसाना गांव के पास हुई.
इस घटना में एक अन्य युवक ने जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया. रील बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाले युवक का नाम मोहम्मद नदीम है.
पुलिस इंस्पेक्टर पीतांबर जाधव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि इस मामले में दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. युवक गुरुवार को अलसाना गांव में एक शादी समारोह में आया था. इसी दौरान उसे सूचना मिली कि गांव के पास रेलवे ट्रैक है.
शाम को वह इलाके में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के लिए वीडियो बनाने लगा. वीडियो बनाते समय पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई.मृतक युवक की पहचान मोहम्मद नदीम (22, निवासी पिंपलगांव, राजा तालुका, खामगांव) के रूप में हुई है.
वहीं एक अन्य घटना में किसी के पुल से कूदने के कारण उसे बचाने कूदा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत शेगांव के अस्पताल में भर्ती कराया गया. घटना की जानकारी मिलते ही शेगांव ग्रामीण पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची.
दूसरी तरफ रील बनाने के दौरान मृत युवक का पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए साईबाई मोटे उपजिला अस्पताल भेज दिया. नदीम का शव अस्पताल पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया. उसके पिता मोहम्मद रफीक एक स्थानीय व्यवसायी हैं और नदीम उनका इकलौता बेटा था.
पुलिस ने मौके पर जांच के दौरान मोबाइल फोन जब्त कर लिया है और उसमें रील का ड्राफ्ट मिला है. सोशल मीडिया के रील बनाने के अत्यधिक आकर्षण की वजह से ऐसी लापरवाहियां बढ़ रही हैं. पुलिस ने कहा है कि हम स्थानीय स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान चलाएंगे.
