ETV Bharat / bharat

रेलवे ट्रैक पर घर के एकलौते चिराग को रील बनाना पड़ा भारी, ट्रेन की चपेट में आया, मौत

रील बनाने के चक्कर में युवक नदीम की गई जान ( file photo-ETV Bharat )

बुलढाणा (महाराष्ट्र) : रेलवे ट्रैक के बगल में रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई. यह दिल दहला देने वाली घटना महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले के अलसाना गांव के पास हुई. इस घटना में एक अन्य युवक ने जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी, लेकिन वह गंभीर रूप से घायल हो गया. रील बनाने की कोशिश में अपनी जान गंवाने वाले युवक का नाम मोहम्मद नदीम है. पुलिस इंस्पेक्टर पीतांबर जाधव ने ईटीवी भारत से बात करते हुए बताया कि इस मामले में दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है. युवक गुरुवार को अलसाना गांव में एक शादी समारोह में आया था. इसी दौरान उसे सूचना मिली कि गांव के पास रेलवे ट्रैक है. शाम को वह इलाके में रेलवे ट्रैक पर रील बनाने के लिए वीडियो बनाने लगा. वीडियो बनाते समय पीछे से आ रही ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई.मृतक युवक की पहचान मोहम्मद नदीम (22, निवासी पिंपलगांव, राजा तालुका, खामगांव) के रूप में हुई है.