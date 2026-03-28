ETV Bharat / bharat

खाकी पहनने का सपना रह गया अधूरा: पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ लगाते समय युवक की मौत

पुणे शहर के शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय के मैदान में इन दिनों पुलिस भर्ती अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है.

police recruitment in Pune Maharashtra
पुणे में पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रतिभागी. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 28, 2026 at 4:51 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना सामने आई है. एक होनहार युवक का पुलिस अधिकारी बनने के लिए लगायी जा रही दौड़, आखिरी दौड़ साबित हुई. जिस घर में खाकी वर्दी आने की उम्मीद थी, वहां अब मातम पसरा है. इस घटना ने भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा और युवाओं के स्वास्थ्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है घटना

पुणे शहर के शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय के मैदान में इन दिनों पुलिस भर्ती अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है. शनिवार सुबह माहौल उत्साह से भरा था, लेकिन अचानक चीख-पुकार मच गई. पुरुषोत्तम बुरकुल, नामक युवक जो 1600 मीटर की दौड़ में शामिल था, चौथे लैप (Lap) के दौरान अचानक जमीन पर गिर पड़ा.

मौके पर मौजूद अधिकारियों और अन्य उम्मीदवारों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही जांच

पुरुषोत्तम के शव को पोस्टमार्टम के लिए ससून अस्पताल भेजा गया है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके. पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल, पुरुषोत्तम का परिवार सदमे में है, क्योंकि उनका बेटा घर की स्थिति सुधारने और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए खाकी की तलाश में निकला था, लेकिन लौटा तो सिर्फ उसकी यादें रह गईं.

पहले भी एक युवक की हो चुकी है मौत

हैरानी की बात यह है कि पुलिस भर्ती के दौरान होने वाली मौतों का यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले बीड जिले के परली निवासी दीपक ववाल की भी 1600 मीटर की दौड़ के दौरान मौत हो गई थी. इसके अलावा संभाजीनगर में भी एक युवा अभ्यर्थी ने भर्ती प्रक्रिया के दौरान अपनी जान गंवाई थी. एक के बाद एक हो रही इन मौतों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं और उम्मीदवारों की शारीरिक फिटनेस की जांच पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

भीषण गर्मी बनी बड़ी चुनौती

पिछले कुछ दिनों से पूरे महाराष्ट्र में भीषण गर्मी का प्रकोप बढ़ा है. शिवाजीनगर मैदान में युवाओं की मदद के लिए स्थानीय संगठनों ने पानी और जलपान के स्टॉल भी लगाए थे, लेकिन दौड़ जैसी कड़ी शारीरिक परीक्षा में यह गर्मी जानलेवा साबित हो रही है. इस घटना के बाद भर्ती स्थल पर हड़कंप मच गया और अन्य उम्मीदवारों में भी डर का माहौल है.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

PUNE POLICE RECRUITMENT DEATH
PURUSHOTTAM BURKUL PUNE
पुणे पुलिस भर्ती मौत
महाराष्ट्र पुलिस भर्ती 2026
MAHARASHTRA POLICE BHARTI 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.