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खाकी पहनने का सपना रह गया अधूरा: पुलिस में भर्ती के लिए दौड़ लगाते समय युवक की मौत

पुणेः महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी ही हृदयविदारक घटना सामने आई है. एक होनहार युवक का पुलिस अधिकारी बनने के लिए लगायी जा रही दौड़, आखिरी दौड़ साबित हुई. जिस घर में खाकी वर्दी आने की उम्मीद थी, वहां अब मातम पसरा है. इस घटना ने भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा और युवाओं के स्वास्थ्य पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं.

क्या है घटना

पुणे शहर के शिवाजीनगर पुलिस मुख्यालय के मैदान में इन दिनों पुलिस भर्ती अभियान बड़े पैमाने पर चल रहा है. शनिवार सुबह माहौल उत्साह से भरा था, लेकिन अचानक चीख-पुकार मच गई. पुरुषोत्तम बुरकुल, नामक युवक जो 1600 मीटर की दौड़ में शामिल था, चौथे लैप (Lap) के दौरान अचानक जमीन पर गिर पड़ा.

मौके पर मौजूद अधिकारियों और अन्य उम्मीदवारों ने उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती चली गई. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

पुलिस कर रही जांच

पुरुषोत्तम के शव को पोस्टमार्टम के लिए ससून अस्पताल भेजा गया है ताकि मौत के सटीक कारणों का पता चल सके. पुलिस अब इस मामले की गहन जांच कर रही है. फिलहाल, पुरुषोत्तम का परिवार सदमे में है, क्योंकि उनका बेटा घर की स्थिति सुधारने और सम्मान की जिंदगी जीने के लिए खाकी की तलाश में निकला था, लेकिन लौटा तो सिर्फ उसकी यादें रह गईं.