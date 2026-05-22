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केदारनाथ यात्रा मार्ग पर पहाड़ी से पत्थर गिरने से युवक की दर्दनाक मौत, नेपाली नागरिक गंभीर घायल

पहाड़ी से पत्थर गिरने से युवक की दर्दनाक मौत ( Photo-ETV Bharat )