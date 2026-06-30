ओडिशा: युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा, मौत
ओडिशा के खोर्धा जिले में चोरी के आरोप में एक युवक को गांववालों बिजली के खंभे से बांधकर पीटा, बाद में उसकी मौत हो गई.
Published : June 30, 2026 at 2:24 PM IST
खोर्धा (ओडिशा): खोर्धा जिले के बानापुर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना खानता गांव की है. युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान बानापुर के भीमपुर गांव के तूफान नायक (32) के तौर पर हुई है.
खोर्धा के पुलिस अधीक्षक (SP) परमार स्मित पुरुषोत्तमदास ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि, "बानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के डॉक्टर के सामने तूफान के माता-पिता के बयान, पुलिस स्टेशन से ले जाते समय परिवार वालों के साथ तूफान की तस्वीरें और पुलिस स्टेशन में मौजूद CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चलेगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."
रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जून को शाम करीब 4 बजे, आरोप है कि बानापुर थाने के खानता पंचायत के पूर्व सरपंच शेषदेव प्रधान के घर चोरी के शक में गांववालों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा. बाद में, सूचना मिलने पर बानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाया और थाने ले आई. बाद में, पुलिस ने घरवालों को थाने बुलाकर तूफान को सौंप दिया.
तूफान की मां सचाला नायक ने बताया कि उस रात (28 जून) घर लौटने के बाद, मेरे बेटे को खून की उल्टी हुई और उसकी तबीयत बहुत खराब हो गई. तूफान के घरवालों ने उसे सोमवार (29 जून) सुबह 6 बजे इलाज के लिए बानपुर हॉस्पिटल में भर्ती कराया. उसकी तबीयत गंभीर होने पर उसे भुवनेश्वर के कैपिटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया. कैपिटल हॉस्पिटल में इलाज के दौरान सोमवार सुबह 10:25 बजे तूफान की मौत हो गई.
तोफान की मां ने कहा, "मेरे बेटे ने मुझे बताया कि गांव वालों ने उसे पीटा था. मेरा बेटा पूरी रात बीमार था. हमने देखा कि सुबह उसे खून की उल्टी हो रही थी. हम उसे मेडिकल सेंटर ले गए. मेरे बेटे की मौत इसलिए हुई क्योंकि उसे बहुत पीटा गया था."
मृतक की पत्नी सस्मिता नायक ने इस बारे में बानापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है.
घटना के बारे में बालूगांव के SDPO (उप-विभागीय पुलिस अधिकारी) संजय पटनायक ने कहा, "हमें शिकायत मिली है और हम घटना की जांच कर रहे हैं. हम इस घटना को गंभीरता से ले रहे हैं और कुछ लोगों द्वारा मृतक को बांधकर पीटने के आरोपों के बाद जांच कर रहे हैं."
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