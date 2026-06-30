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ओडिशा: युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा, मौत

बानापुर थाना ( Etv Bharat )

खोर्धा (ओडिशा): खोर्धा जिले के बानापुर थाना क्षेत्र में चोरी के आरोप में एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर बुरी तरह पीटा गया, जिससे उसकी मौत हो गई. घटना खानता गांव की है. युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है. मृतक की पहचान बानापुर के भीमपुर गांव के तूफान नायक (32) के तौर पर हुई है. खोर्धा के पुलिस अधीक्षक (SP) परमार स्मित पुरुषोत्तमदास ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि, "बानापुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के डॉक्टर के सामने तूफान के माता-पिता के बयान, पुलिस स्टेशन से ले जाते समय परिवार वालों के साथ तूफान की तस्वीरें और पुलिस स्टेशन में मौजूद CCTV फुटेज की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की वजह का पता चलेगा. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी." मृतक युवक के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई (ETV Bharat) रिपोर्ट के मुताबिक, 28 जून को शाम करीब 4 बजे, आरोप है कि बानापुर थाने के खानता पंचायत के पूर्व सरपंच शेषदेव प्रधान के घर चोरी के शक में गांववालों ने एक युवक को बिजली के खंभे से बांधकर पीटा. बाद में, सूचना मिलने पर बानापुर पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को छुड़ाया और थाने ले आई. बाद में, पुलिस ने घरवालों को थाने बुलाकर तूफान को सौंप दिया.