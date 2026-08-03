'धर्मेंद्र तो बस झांकी है, गडकरी की पिक्चर बाकी है...' नागपुर में E20 ईंधन पर यूथ कांग्रेस का बड़ा हंगामा
पुलिस ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास का घेराव करने जा रहे यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेड्स लगाकर रोका और हिरासत में लिया.
Published : August 3, 2026 at 10:24 PM IST
नागपुर(महाराष्ट्र): यूथ कांग्रेस के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने एथेनॉल-मिश्रित (E20) पेट्रोल के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया. उन्होंने 'जन आक्रोश मोर्चा' के तहत केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास का घेराव करने का आह्वान किया था. पुलिस ने सोमवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास की ओर जा रहे यूथ कांग्रेस के मार्च को रोक दिया. पुलिस ने मार्च में शामिल कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया.
यह 'मोर्चा' यहां महल इलाके के चिटनवीस पार्क चौक से गडकरी के निजी आवास तक निकाला गया था. इसमें यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता ई20 ईंधन की अनुपयोगिता को लेकर नारेबाज़ी कर रहे थे. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने नारे लगाए, "सवाल हमारे, जवाब तुम्हारे; नहीं चलेगी कोरी बयानबाजी, दो हिसाब," और "धर्मेंद्र तो बस झांकी है; गडकरी की पिक्चर अभी बाकी है."
केंद्रीय मंत्री के घर के पास भारी पुलिस बल तैनात था. रास्ते में बैरिकेड्स लगाए गए थे, हालांकि प्रदर्शनकारियों ने आगे बढ़ने के लिए उन पर चढ़ने की कोशिश की. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया.
कांग्रेस E20 ईंधन के मुद्दे पर गडकरी को निशाना बना रही है. पार्टी का दावा है कि देश भर में E20 पेट्रोल लागू करने को लेकर 29 जुलाई को संसद में दिए गए उनके जवाब से समाधान होने के बजाय और अधिक सवाल खड़े हो गए हैं.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को कहा कि गडकरी का दावा है कि सालों के वैज्ञानिक परीक्षण के बाद E20 ईंधन बाजार में लाया गया है और वाहनों को बड़े पैमाने पर नुकसान होने का कोई सबूत नहीं है.
रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, "पिछले कई महीनों से देश भर के उपभोक्ता और मैकेनिक शिकायत कर रहे हैं. माइलेज में कमी; इंजन के परफॉर्मेंस में दिक्कतें; वाहनों पर E20 ईंधन के लंबे समय में होने वाले असर को लेकर चिंताएं; इंजन की अनुकूलता (कमपैटिबिलिटी), ठंड में गाड़ी स्टार्ट होने की समस्याएं, और 2023 से पहले के वाहनों में तेजी से होने वाली टूट-फूट; पुराने वाहनों में इंजेक्टर्स का बंद होना, ईंधन की पाइपलाइनों में जंग लगना और रबर के हिस्सों में दरारें आने के बढ़ते मामले."
मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने गडकरी के इस्तीफे की मांग की. उन्होंने आरोप लगाया कि E20 पेट्रोल को लागू करना एक "बड़ा घोटाला" था, जिसने सत्ता से जुड़े कुछ खास हितों को फायदा पहुंचाया और लाखों वाहन मालिकों को संकट में डाल दिया.
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