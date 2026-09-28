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CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस का दिल्ली में प्रदर्शन, उदय भानु चिब समेत कई कार्यकर्ता हिरासत में

नई दिल्ली: चुनाव आयोग में आंतरिक मतभेदों और 'वोट चोरी' के आरोपों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष का गुस्सा अब सड़कों पर फूट पड़ा है. भारतीय युवा कांग्रेस (IYC) के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की अगुवाई में दिल्ली की सड़कों पर सोमवार को भारी हंगामा हुआ. रायसीना रोड कार्यालय से चुनाव आयोग मुख्यालय की तरफ बढ़ रहे सैकड़ों कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, जिसके बाद दोनों पक्षों में तीखी झड़प हुई. युवा कांग्रेस अध्यक्ष सहित कई बड़े नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद अब प्रदर्शनकारी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के बाहर डीसीपी से मिलने और इस आंदोलन को तेज करने पर अड़े हुए हैं.

वहीं, NSUI कार्यकर्ताओं ने मतदाता सूचियों और SIR से जुड़े मुद्दों को लेकर निर्वाचन आयोग से जवाब देने की मांग की. संगठन का कहना है कि चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही जरूरी है और मतदाता सूची से जुड़े सवालों का स्पष्ट जवाब मिलना चाहिए. प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मतदान के अधिकार और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता से जुड़े नारे लगाए. NSUI ने कहा कि निर्वाचन आयोग देश की संवैधानिक संस्था है और उसे मतदाताओं से जुड़े सवालों पर जवाब देना चाहिए.

NSUI राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा कि निर्वाचन आयोग किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह देश के हर नागरिक से जुड़ी संवैधानिक संस्था है. उन्होंने कहा कि जब मतदाता सूची और चुनावी प्रक्रिया को लेकर सवाल उठ रहे हैं तो आयोग को इनका जवाब देना चाहिए. जाखड़ ने ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग दोहराते हुए चुनावी प्रक्रिया से जुड़े आरोपों की स्वतंत्र जांच की मांग की. उन्होंने कहा कि संगठन हर वोट की सुरक्षा और मतदान के अधिकार से जुड़े मुद्दों को उठाता रहेगा.

दिल्ली में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता (ETV Bharat)

पुलिस पर लगाया दुर्व्यवहार का आरोप

NSUI ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने विनोद जाखड़ समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया. संगठन ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं के साथ पुलिस ने दुर्व्यवहार किया. NSUI ने कहा कि प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेने से चुनावी पारदर्शिता और मतदाता अधिकारों से जुड़े सवाल खत्म नहीं होंगे. संगठन ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन के अधिकार का सम्मान करने की मांग की.

प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेते हुए पुलिस (ETV Bharat)

NSUI की प्रमुख मांगें

NSUI ने प्रदर्शन के दौरान कई मांगें रखीं. इनमें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग प्रमुख रही. संगठन ने कहा कि अगर किसी जांच में अपराध की पुष्टि होती है तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जानी चाहिए. संगठन ने मतदाता सूचियों और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े सवालों की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार के सम्मान की मांग भी की. NSUI ने कहा कि छात्र कार्यकर्ताओं की हिरासत से संगठन चुनावी पारदर्शिता, मतदान के अधिकार और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं से जुड़े मुद्दे उठाने से पीछे नहीं हटेगा.

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