छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कहां से आया पत्थरों से लदा 'रहस्यमयी' ट्रक? भारतीय युवा कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग
पत्थरों से लदे एक कथित 'रहस्यमयी' ट्रक 20 जुलाई को छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिखाई दिया था. संतू दास की रिपोर्ट.
Published : July 31, 2026 at 6:17 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को पत्थरों से लदे एक कथित 'रहस्यमयी' ट्रक के संबंध में न्यायिक जांच की मांग की. यह ट्रक 20 जुलाई को जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिखाई दिया था.
20 जुलाई को छात्र विरोध प्रदर्शन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. कांग्रेस की युवा शाखा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल एक ट्रक के बारे में सवाल नहीं है, यह जवाबदेही, सच्चाई और कानून के शासन के बारे में है.
यहां कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने युवा शाखा के अन्य सदस्यों के साथ कहा, "20 जुलाई को पत्थरों से लदा एक डंपर सबसे पहले जंतर-मंतर पर खड़ा देखा गया था. फिर इसे भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के सामने पार्क किया गया, जहां यह 25 जुलाई तक रहा."
उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि संसद मार्च के दिन वह ट्रक वहां कैसे खड़ा था और यह किसके आदेश पर किया गया. हमारा सवाल यह है कि आईवाईसी कार्यालय के सामने पत्थरों से भरा ट्रक किस इरादे से खड़ा किया गया था, क्योंकि यह भी एक बड़ी सुरक्षा चूक है. क्या सरकार चाहती थी कि विरोध के दौरान उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि सरकार फिर एक बड़ी कार्रवाई कर सके."
यूथ कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि यह ट्रक प्रदर्शनकारियों से जुड़ा हुआ है. उसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि एक दुर्घटना के बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया था. यह अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है."
उन्होंने कहा कि, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो बना रहे हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह छात्रों को डंडों से पिटवा रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं. यूथ कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सरकार का खेल सामने आ गया है.
उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र और न्यायिक जांच होनी चाहिए. ट्रक की आवाजाही का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाना चाहिए. इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह पता चलना चाहिए कि यह सब किसने किया."
भारतीय युवा कांग्रेस चीफ ने आगे कहा, "प्रदर्शन कर रहे छात्रों के खिलाफ केस किए जा रहे हैं, उन पर दबाव डाला जा रहा है, लेकिन हम सभी छात्रों के साथ मजबूती से खड़े हैं."
हरियाणा यूथ कांग्रेस के उपाध्यक्ष चितवन गोदारा ने भी इसी तरह की बातें कहते हुए कहा कि, यह सिर्फ एक ट्रक का सवाल नहीं है. यह जवाबदेही, सच्चाई और कानून के राज का सवाल है. चितवन गोदारा ने आगे कहा कि, दिल्ली पुलिस के वकील ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक कहानी पेश की, जिसमें पूरे मामले को प्रदर्शनकारियों से जोड़ा गया. यह बहुत खतरनाक है और संविधान की बुनियादी नींव के खिलाफ है.
बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पहले एक बयान में कहा था, "यह साफ किया जाता है कि यह दावा कि ट्रक नंबर HR63 E 6865 को दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर जंतर-मंतर के पास या किसी राजनीतिक पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा किया था, झूठा और गुमराह करने वाला है."
"ट्रक को 16 जुलाई को FIR नंबर 65/2026 में जब्त किया गया था. यह ट्रक और एक ईको वैन के बीच हुए सड़क हादसे के सिलसिले में था, जिसमें उस दिन छह लोग घायल हो गए थे. जब्त की गई गाड़ी को शुरू में जगह की कमी के कारण सुरक्षित रखने के लिए पुलिस स्टेशन, पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास पार्क किया गया था.
डीसीपी नई दिल्ली ने एक्स पर लिखा, 'चलो संसद' आंदोलन के लिए कानून-व्यवस्था के इंतजामों को ध्यान में रखते हुए, बाद में इसे खाली कर दिया गया और 20 जुलाई की सुबह मालिक को जरूरी निर्देश देने के बाद एक सुरक्षित जगह पर ले जाया गया." इसमें कहा गया कि गाड़ी को प्रदर्शनकारियों के खिलाफ साजिश से जोड़ने वाला कोई भी दावा पूरी तरह से बेबुनियाद है.
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