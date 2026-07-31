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छात्रों के विरोध प्रदर्शन में कहां से आया पत्थरों से लदा 'रहस्यमयी' ट्रक? भारतीय युवा कांग्रेस ने की न्यायिक जांच की मांग

प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प के बाद जंतर-मंतर के पास CJP का विरोध प्रदर्शन (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: भारतीय युवा कांग्रेस ने शुक्रवार को पत्थरों से लदे एक कथित 'रहस्यमयी' ट्रक के संबंध में न्यायिक जांच की मांग की. यह ट्रक 20 जुलाई को जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान दिखाई दिया था.

20 जुलाई को छात्र विरोध प्रदर्शन में तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे थे. कांग्रेस की युवा शाखा ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह केवल एक ट्रक के बारे में सवाल नहीं है, यह जवाबदेही, सच्चाई और कानून के शासन के बारे में है.

यहां कांग्रेस कार्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने युवा शाखा के अन्य सदस्यों के साथ कहा, "20 जुलाई को पत्थरों से लदा एक डंपर सबसे पहले जंतर-मंतर पर खड़ा देखा गया था. फिर इसे भारतीय युवा कांग्रेस कार्यालय के सामने पार्क किया गया, जहां यह 25 जुलाई तक रहा."

उन्होंने कहा, "सवाल यह है कि संसद मार्च के दिन वह ट्रक वहां कैसे खड़ा था और यह किसके आदेश पर किया गया. हमारा सवाल यह है कि आईवाईसी कार्यालय के सामने पत्थरों से भरा ट्रक किस इरादे से खड़ा किया गया था, क्योंकि यह भी एक बड़ी सुरक्षा चूक है. क्या सरकार चाहती थी कि विरोध के दौरान उन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाए, ताकि सरकार फिर एक बड़ी कार्रवाई कर सके."

यूथ कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "हैरानी की बात यह है कि हाई कोर्ट में सरकारी वकील ने कहा कि यह ट्रक प्रदर्शनकारियों से जुड़ा हुआ है. उसके बाद 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस का एक ट्वीट आया जिसमें कहा गया कि एक दुर्घटना के बाद ट्रक को जब्त कर लिया गया था. यह अपने आप में एक बड़ा विरोधाभास है."

उन्होंने कहा कि, एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो बना रहे हैं, और दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह छात्रों को डंडों से पिटवा रहे हैं और आंसू गैस के गोले छोड़ रहे हैं. यूथ कांग्रेस प्रमुख ने कहा कि सरकार का खेल सामने आ गया है.

उन्होंने कहा, "हमारी मांग है कि इस पूरे मामले की एक स्वतंत्र और न्यायिक जांच होनी चाहिए. ट्रक की आवाजाही का सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखा जाना चाहिए. इस मामले में जवाबदेही तय होनी चाहिए और यह पता चलना चाहिए कि यह सब किसने किया."