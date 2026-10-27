SPECIAL: मुझे न काटो, मैं तुम्हारी सांस हूं! धुर्वा में हरियाली बचाने की जंग, चिपको आंदोलन की याद दिला रहा युवाओं का अभियान
रांची के धुर्वा में प्रस्तावित 10 लेन सड़क के लिए चिह्नित पेड़ों को बचाने युवा आगे आ रहे हैं. चंदन भट्टाचार्य की रिपोर्ट.
Published : October 27, 2026 at 8:18 PM IST
रांची: पेड़ बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा सुना नहीं सकते. उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके तने पर बना एक निशान उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकता है. वे बस खड़े रहते हैं धूप में, बारिश में, आंधी में. राहगीरों को छांव देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं और चुपचाप शहर की सांसों का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन जब उन्हीं पेड़ों की कटाई के निशान लगते हैं, तो कुछ लोग उनकी खामोशी को अपनी आवाज बना लेते हैं.
चिह्नित पेड़ों को बचाने की मुहिम
रांची के धुर्वा में इन दिनों ऐसा ही दृश्य दिखाई दे रहा है. प्रस्तावित 10 लेन सड़क के लिए चिह्नित पेड़ों पर अब सरकारी निशानों के आसपास रंगों से संदेश लिखे जा रहे हैं. कोई तने पर लिखता है “Don't touch me, I am your oxygen”, तो कोई कहता है “विकास जरूरी है, लेकिन विनाश की कीमत पर नहीं. ”युवा पेड़ों को गले लगाकर, उनके नीचे बैठकर और पेंटिंग बनाकर लोगों से उन्हें बचाने की अपील कर रहे हैं.
युवाओं ने पेड़ बचाने के लिए लिखे तरह तरह के स्लोगन
यह नजारा दशकों पहले उत्तराखंड के जंगलों में उठे चिपको आंदोलन की याद दिलाता है, लेकिन फर्क इतना है कि वहां पेड़ों से लिपटकर उन्हें कुल्हाड़ियों से बचाने की लड़ाई थी और धुर्वा में युवा रंगों, संदेशों, हस्ताक्षरों और शांतिपूर्ण विरोध से हरियाली बचाने की आवाज बुलंद कर रहे हैं. आज धुर्वा में पेड़ों के आसपास जुटते युवाओं को देखकर उसी इतिहास की याद आती है. यहां भी पेड़ों को बचाने की अपील है, लेकिन हथियार के रूप में रंग, कला, शब्द और जनसमर्थन का इस्तेमाल हो रहा है.
पेड़ों पर सरकारी निशान, जवाब में भावनाओं के रंग
धुर्वा स्थित विवेकानंद स्कूल मोड़ से नया सराय रिंग रोड तक करीब 6 KM के मार्ग पर प्रस्तावित 10 लेन सड़क के लिए लगभग 7 हजार पेड़ों पर मार्किंग किए जाने की जानकारी सामने आई है. इसी के बाद युवाओं और पर्यावरण प्रेमियों ने अभियान शुरू किया. जिन पेड़ों पर कटाई के लिए निशान लगाए गए हैं, उन्हीं के तनों पर अब उन्हें बचाने के संदेश लिखे जा रहे हैं. किसी पर ऑक्सीजन का महत्व बताया जा रहा है, तो किसी पर विकास और विनाश के बीच संतुलन बनाने की अपील है, तख्तियां लगाई जा रही हैं, पेंटिंग बनाई जा रही हैं और पेड़ों के आसपास बैठकर शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराया जा रहा है.
पेड़ों को सरकारी मार्किंग से बचाने की जद्दोजहद
इन संदेशों का मकसद केवल विरोध जताना नहीं, बल्कि राहगीरों को यह सोचने पर मजबूर करना भी है कि पेड़ हटने के बाद उस जगह की छांव और हरियाली का क्या होगा? सरकारी मार्किंग के आसपास उकेरे गए शब्द इस अभियान को एक भावनात्मक रूप दे रहे हैं, मानो हर पेड़ के तने पर लिखा संदेश लोगों से कह रहा हो, मेरे कटने से पहले एक बार मेरे होने का महत्व समझो.
चिपको की याद, आज के युवाओं का अपना तरीका
धुर्वा में चल रहा अभियान सोशल मीडिया से लेकर सड़क तक फैल रहा है. युवा इंस्टाग्राम, फेसबुक और दूसरे डिजिटल मंचों पर तस्वीरें, वीडियो और रील साझा कर रहे हैं. #SaveDhurwaTrees अभियान के जरिए लोगों को पेड़ों की मार्किंग और उन्हें बचाने की मांग से जोड़ने की कोशिश हो रही है.
धुर्वा का अभियान और स्थानीय लोग
स्थानीय युवाओं और विद्यार्थियों के साथ दूसरे शहरों से आए कुछ छात्र भी इस मुहिम में शामिल हो रहे हैं, कोई पेड़ के पास पेंटिंग बनाता है, कोई तने पर संदेश लिखता है और कोई उसके नीचे बैठकर ध्यान करता है. पेड़ों को गले लगाकर खड़े होने का तरीका चिपको आंदोलन की याद दिलाता है. हालांकि, धुर्वा का अभियान अपने मौजूदा स्वरूप में एक स्थानीय नागरिक मुहिम है, जिसे अभी चिपको जैसा ऐतिहासिक आंदोलन कहना जल्दबाजी होगी.
CM हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन
इस अभियान में हस्ताक्षर भी कराए जा रहे हैं. नागरिकों से प्रतिनिधित्व पत्र पर हस्ताक्षर लेकर सरकार तक अपनी मांग पहुंचाने की कोशिश की जा रही है. अभियान से जुड़े लोगों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर सड़क के अलाइनमेंट की समीक्षा की मांग की है.
सड़क भी जरूरी, लेकिन क्या पेड़ बचाने का रास्ता नहीं?
प्रस्तावित सड़क कॉरिडोर पर करीब 170 से 200 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. हाईकोर्ट और विधानसभा की ओर जाने वाले इस मार्ग पर यातायात का दबाव बढ़ने के बीच सड़क चौड़ीकरण की जरूरत बताई जा रही है. दूसरी ओर, युवाओं का सवाल है कि क्या सड़क का डिजाइन तैयार करते समय पुराने पेड़ों को बचाने की संभावनाओं पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है?
पेड़ों की वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरण की संभावना
उनकी मांग हैं कि पूरे मार्ग का विस्तृत सर्वे कराया जाए. यह देखा जाए कि कौन से पेड़ वास्तव में सड़क निर्माण की जद में हैं और किन्हें अलाइनमेंट में बदलाव करके बचाया जा सकता है, जिन पेड़ों को हटाना जरूरी हो, उनके वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरण की संभावना भी जांची जाए.
युवाओं का कहना है कि वे सड़क निर्माण के विरोधी नहीं हैं. उनकी मांग है कि विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को भी महत्व मिले. नए पौधे लगाना जरूरी है, लेकिन वे तुरंत किसी पुराने, विशाल पेड़ की छांव और पर्यावरणीय भूमिका नहीं निभा सकते, इसलिए कटाई से पहले हर संभव विकल्प पर विचार होना चाहिए.
टाटीसिलवे का उदाहरण, पेड़ों को बचाने की उम्मीद
धुर्वा के अभियान में रांची- मुरी मार्ग के नामकुम-अनगड़ा खंड में चल रहे सड़क चौड़ीकरण का उदाहरण भी दिया जा रहा है. उपलब्ध परियोजना विवरण में 62 KM लंबे मार्ग पर 4,327 पेड़ों के प्रभावित होने का आकलन और इनमें से 1,499 पेड़ों को वैज्ञानिक तरीके से स्थानांतरित करने की योजना की जानकारी है. इसी परियोजना से जुड़े अलग-अलग चरणों के आंकड़ों में अंतर भी सामने आता है.
संभावना की तकनीकी जांच
धुर्वा के आंदोलनकारियों का कहना है कि जब किसी सड़क परियोजना में पेड़ों को स्थानांतरित करने का विकल्प सामने आ सकता है, तो यहां भी ऐसी संभावना की तकनीकी जांच होनी चाहिए. हालांकि, पेड़ों को दूसरी जगह लगा देना ही पर्याप्त नहीं है. उनके जीवित रहने और विकसित होने की निगरानी भी जरूरी है.
युवाओं के लिए टाटीसिलवे का उदाहरण उम्मीद का आधार है. वे चाहते हैं कि धुर्वा में भी सड़क के डिजाइन, पेड़ों की वास्तविक स्थिति और स्थानांतरण की संभावनाओं की समीक्षा हो, ताकि जिन्हें बचाया जा सकता है, उन्हें बचाने का प्रयास किया जाए.
वन विभाग का पक्ष: नियमों के तहत अनुमति
वन विभाग के प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजीव कुमार से मिली जानकारी के मुताबिक, सड़क और अन्य आधारभूत संरचना परियोजनाओं के लिए नियमों के अनुरूप अनुमति दी जाती है. पेड़ों की कटाई के मामलों में निर्धारित शर्तों और क्षतिपूर्ति पौधारोपण के प्रावधानों का पालन करना होता है. संबंधित निर्माण एजेंसियों को नियमों के मुताबिक, नए पौधे लगाने या निर्धारित प्रक्रिया के तहत इसकी व्यवस्था करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है. विभागीय पक्ष में सड़क चौड़ीकरण की जरूरत और नियमों के पालन का तर्क है.
काफी अहम है धुर्वा में पेड़ों पर लिखे संदेश
वहीं, पर्यावरण प्रेमियों का कहना है कि पौधारोपण के साथ पुराने पेड़ों को बचाने की संभावनाओं पर भी विचार होना चाहिए, लगाए गए पौधों की देखभाल और उनके जीवित रहने की निगरानी भी उतनी ही जरूरी है. धुर्वा में पेड़ों पर लिखे संदेश एक बड़े सवाल को सामने रखते हैं. क्या विकास की राह में हरियाली के लिए भी जगह बचाई जा सकती है? चिपको आंदोलन ने दिखाया था कि पेड़ों को बचाने के लिए खड़े हुए आम लोगों की आवाज दूर तक पहुंच सकती है. धुर्वा के युवा भी अपने तरीके से उसी भावना को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं.
कब होगा पेड़ों का विस्तृत सर्वे ?
अब नजर संबंधित विभागों के फैसले पर है. क्या सड़क के अलाइनमेंट की समीक्षा होगी? क्या पेड़ों का विस्तृत सर्वे कराया जाएगा? क्या जिन पेड़ों को बचाना संभव है, उन्हें सुरक्षित रखने या स्थानांतरित करने का विकल्प अपनाया जाएगा? इन सवालों के जवाब अभी सामने आने बाकी हैं. फिलहाल, धुर्वा में रंगों से लिखे संदेश, पेड़ों को गले लगाते युवा और हस्ताक्षर अभियान एक अपील कर रहे हैं.
'सड़क बनाइए, विकास कीजिए, लेकिन उन पेड़ों को बचाने की कोशिश भी कीजिए, जो सालों से इस शहर को हरियाली और छांव देते आए हैं' क्योंकि किसी पेड़ को काटना कुछ मिनटों का काम हो सकता है, लेकिन उसके बराबर छांव देने वाली हरियाली तैयार होने में वर्षों लगते हैं: संजीव कुमार, प्रधान मुख्य वन संरक्षक
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