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SPECIAL: मुझे न काटो, मैं तुम्हारी सांस हूं! धुर्वा में हरियाली बचाने की जंग, चिपको आंदोलन की याद दिला रहा युवाओं का अभियान

ग्राफिक्स इमेज ( Etv Bharat )

रांची: पेड़ बोल नहीं सकते, अपनी पीड़ा सुना नहीं सकते. उन्हें यह भी नहीं पता कि उनके तने पर बना एक निशान उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव बन सकता है. वे बस खड़े रहते हैं धूप में, बारिश में, आंधी में. राहगीरों को छांव देते हैं, पक्षियों को आश्रय देते हैं और चुपचाप शहर की सांसों का हिस्सा बने रहते हैं, लेकिन जब उन्हीं पेड़ों की कटाई के निशान लगते हैं, तो कुछ लोग उनकी खामोशी को अपनी आवाज बना लेते हैं.

चिह्नित पेड़ों को बचाने की मुहिम