शव तीन टुकड़ों में काटा...सिर ड्रम में...खाली प्लॉट में मिली लाश, मुंबई से लौटे युवक की हत्या

लुधियाना: पंजाब के लुधियाना में एक युवक की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई. खबर के मुताबिक, जालंधर बाईपास के पास सलेम टाबरी थाने के निकट एक खाली प्लॉट में युवक को तीन टुकड़ों में काटी हुई लाश मिली. पुलिस ने शव के कटे हुए सिर को पास में पड़े एक खाली ड्रम से बरामद किया.

इस घटना के बारे में जानकारी तब मिली जब एक राहगीर उसी रास्ते से आ रहा था. राहगीर ने शव को देखकर बुरी तरह से शोर मचाया. उसने इसकी जानकारी पुलिस को दी. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पूरे इलाके को सील कर दिया है. सलेम टाबरी थाना पुलिस घटना की जांच कर रही है.

मृतक की पहचान दविंदर के रूप में हुई है जो कुछ दिन पहले काम से मुंबई से लुधियाना लौटा था. उसके बाद से वह लापता हो गया था. लापता होने के मामले में पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी. जिसके बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी. आज सुबह उसकी लाश इसी इलाके से बरामद हुई. इतनी बेरहमी से उसकी हत्या करने के बाद लाश को कई टुकड़ों में काटकर प्लॉट में फेंक दिया गया. मृतक का सिर एक ड्रम से बरामद हुआ.

मृतक दविंदर कुमार के ससुर चरणदास ने कहा कि, तीन दिन पहले, दविंदर कुमार मुंबई से किसी काम से गया था, जिसके बाद वह कुछ दिन पहले घर लौटा था. उन्होंने बताया कि, पीड़ित ने घरवालों से ज्यादा बात नहीं की और घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटा. थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराए जाने के बाद से लापता युवका की तलाश में पुलिस जुटी हुई थी. वहीं, परिवारवालों ने मृतक के दोस्त पर हत्या का शक जताया है.