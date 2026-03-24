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देहरादून की सड़कों पर शाम ढलते ही बढ़ रहा 'उत्पात'! क्यों एजुकेशन सिटी में लापरवाह हो रहे युवा?

देहरादून की शांत फिजाओं पर लग रहा दाग, शाम होते ही युवाओं का दिख रहा उत्पात, खतरे में डाल रहे जान,पढ़िए किरनकांत शर्मा की रिपोर्ट.

DEHRADUN Road Accident
देहरादून की सड़कों पर शाम ढलते ही उत्पात! (फोटो सोर्स- Police)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : March 24, 2026 at 8:03 PM IST

8 Min Read
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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून अपनी शांत फिजा, व्यवस्थित जीवनशैली और सुरक्षित माहौल के लिए जानी जाती रही है, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा. ये हम नहीं, बल्कि आए दिन हो रहे आपराधिक घटनाएं और हादसे इसकी तस्दीक कर रहे हैं. बीते कुछ दिनों में खासकर शाम के समय सड़क हादसों में अचानक बढ़ोतरी ने प्रशासन से लेकर आम लोगों तक सभी को चिंतित कर दिया है.

शहर के अलग-अलग इलाकों से सामने आ रही घटनाएं, ये संकेत दे रही हैं कि जैसे ही शाम ढलती है, वैसे ही सड़कों पर जोखिम कई गुना बढ़ जाता है. कहीं तेज रफ्तार में वाहन दौड़ाए जा रहे हैं तो कहीं नियमों की खुलेआम ठेंगा दिखाया जा रहा है. स्थिति तब और भयावह हो जाती है, जब कुछ मामलों में जानबूझकर गाड़ियों से लोगों को टक्कर मारने जैसी घटनाएं सामने आती है.

ये सिर्फ हादसे नहीं बल्कि, कानून और सामाजिक जिम्मेदारी, दोनों की अनदेखी का उदाहरण बनते जा रहे हैं. देहरादून में बीते कुछ सालों में इस तरह के हादसे इतने भयावह हुए हैं कि एक झटके में कई लोगों की सांसें थम चुकी है. खासकर छात्रों की मौत के मामले ज्यादा सामने आए हैं. जिससे दून की सड़कें खून से लाल हो रही हैं. बावजूद इसके ऐसे हादसे कम होने के बजाय बढ़ते जा रहे हैं.

DEHRADUN Road Accident
देहरादून में शाम का नजारा (फाइल फोटो- ETV Bharat)

एजुकेशन सिटी में बढ़ती गैर जिम्मेदारी ड्राइविंग: देहरादून को एजुकेशन सिटी के रूप में पहचान मिली हुई है. यहां देशभर से छात्र उच्च शिक्षा के लिए आते हैं. यह शहर पढ़े-लिखे समझदार और सभ्य समाज का प्रतीक माना जाता है. लेकिन मौजूदा हालात इस छवि के ठीक उलट दिखाई दे रहे हैं. जवानी की दहलीज पर खड़े युवाओं के हाथों में स्टीयरिंग होता है, जो बेपरवाह तरीके से वाहन दौड़ाते नजर आते हैं.

खासतौर पर युवाओं में तेज रफ्तार, स्टंट और रश ड्राइविंग का बढ़ता चलन भी इन हादसों की बड़ी वजह बनता दिख रहा है. आलम ये है कि शाम होते ही सड़कों पर दोपहिया हो या चारपहिया वाहन, सड़कों पर सरपट दौड़ते देखे जाते हैं. जो अपनी जान को जोखिम में तो डाल ही रहे हैं, साथ ही अन्य लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं.

सवाल ये उठता है कि जब शहर में पढ़े-लिखे और जागरूक लोग रहते हैं तो आखिर सड़क पर इतनी लापरवाही क्यों देखने को मिल रही है? क्या आधुनिक जीवनशैली, जल्दबाजी और दिखावे की प्रवृत्ति लोगों को जोखिम लेने के लिए प्रेरित कर रही है या फिर कानून का डर कम होता जा रहा है? यह स्थिति प्रशासन के लिए चुनौती तो है ही, साथ ही सवाल खड़े कर रही है कि आखिरकार गलती कहां हो रही है?

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सहसपुर क्षेत्र में कार से टक्कर मारने की कोशिश (फाइल फोटो- Local Resident)

डालनवाला इनोवा हादसे में लापरवाही ने ली जान: कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में हाल ही में हुई एक दर्दनाक घटना ने शहर को झकझोर कर रख दिया था. डीएल रोड पर एक इनोवा कार चालक ने बेहद खतरनाक और लापरवाह तरीके से वाहन चलाते हुए बाइक सवारों को टक्कर मार दी थी. जिसमें रोहित नाम के एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि, दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.

इस हादसे में कई अन्य वाहन भी क्षतिग्रस्त हुए. जिससे घटना की भयावहता का अंदाजा लगाया जा सकता है. हालांकि, पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी गुनीत सिंह को हिरासत में लिया और मृतक के परिजनों की तहरीर के आधार पर उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया. अगले ही दिन आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया. जहां पुलिस की पैरवी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया.

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डालनवाला में इनोवा कार का कहर (फाइल फोटो- Local Resident)

राजपुर रोड हादसा, तेज रफ्तार ने छीनी दो जिंदगियां: राजपुर थाना क्षेत्र में भी 10 मार्च के दिन एक भीषण हादसा सामने आया. यह हादसा साफतौर पर युवाओं में बढ़ती लापरवाही की ओर इशारा कर रहा था. जहां देर रात घोरण रोड पर एक बुलेट बाइक सवार दो युवक तेज रफ्तार में जा रहे थे. तभी एक तीव्र मोड पर बुलेट अनियंत्रित हो गया.

हादसे के बाद बुलेट सड़क किनारे पेड़ से जा टकराया. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए. मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें अस्पताल भिजवाया, लेकिन डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया. मृतकों में एक बिहार के जमुई जिले का निवासी और दूसरा नागालैंड का छात्र था, जो देहरादून में पढ़ाई कर रहे थे.

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सड़कों पर मारपीट (फाइल फोटो- Local Resident)

सहसपुर में उपद्रव और कार से कुचलने की कोशिश: हादसे केवल लापरवाही से नहीं बल्कि जानबूझकर भी किया जा रहा है. ऐसा ही एक मामला सहसपुर क्षेत्र के धर्मावाला चौक से सामने आया है. जिसने कई सवाल खड़े कर दिए. जहां शरारती तत्वों ने उपद्रव मचाने के साथ ही मारपीट कर डाली. इतना ही नहीं एक आरोपी ने तो कार से कुछ लोगों को टक्कर मारने की कोशिश भी की.

इस पूरे घटना को भी किसी ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया. गनीमत रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई. हालांकि, एक युवक पिटाई से जख्मी हो गया, लेकिन इस घटना से साफ हो गया कि कुछ लोग सड़क को अपनी मनमानी का जरिया बना रहे हैं. उधर, पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और चार आरोपियों को गिरफ्तार किया.

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उत्पात मचाते युवक (फाइल फोटो- Local Resident)

दिल्ली-दून हाईवे हादसा, तकनीकी खराबी और तेज रफ्तार का खतरा: देहरादून-दिल्ली हाईवे पर मोहब्बेवाला के पास 9 मार्च को हुए हादसे ने एक और पहलू सामने रखा. मार्बल से भरा एक तेज रफ्तार ट्रक अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. जिससे सड़क पर लंबा जाम लग गया. इस हादसे में एक स्कूटी सवार युवती और ट्रक चालक घायल हो गए. हादसे की वजह टायर फटना या ब्रेक फेल माना जा रहा है. हालांकि, तकनीकी कारण सामने आए, लेकिन तेज रफ्तार ने इस घटना को और गंभीर बना दिया.

SSP का बयान, बाहर हो रहे हादसे, लेकिन अब बक्शे नहीं जाएंगे लोग: वहीं, देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने इन घटनाओं को लेकर स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बात सही है कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, लेकिन पुलिस ने शहर के भीतर कड़ी चेकिंग व्यवस्था लागू कर रखी है. उन्होंने बताया कि ज्यादातर हादसे शहर से बाहर या बाहरी इलाकों में हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस ने रात की गश्त को शहर से बाहर तक बढ़ा दिया है.

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कार की टक्कर में बाइक के उड़े परखच्चे (फाइल फोटो- Local Resident)

एसएसपी डोबाल की मानें तो कुछ हादसे शराब के नशे में वाहन चलाने के कारण हुए हैं. जबकि, कई घटनाएं लापरवाही का परिणाम हैं. उन्होंने कहा कि पुलिस लगातार लोगों से रश ड्राइविंग और लापरवाह ड्राइविंग से बचने की अपील कर रही है. आने वाले समय में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए नई प्लानिंग भी तैयार की जा रही है.

जागरूकता और जिम्मेदारी की जरूरत: देहरादून में बढ़ते सड़क हादसे केवल प्रशासनिक चुनौती नहीं हैं, बल्कि यह समाज के लिए भी चेतावनी है. एक शिक्षित शहर होने के बावजूद अगर लोग सड़क पर नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं तो यह गंभीर चिंता का विषय है. जरूरत इस बात की है कि लोग खुद जिम्मेदारी समझें. ट्रैफिक नियमों का पालन करें और दूसरों की जिंदगी की भी उतनी ही कद्र करें, जितनी अपनी. प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती और व्यवस्था बना रहा है, लेकिन जब तक आम नागरिक जागरूक और जिम्मेदार नहीं बनेंगे, तब तक इन हादसों पर पूरी तरह लगाम लगाना मुश्किल रहेगा.

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