पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को रुपए के लालच में सूचनाएं दे रहा था, इंटेलिजेंस ने दबोचा

जयपुर: राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो रुपए के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की जानकारी मुहैया करवा रहा था. उसे पिछले दिनों इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया था. अब आज उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एडीजी (इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों की ओर से राज्य में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है. इसी निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि नेडान (जैसलमेर) निवासी झबराराम की गतिविधियां संदिग्ध है.

सोशल मीडिया के जरिए बनाया संपर्क: उन्होंने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में था. केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर पर विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से झबराराम से संयुक्त रूप से पूछताछ की गई. उसके मोबाइल का तकनीकी परीक्षण करवाया गया. जिसमें पाया गया कि झबराराम को आईएसआई हैंडलर्स ने हनीट्रैप में फंसाया. इसके बाद धन के लालच में भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा कर रहा है.