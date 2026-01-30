ETV Bharat / bharat

पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी को रुपए के लालच में सूचनाएं दे रहा था, इंटेलिजेंस ने दबोचा

आईएसआई के हैंडलर ने हनीट्रैप के जरिए फंसाया, सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी साझा कर रहा था.

action of Rajasthan intelligence
गिरफ्तार आरोपी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 30, 2026 at 8:02 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान इंटेलिजेंस ने जैसलमेर इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जो रुपए के लालच में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के हैंडलर्स को सेना से जुड़ी सामरिक महत्व की जानकारी मुहैया करवा रहा था. उसे पिछले दिनों इंटेलिजेंस ने हिरासत में लिया था. अब आज उसके खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है. एडीजी (इंटेलिजेंस) प्रफुल्ल कुमार ने बताया कि पाकिस्तानी गुप्तचर एजेंसियों की ओर से राज्य में की जाने वाली जासूसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाती है. इसी निगरानी के दौरान जानकारी में आया कि नेडान (जैसलमेर) निवासी झबराराम की गतिविधियां संदिग्ध है.

सोशल मीडिया के जरिए बनाया संपर्क: उन्होंने बताया कि आरोपी सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के लगातार संपर्क में था. केंद्रीय पूछताछ केंद्र जयपुर पर विभिन्न जांच एजेंसियों की ओर से झबराराम से संयुक्त रूप से पूछताछ की गई. उसके मोबाइल का तकनीकी परीक्षण करवाया गया. जिसमें पाया गया कि झबराराम को आईएसआई हैंडलर्स ने हनीट्रैप में फंसाया. इसके बाद धन के लालच में भारतीय सेना से संबंधित सामरिक महत्व की सूचनाएं साझा कर रहा है.

पढ़ें: पाकिस्तानी जासूस को कोर्ट में किया पेश, आरोपी 3 दिन के रिमांड पर, मोबाइल से मिले सुराग

खुद के नाम से जारी सिम पर पाकिस्तान में चलवाया वाट्सएप: अब तक की पड़ताल में सामने आया है कि आरोपी ने खुद के नाम से जारी सिम का ओटीपी देकर पाकिस्तानी एजेंट्स को वाट्सएप इंस्टॉल करवाया और देशविरोधी गतिविधियों में पाकिस्तानी एजेंट्स की मदद कर रहा था. हनीट्रैप और धन के लालच में भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी पाकिस्तानी एजेंट्स को मुहैया करवाने का जुर्म प्रमाणित पाए जाने पर आज आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. उसे शनिवार को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा.

TAGGED:

YOUTH ARRESTED BY INTELLEGENCE
PAKISTANI INTELLIGENCE AGENCY
ISI PAKISTAN
RAJASTHAN POLICE INTELLIGENCE
ACTION OF RAJASTHAN INTELLIGENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.