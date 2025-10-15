ETV Bharat / bharat

युद्धपोत की जानकारी साझा करने आरोप में युवक गिरफ्तार

अमरावती: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक युवक को हाल ही में युद्धपोतों की तस्वीरें और संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों को कहना है उसने पैसे के लालच में यह जानकारी लीक की. मलकापुरम पुलिस ने बताया कि युवक एक साल से भी ज्यादा समय से इस गतिविधि में शामिल था.

पुलिस के अनुसार आरोपी बोंगू रवि, अच्युतपुरम का रहने वाला है और विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में एक ठेकेदार के यहां काम करता है. रवि सोशल मीडिया पर पायल नाम की एक युवती के संपर्क में आया. उसने दुबई में पढ़ाई करने का दावा किया और अपने शैक्षणिक प्रोजेक्ट के लिए जहाजों के निर्माण, उनकी विशेषताओं और आगमन के बारे में जानकारी मांगी.

युद्धपोतों की संवेदनशील तस्वीरें शेयर कीं

पुलिस ने बताया कि लड़की कहानी पर विश्वास करके रवि ने उस जगह पर मौजूद जहाजों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया, जिनमें युद्धपोतों की संवेदनशील तस्वीरें भी शामिल थीं. बदले में, उसे अज्ञात व्यक्तियों से हर हफ्ते 2,000 से 3,000 रुपये मिलते थे. समय के साथ उसकी हरकतों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा. पता चला कि वह लगभग डेढ़ साल से ये तस्वीरें साझा कर रहा था, जिससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गईं.

शिकायतें मिलने पर मलकापुरम पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद रवि को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान पता चला कि मलकापुरम निवासी श्रीनिवास राव भी इस मामले में शामिल था. पुलिस उसे दुबई से प्रत्यर्पित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जहां वह वर्तमान में मौजूद है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके.