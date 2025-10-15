ETV Bharat / bharat

युद्धपोत की जानकारी साझा करने आरोप में युवक गिरफ्तार

पुलिस ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम से एक युवक को गिरफ्तार किया है, जो युद्धपोतों की तस्वीरें और संवेदनशील जानकारी लीक कर रहा था.

Youth Arrested in Visakhapatnam
युद्धपोत की जानकारी साझा कर पैसे कमाने के आरोप में युवक गिरफ्तार (सांकेतिक तस्वीर)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 15, 2025 at 1:40 PM IST

2 Min Read
अमरावती: आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक युवक को हाल ही में युद्धपोतों की तस्वीरें और संवेदनशील जानकारी शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. अधिकारियों को कहना है उसने पैसे के लालच में यह जानकारी लीक की. मलकापुरम पुलिस ने बताया कि युवक एक साल से भी ज्यादा समय से इस गतिविधि में शामिल था.

पुलिस के अनुसार आरोपी बोंगू रवि, अच्युतपुरम का रहने वाला है और विशाखापत्तनम स्थित नौसेना के जहाज निर्माण केंद्र में एक ठेकेदार के यहां काम करता है. रवि सोशल मीडिया पर पायल नाम की एक युवती के संपर्क में आया. उसने दुबई में पढ़ाई करने का दावा किया और अपने शैक्षणिक प्रोजेक्ट के लिए जहाजों के निर्माण, उनकी विशेषताओं और आगमन के बारे में जानकारी मांगी.

युद्धपोतों की संवेदनशील तस्वीरें शेयर कीं
पुलिस ने बताया कि लड़की कहानी पर विश्वास करके रवि ने उस जगह पर मौजूद जहाजों की तस्वीरें भेजना शुरू कर दिया, जिनमें युद्धपोतों की संवेदनशील तस्वीरें भी शामिल थीं. बदले में, उसे अज्ञात व्यक्तियों से हर हफ्ते 2,000 से 3,000 रुपये मिलते थे. समय के साथ उसकी हरकतों ने अधिकारियों का ध्यान खींचा. पता चला कि वह लगभग डेढ़ साल से ये तस्वीरें साझा कर रहा था, जिससे गंभीर सुरक्षा चिंताएं पैदा हो गईं.

शिकायतें मिलने पर मलकापुरम पुलिस ने जांच शुरू की, जिसके बाद रवि को गिरफ्तार कर लिया गया. पूछताछ के दौरान पता चला कि मलकापुरम निवासी श्रीनिवास राव भी इस मामले में शामिल था. पुलिस उसे दुबई से प्रत्यर्पित करने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है, जहां वह वर्तमान में मौजूद है, ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके.

सोशल मीडिया धोखाधड़ी को लेकर चेतावनी
पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों को ऑनलाइन धन के जाल और सोशल मीडिया धोखाधड़ी के बारे में चेतावनी दी है, और संवेदनशील जानकारी साझा करने के जोखिमों पर जोर दिया है. उन्होंने कहा कि कभी-कभी छोटे-छोटे भुगतान भी लोगों को ऐसी गतिविधियों में फंसा सकते हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं.

यह मामला संवेदनशील रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों के बीच सतर्कता के महत्व को रेखांकित करता है. अधिकारी महत्वपूर्ण सूचनाओं के प्रसार को रोकने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उपायों की समीक्षा कर रहे हैं.

