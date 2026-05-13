ETV Bharat / bharat

जयपुर के SMS अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, हरियाणा के नूंह से हिरासत में युवक, पूछताछ जारी

राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को हरियाणा के नूंह से हिरासत में लिया गया है.

Youth arrested from Nuh for threatening to bomb SMS Hospital in Jaipur Rajasthan
जयपुर के SMS अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 13, 2026 at 11:03 PM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 11:09 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह : राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान और हरियाणा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी के साथ राजस्थान पुलिस से 40 करोड़ रुपये की मांग किए जाने की सूचना मिलने पर दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं. तकनीकी जांच के दौरान कॉल की लोकेशन हरियाणा के नूंह जिले के तावडू क्षेत्र स्थित खोरी कलां में ट्रेस हुई, जिसके बाद थाना सदर तावडू पुलिस और खोरी कलां चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया.

नूंह से युवक को हिरासत में लिया गया : हिरासत में लिए गए युवक की पहचान मोनू गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 6 अटेली महेंद्रगढ़, हाल निवासी खोरी कलां के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार युवक ने मंगलवार रात राजस्थान पीसीआर जयपुर सिटी को कॉल कर 40 करोड़ रुपये की मांग की थी और रकम नहीं मिलने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सदर तावडू, खोरी कलां चौकी इंचार्ज समेत पुलिस टीम सक्रिय हो गई और युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.

हरियाणा के नूंह से हिरासत में युवक (ETV Bharat)

"मानसिक स्थिति नहीं ठीक": मामले की जांच के दौरान शुरुआती जानकारी और स्थानीय पुलिस के मुताबिक युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है. परिजनों और उसकी मां का कहना है कि मोनू मानसिक रूप से बीमार है और उसका जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों ने पुलिस को इलाज से जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं. परिवार के अनुसार बुधवार सुबह करीब सात बजे पुलिस उनके घर पहुंची थी और मोनू को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान उसके दूसरे भाई को भी कुछ समय के लिए पुलिस अपने साथ लेकर गई थी.

आरोपी युवक से पूछताछ जारी : फिलहाल राजस्थान पुलिस की टीम खोरी कलां पुलिस चौकी में युवक से पूछताछ कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस आरोपी युवक को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ जयपुर ले जाने की तैयारी में है. वहीं नूंह पुलिस का भी कहना है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है, हालांकि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. अब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जयपुर के बड़े सरकारी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी और 40 करोड़ रुपये की मांग की सूचना के बाद दो राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई थी. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने के पीछे युवक का वास्तविक उद्देश्य क्या था और कहीं इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल तो नहीं है.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें : एल्विश यादव को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, "10 करोड़ रुपये दो वर्ना गोली से उड़ा देंगे"

ये भी पढ़ें : चंडीगढ़ के स्कूल, सेक्रेटेरिएट और 2 फ्लाइट्स को बम से उड़ाने की धमकी, ईमेल के बाद पुलिस-प्रशासन अलर्ट

ये भी पढ़ें : हरियाणा CM को बम से उड़ाने की धमकी, चंडीगढ़ के स्कूलों को मिला ई-मेल, पुलिस-प्रशासन अलर्ट

Last Updated : May 13, 2026 at 11:09 PM IST

TAGGED:

NUH YOUTH ARREST
JAIPUR SMS HOSPITAL BOMB THREAT
अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी
जयपुर एसएमएस अस्पताल
NUH YOUTH ARREST

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.