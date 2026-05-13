जयपुर के SMS अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी, हरियाणा के नूंह से हिरासत में युवक, पूछताछ जारी
राजस्थान के जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी देने वाले युवक को हरियाणा के नूंह से हिरासत में लिया गया है.
Published : May 13, 2026 at 11:03 PM IST|
Updated : May 13, 2026 at 11:09 PM IST
नूंह : राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित प्रतिष्ठित सवाई मानसिंह अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद राजस्थान और हरियाणा पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. धमकी के साथ राजस्थान पुलिस से 40 करोड़ रुपये की मांग किए जाने की सूचना मिलने पर दोनों राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत अलर्ट मोड पर आ गईं. तकनीकी जांच के दौरान कॉल की लोकेशन हरियाणा के नूंह जिले के तावडू क्षेत्र स्थित खोरी कलां में ट्रेस हुई, जिसके बाद थाना सदर तावडू पुलिस और खोरी कलां चौकी पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया.
नूंह से युवक को हिरासत में लिया गया : हिरासत में लिए गए युवक की पहचान मोनू गुप्ता पुत्र राजेश गुप्ता निवासी वार्ड नंबर 6 अटेली महेंद्रगढ़, हाल निवासी खोरी कलां के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार युवक ने मंगलवार रात राजस्थान पीसीआर जयपुर सिटी को कॉल कर 40 करोड़ रुपये की मांग की थी और रकम नहीं मिलने पर जयपुर के एसएमएस अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी दी थी. सूचना मिलते ही थाना प्रभारी सदर तावडू, खोरी कलां चौकी इंचार्ज समेत पुलिस टीम सक्रिय हो गई और युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया.
"मानसिक स्थिति नहीं ठीक": मामले की जांच के दौरान शुरुआती जानकारी और स्थानीय पुलिस के मुताबिक युवक की मानसिक स्थिति सामान्य नहीं बताई जा रही है. परिजनों और उसकी मां का कहना है कि मोनू मानसिक रूप से बीमार है और उसका जयपुर के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है. परिजनों ने पुलिस को इलाज से जुड़े कुछ दस्तावेज भी दिखाए हैं. परिवार के अनुसार बुधवार सुबह करीब सात बजे पुलिस उनके घर पहुंची थी और मोनू को हिरासत में लिया गया. पूछताछ के दौरान उसके दूसरे भाई को भी कुछ समय के लिए पुलिस अपने साथ लेकर गई थी.
आरोपी युवक से पूछताछ जारी : फिलहाल राजस्थान पुलिस की टीम खोरी कलां पुलिस चौकी में युवक से पूछताछ कर रही है. मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान पुलिस आरोपी युवक को आगे की पूछताछ के लिए अपने साथ जयपुर ले जाने की तैयारी में है. वहीं नूंह पुलिस का भी कहना है कि युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं लग रही है, हालांकि पूरे मामले की हर पहलू से जांच की जा रही है. अब तक युवक की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जयपुर के बड़े सरकारी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी और 40 करोड़ रुपये की मांग की सूचना के बाद दो राज्यों की पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों में हलचल तेज हो गई थी. पुलिस ये पता लगाने में जुटी है कि धमकी देने के पीछे युवक का वास्तविक उद्देश्य क्या था और कहीं इस मामले में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल तो नहीं है.
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