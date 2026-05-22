पंजाब: पाकिस्तान हैंडलर्स को भेज रहा था लाइव फीड, पुल के पास लगाया था कैमरा
पुलिस ने जानकारी दी कि आरोपी के तीन साथी भी हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है.
Published : May 22, 2026 at 9:26 AM IST
चंडीगढ़/पठानकोट: पंजाब के पठानकोट के एक रहने वाले को पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है, पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि चक्क धारीवाल गांव के रहने वाले बलजीत सिंह ने नेशनल हाईवे-44 पर एक पुल के पास एक दुकान पर CCTV कैमरा लगाया था, ताकि वह कथित तौर पर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स की मूवमेंट पर नजर रख सके, और वह लाइव फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेज रहा था.
पूछताछ के दौरान, आरोपी ने कबूल किया कि उसने जनवरी में NH-44 पठानकोट-जम्मू हाईवे पर एक दुकान पर इंटरनेट वाला CCTV कैमरा लगाया था. पुलिस ने दावा किया कि उसे दुबई में एक अनजान आदमी से डायरेक्शन भी मिल रहे थे. उसे 40,000 रुपये दिए गए थे. पुलिस ने बताया कि उसके पास से सीसीटीवी (CCTV) कैमरा बरामद किया गया है.
खास बात यह है कि पिछले महीने पुलिस ने पाकिस्तान के ISI सपोर्टेड दो जासूसी मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया था. ये मॉड्यूल हाई-टेक, चीन में बने सोलर पावर वाले CCTV कैमरों का इस्तेमाल करके सेंसिटिव मिलिट्री लोकेशन की लाइव फीड पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स को भेज रहे थे.
सीसीटीवी के जरिए जासूसी इस बारे के बारे में SSP पठानकोट दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने कहा कि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति देश विरोधी ताकतों के लिए जासूसी कर रहा था. वह पठानकोट-जम्मू नेशनल हाईवे नंबर 44, सुजानपुर पर पुल नंबर चार और पांच के बीच CCTV कैमरे लगाता था और उसकी वीडियो फुटेज देश विरोधी ताकतों को भेजता था. उसने यह सब ड्रग्स सप्लाई करने के मकसद से किया है.
इसमें उसके तीन और साथी भी हैं, और केस में और भी खुलासे होंगे. जासूसी के तार विदेशों से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि हमें कॉन्फिडेंशियल जानकारी मिली थी कि बलजीत सिंह जीतू, जो धारीवाल चक का रहने वाला है. उसने और उसके तीन साथियों ने अपने सुजानपुर बेस में जासूसी के लिए कैमरे लगाए थे, जो पठानकोट से जम्मू के रास्ते में है. यह बहुत सेंसिटिव जगह है, यहां से हर तरह की एक्टिविटी को कैप्चर करने के लिए ये कैमरे लगाए गए थे. इस मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके उससे सख्ती से पूछताछ की और उसके इंटरनेट वाले कैमरे पुलिस ने बरामद कर लिए.
यह देश के खिलाफ जासूसी का मामला है, जिसे हम रोकने में कामयाब रहे हैं और उम्मीद है कि इस मामले में और कार्रवाई होगी. पुलिस ने जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, वह नशे का आदी है, इसीलिए विदेश में रहने वाले लोग ऐसे युवाओं को निशाना बनाते हैं.
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