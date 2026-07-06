PM मोदी और ओडिशा CM माझी को निशाना बनाकर AI जनित अश्लील वीडियो शेयर करने के आरोप में युवक गिरफ्तार
पुलिस के मुताबिक एक युवक इंस्टाग्राम अकाउंट पर प्रधानमंत्री मोदी और ओडिशा के मुख्यमंत्री माझी से संबंधित आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट कर था.
Published : July 6, 2026 at 2:44 PM IST
भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके वीडियो शेयर करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.
सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एआई से बने अश्लील और अपमानजनक वीडियो कंटेट पोस्ट करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है. भुवनेश्वर साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन ने यह कार्रवाई की है. गिरफ्तार आरोपी कटक जिले के जगतपुर पुलिस स्टेशन के नुआसाही का रहने वाला बिस्वजीत साहू (22) है.
युवक के पास से एक आईफोन, डिजिटल सबूत इकट्ठा किए गए हैं. कल (रविवार) कोर्ट की कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया. यह जानकारी साइबर पुलिस स्टेशन की एसीपी सुचिस्मिता दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. साइबर पुलिस स्टेशन की एसीपी सुचिस्मिता दास ने कहा, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए एआई से बनी मॉर्फ की गई तस्वीरें और रील अपलोड और सर्कुलेट करते हुए पाया गया. इसमें गंदी भाषा, गंदे इशारे और बदनाम करने वाला कंटेंट थे.
शिकायत के बाद युवक को गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस के मुताबिक 4 जून को साइबर पुलिस स्टेशन की सोशल मीडिया पेट्रोलिंग के दौरान पता चला कि (मिस्टर बिस्वा) नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट किया जा रहा था. इस अकाउंट पर मुख्यमंत्री को टारगेट करते हुए एआई का इस्तेमाल करके फोटो को मॉर्फ किया गया था. फोटो और रील अपलोड और सर्कुलेट किए गए थे. इनमें अश्लील भाषा, अश्लील इशारे और बदनाम करने वाला कंटेंट भी था. सोशल मीडिया पेट्रोल रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया और जांच शुरू की गई.
जांच में पता चला कि इंस्टाग्राम अकाउंट चलाने वाले युवक बिस्वजीत ने अपने अकाउंट पर मुख्यमंत्री के लिए गाली-गलौज वाले कई वीडियो आम लोगों के साथ शेयर किए थे. उसने गंदी भाषा का इस्तेमाल किया और डिजिटल तरीकों से मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को आपत्तिजनक तरीके से दिखाया. उसने ये तस्वीरें इंटरनेट से इकट्ठा की, उन्हें एडिट किया और दर्शकों को आकर्षित करने के लिए थंबनेल के तौर पर इस्तेमाल किया. पुलिस ने बताया है कि इस डिजिटल तरीकों से मुख्यमंत्री की रेप्युटेशन को नुकसान पहुंचाने और युवाओं को गुमराह करने के इरादे से किया गया था.