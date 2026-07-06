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PM मोदी और ओडिशा CM माझी को निशाना बनाकर AI जनित अश्लील वीडियो शेयर करने के आरोप में युवक गिरफ्तार

PM मोदी और ओडिशा के सीएम को निशाना बनाकर एआई जनित अश्लील वीडियो शेयर करने का आरोपी गिरफ्तार ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर: ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन माझी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपत्तिजनक कमेंट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल करके वीडियो शेयर करने के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है. सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एआई से बने अश्लील और अपमानजनक वीडियो कंटेट पोस्ट करने के आरोप में युवक को गिरफ्तार किया गया है. भुवनेश्वर साइबर क्राइम और इकोनॉमिक ऑफेंस पुलिस स्टेशन ने यह कार्रवाई की है. गिरफ्तार आरोपी कटक जिले के जगतपुर पुलिस स्टेशन के नुआसाही का रहने वाला बिस्वजीत साहू (22) है. युवक के पास से एक आईफोन, डिजिटल सबूत इकट्ठा किए गए हैं. कल (रविवार) कोर्ट की कार्रवाई के बाद उसे जेल भेज दिया गया. यह जानकारी साइबर पुलिस स्टेशन की एसीपी सुचिस्मिता दास ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी. साइबर पुलिस स्टेशन की एसीपी सुचिस्मिता दास ने कहा, इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को टारगेट करते हुए एआई से बनी मॉर्फ की गई तस्वीरें और रील अपलोड और सर्कुलेट करते हुए पाया गया. इसमें गंदी भाषा, गंदे इशारे और बदनाम करने वाला कंटेंट थे.