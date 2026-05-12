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हिमाचल की युवती से रेप और लूट मामले में युवक बरी, 'बेगुनाही' में दो साल तक जेल में रहना पड़ा

देहरादून: दुष्कर्म और लूट के आरोपी को देहरादून के फास्ट ट्रैक कोर्ट (पॉक्सो) ने सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पीड़िता के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच में कई विरोधाभास सामने आए, जिससे अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में असफल रहा है, जिसके चलते आरोपी को बरी कर दिया गया.

दरअसल, मामला मई 2023 का है. जिसमें हिमाचल प्रदेश की रहने वाली युवती ने एक टैक्सी चालक पर जंगल में ले जाकर दुष्कर्म और लूट का आरोप लगाया. मामले में अब कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दोषमुक्त कर दिया है.

क्या है पूरा मामला? जानकारी के मुताबिक, 3 मई 2023 की रात पीड़िता आईएसबीटी जाने के लिए टैक्सी में बैठी थी, लेकिन चालक उसे सहारनपुर रोड की ओर सुनसान इलाके में ले गया. आरोप था कि चालक ने गाड़ी लॉक कर जबरन दुष्कर्म किया और उसका पर्स समेत सामान भी छीन लिया.

पीड़िता ने अदालत में बताया कि आरोपी ने जंगल में गाड़ी रोककर उसके साथ जबरदस्ती की और विरोध करने पर धमकी भी दी. घटना में पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए पुलिस ने आरोपी युवक को 5 मई 2023 को गिरफ्तार किया था.

मामले की सुनवाई के दौरान वो करीब दो साल से ज्यादा समय तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहा. ट्रायल के बीच आरोपी को 15 जुलाई 2025 को जमानत मिल गई थी. मामले की सुनवाई के दौरान मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता के बयानों में कई विरोधाभास सामने आए.