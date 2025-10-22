ETV Bharat / bharat

'Sit Properly', योरस्टोरी की संस्थापक श्रद्धा से ताज होटल के मैनेजर ने कहा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

कुर्सी पर पालथी मारकर खा रही था खाना, मैनेजर ने कहा, यहां ये स्टाइल नहीं चलेगा.

Shradha Sharma
श्रद्धा शर्मा (@thehawkeyex)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 22, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: योरस्टोरी की संस्थापक श्रद्धा शर्मा ने हाल ही में ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में अपने निजी अनुभव को साझा किया, जहां एक मेहमान की शिकायत पर मैनेजर ने कथित तौर पर उन्हें 'ठीक से बैठने' के लिए कहा. दिवाली समारोह के दौरान हुई इस घटना ने अब क्लास सेंसिटिव,सम्मान और पब्लिक प्लेस पर व्यवहार को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में श्रद्धा शर्मा ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर आराम से बैठने के कारण उन्हें अपमानित महसूस हुआ. उन्होंने कहा, "टाटा समूह और विशेष रूप से स्वर्गीय रतन टाटा, जो मेरी कंपनी, योरस्टोरी में एक निवेशक थे, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय पोशाक और कोल्हापुरी चप्पल पहनकर 'ठीक से बैठने' के लिए कहा जाना मुझे सचमुच बहुत परेशान कर गया."

बहन के साथ डिनर पर गई थीं श्रद्धा
उन्होंने आगे बताया कि दिवाली की रात – एक विशेष पारिवारिक अवसर पर वह अपनी बहन के साथ डिनर पर गई थीं और इस घटना ने उन्हें बहुत आहत किया. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर कमेंट किया. जहां कई यूजर्स ने शर्मा का पक्ष लिया और होटल के व्यवहार को इलाइट और असंवेदनशील बताया. वहीं कुछ लोगों ने तर्क दिया कि लग्जरी प्रतिष्ठान अक्सर कुछ डेकोरम स्टैंडर्ड का पालन करते हैं.

कई यूजर्स ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय पारंपरिक पोशाक पहनने पर सवाल उठाए जाने की विडंबना की ओर इशारा करते हुए इसे इलाइट स्पेस में आज भी व्याप्त वर्गीय पूर्वाग्रह और सांस्कृतिक पक्षपात का रिफ्लेकशन बताया.

ताज होटल्स की प्रतिक्रिया का इंतजार
फिलहाल ताज होटल्स ने इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है. हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स ब्रांड से इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से उठाने का आग्रह कर रहे हैं और सभी मेहमानों के साथ, चाहे उनकी पोशाक या पोस्चर कुछ भी हो, सम्मानजनक व्यवहार करने की आवश्यकता पर जोर दे रहे हैं.

कई लोग रतन टाटा की विनम्रता और करुणा की विरासत को भी याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐसा व्यवहार उन मूल्यों के अनुरूप नहीं ,है जिनके लिए टाटा समूह जाना जाता है.

यह भी पढ़ें- बिहार चुनाव 2025: पटना का व्यस्त मरीन ड्राइव, जहां राज्य की प्रगति पर चर्चा के साथ लगता है खाने का तड़का

TAGGED:

SHRADHA SHARMA
YOURSTORY FOUNDER X
TAJ HOTEL MANAGER
TAJ HOTEL
YOURSTORY FOUNDER SHRADHA SHARMA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का जताया आभार, दिवाली पर आतंकवाद के खिलाफ 'एकजुट' लड़ाई का किया आह्वान

थामा Vs एक दीवाने की दीवानियत: पहले ही दिन टूटा 'सैयारा' का रिकॉर्ड, हॉरर लव स्टोरी फिल्म बनी 2025 की चौथी बिगेस्ट ओपनर

BAN vs WI: दूसरे वनडे में वेस्टइंडीज को सुपर ओवर में मिली जीता, बांग्लादेश को एक रन से हराया

आज बंद है भारतीय शेयर बाजार, कल गुरुवार को फिर से शुरू होगा कारोबार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.