'Sit Properly', योरस्टोरी की संस्थापक श्रद्धा से ताज होटल के मैनेजर ने कहा, सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

मुंबई: योरस्टोरी की संस्थापक श्रद्धा शर्मा ने हाल ही में ताज होटल के एक रेस्टोरेंट में अपने निजी अनुभव को साझा किया, जहां एक मेहमान की शिकायत पर मैनेजर ने कथित तौर पर उन्हें 'ठीक से बैठने' के लिए कहा. दिवाली समारोह के दौरान हुई इस घटना ने अब क्लास सेंसिटिव,सम्मान और पब्लिक प्लेस पर व्यवहार को लेकर चर्चा छेड़ दी है.

सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो में श्रद्धा शर्मा ने अपनी निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पारंपरिक भारतीय पोशाक पहनकर आराम से बैठने के कारण उन्हें अपमानित महसूस हुआ. उन्होंने कहा, "टाटा समूह और विशेष रूप से स्वर्गीय रतन टाटा, जो मेरी कंपनी, योरस्टोरी में एक निवेशक थे, उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है, लेकिन एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय पोशाक और कोल्हापुरी चप्पल पहनकर 'ठीक से बैठने' के लिए कहा जाना मुझे सचमुच बहुत परेशान कर गया."

उन्होंने आगे बताया कि दिवाली की रात – एक विशेष पारिवारिक अवसर पर वह अपनी बहन के साथ डिनर पर गई थीं और इस घटना ने उन्हें बहुत आहत किया. यह पोस्ट तेजी से वायरल हो गई और हजारों लोगों ने इस मुद्दे पर कमेंट किया. जहां कई यूजर्स ने शर्मा का पक्ष लिया और होटल के व्यवहार को इलाइट और असंवेदनशील बताया. वहीं कुछ लोगों ने तर्क दिया कि लग्जरी प्रतिष्ठान अक्सर कुछ डेकोरम स्टैंडर्ड का पालन करते हैं.