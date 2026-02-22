ETV Bharat / bharat

आपकी कीमत आपकी मार्कशीट से तय नहीं होती, PM मोदी ने मन की बात में स्टूडेंट को मोटिवेट किया

नई दिल्ली: स्कूल परीक्षाओं के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दसवीं और बारहवीं बोर्ड सहित चल रही फाइनल परीक्षाओं के दौरान छात्रों को मोटिवेट किया. पीएम मोदी ने छात्रों को कॉन्फिडेंट रहने, कोशिशों पर ध्यान देने और तनाव या शक से न घबराने की अपील की.

मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आपने इस महीने की शुरुआत में 'परीक्षा पे चर्चा' देखी होगी और उससे कुछ सीखा होगा. आप एग्जाम वॉरियर्स हैं. मुझे यकीन है कि आप सभी पूरे मन से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे.'

उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वे स्ट्रेस को खुद पर हावी न होने दें और उन्हें याद दिलाया कि एग्जाम के दौरान शक और चिंता होना आम बात है. पीएम मोदी ने कहा, 'ऐसे समय में कुछ शक होना आम बात है. कभी-कभी आपको लगता है कि क्या आपको सब कुछ याद रहेगा. कभी-कभी आपको लगता है कि क्या आपका समय खत्म हो जाएगा! हर पीढ़ी के बच्चों ने इन भावनाओं का अनुभव किया है. आप अकेले नहीं हैं.'

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक स्टूडेंट की कीमत सिर्फ मार्क्स से तय नहीं होती और उन्हें खुद पर भरोसा करने और अपनी पूरी कोशिश करने के लिए हिम्मत दी. उन्होंने कहा, 'याद रखें, आपकी कीमत आपकी मार्कशीट से तय नहीं होती. इसलिए, खुद पर भरोसा रखें. आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उसे पूरे दिल से लिखें.' उन्होंने आगे स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बातचीत बनाए रखने की सलाह दी, और कहा, 'वे आपको आपकी मेहनत से आंकते हैं, आपके मार्क्स से नहीं. वे आपकी कड़ी मेहनत से खुश होते हैं.'