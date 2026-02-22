ETV Bharat / bharat

आपकी कीमत आपकी मार्कशीट से तय नहीं होती, PM मोदी ने मन की बात में स्टूडेंट को मोटिवेट किया

प्रधानमंत्री मोदी ने छात्रों को कॉन्फिडेंट रहने, कोशिशों पर ध्यान देने और तनाव या शक से न घबराने की अपील की.

Your worth isn't determined by your mark sheet": PM Modi
प्रतीकात्मक फोटो (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 22, 2026 at 12:38 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: स्कूल परीक्षाओं के मौसम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दसवीं और बारहवीं बोर्ड सहित चल रही फाइनल परीक्षाओं के दौरान छात्रों को मोटिवेट किया. पीएम मोदी ने छात्रों को कॉन्फिडेंट रहने, कोशिशों पर ध्यान देने और तनाव या शक से न घबराने की अपील की.

मन की बात के 131वें एपिसोड में देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 'मुझे उम्मीद है कि आपने इस महीने की शुरुआत में 'परीक्षा पे चर्चा' देखी होगी और उससे कुछ सीखा होगा. आप एग्जाम वॉरियर्स हैं. मुझे यकीन है कि आप सभी पूरे मन से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे.'

उन्होंने स्टूडेंट से कहा कि वे स्ट्रेस को खुद पर हावी न होने दें और उन्हें याद दिलाया कि एग्जाम के दौरान शक और चिंता होना आम बात है. पीएम मोदी ने कहा, 'ऐसे समय में कुछ शक होना आम बात है. कभी-कभी आपको लगता है कि क्या आपको सब कुछ याद रहेगा. कभी-कभी आपको लगता है कि क्या आपका समय खत्म हो जाएगा! हर पीढ़ी के बच्चों ने इन भावनाओं का अनुभव किया है. आप अकेले नहीं हैं.'

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि एक स्टूडेंट की कीमत सिर्फ मार्क्स से तय नहीं होती और उन्हें खुद पर भरोसा करने और अपनी पूरी कोशिश करने के लिए हिम्मत दी. उन्होंने कहा, 'याद रखें, आपकी कीमत आपकी मार्कशीट से तय नहीं होती. इसलिए, खुद पर भरोसा रखें. आपने जो कुछ भी पढ़ा है, उसे पूरे दिल से लिखें.' उन्होंने आगे स्टूडेंट्स को अपने पेरेंट्स और टीचर्स के साथ बातचीत बनाए रखने की सलाह दी, और कहा, 'वे आपको आपकी मेहनत से आंकते हैं, आपके मार्क्स से नहीं. वे आपकी कड़ी मेहनत से खुश होते हैं.'

पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स की काबिलियत पर भरोसा जताते हुए कहा, 'मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपने एग्जाम में सफल होंगे और अपनी जिंदगी में कामयाबी की नई ऊंचाइयां हासिल करेंगे.' इस बीच पीएम मोदी ने पिछले हफ़्ते, परीक्षा पे चर्चा के 9वें एडिशन के दूसरे एपिसोड में एक स्टूडेंट की जिंदगी को बनाने में टीचर्स की अहम भूमिका पर जोर दिया, और कहा कि उनके अपने टीचर्स का उनके शुरुआती सालों में बहुत असर था. प्रधानमंत्री ने कहा कि बच्चों को कामयाबी की ओर ले जाने में टीचर्स और पेरेंट्स की अहम भूमिका होती है.

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षा पे चर्चा बोर्ड एग्जाम की तैयारी से कहीं ज्यादा है, क्योंकि यह स्टूडेंट्स को एग्जाम, स्ट्रेस, उम्मीदों और जिंदगी के बड़े पहलुओं पर खुलकर अपने विचार शेयर करने का एक प्लेटफॉर्म देता है. 2026 एडिशन ने पीपीसी को असल में पूरे भारत में एक प्रोग्राम में बदल दिया.

पहली बार देश के अलग-अलग इलाकों को कवर करते हुए कई जगहों पर बातचीत की गई, जिसमें कोयंबटूर (तमिलनाडु), रायपुर (छत्तीसगढ़), देवमोगरा (गुजरात), गुवाहाटी (असम) और नई दिल्ली शामिल हैं. सबसे खास बातचीत में से एक असम में हुई, जहाँ यह सेशन ब्रह्मपुत्र नदी पर एक क्रूज पर किया गया.

ये भी पढ़ें- Pariksha Pe Charcha 2026: पीएम मोदी बोले- शिक्षा हमारे विकास का जरिया, पढ़ाई को बोझ ना समझें

