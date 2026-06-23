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आपकी रिपोर्ट गलत हैं: ग्रामीण महाराष्ट्र में पानी की कमी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से कहा

महाराष्ट्र में पानी का संकट. कोर्ट ने कहा, सरकार ने गलत रिपोर्ट सौंपी.

Bombay High Court
बॉम्बे हाईकोर्ट (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 23, 2026 at 7:13 PM IST

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मुंबई : मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई के बारे में जो रिपोर्ट दी थीं, वे गलत थीं और जमीनी हकीकत कुछ और ही थी. एक दिन पहले, जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने पानी की कमी, खासकर अमरावती जिले के मेलघाट आदिवासी इलाके में, पर चिंता जताई थी और सरकार से ऐसे इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए अपनी नीतियां बताने को कहा था.

कोर्ट मेलघाट में कुपोषण के कारण शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मौत के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. याचिकाकर्ताओं ने पहले बेंच को बताया था कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ-साथ, यह इलाका साफ और पीने के पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित था और दूषित पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी.

मंगलवार को, अतिरिक्त सरकारी वकील पूजा जोशी ने बेंच को बताया कि राज्य के सभी गांवों में समय-समय पर पानी के टैंकर भेजे जा रहे थे.हालांकि, कोर्ट ने पाया कि अमरावती जिले के गांवों में साफ और पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वहां कई लोग बीमार पड़ गए थे या उनकी मौत हो गई थी.

हाई कोर्ट ने कहा, "अगर सरकार कह रही है कि पानी दिया जा रहा है, तो ऐसी घटनाएं क्यों हो रही हैं? आपकी रिपोर्ट गलत हैं. ये साफ तौर पर यहीं अपने दफ़्तर में बैठे अधिकारियों ने तैयार की हैं. जमीनी हकीकत कुछ और ही है."

कोर्ट ने कहा कि स्थानीय लोगों के मुताबिक पानी के टैंकर आठ दिन में एक बार आते हैं. साथ ही यह भी पूछा कि ग्रामीण हालात के बारे में झूठ क्यों बोलेंगे.जोशी ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि पानी की सप्लाई नियमित रूप से की जाएगी.इसके बाद कोर्ट ने सरकार से कहा कि वह गांव के कुओं में टैंकर खाली करने के बजाय घर-घर पानी पहुंचाने पर विचार करे. कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकीलों से उन गांवों के नाम भी देने को कहा जहां हफ़्ते में सिर्फ एक बार पानी की सप्लाई हो रही है, और सुनवाई गुरुवार तक के लिए टाल दी.

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WATER SCARCITY IN MAHARASHTRA
महाराष्ट्र में पानी की कमी
BOMBAY HIGH COURT WATER SCARCITY
REPORTS ARE FALSE SAYS BOMBAY HC

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