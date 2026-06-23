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आपकी रिपोर्ट गलत हैं: ग्रामीण महाराष्ट्र में पानी की कमी पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सरकार से कहा

मुंबई : मंगलवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य भर के गांवों में पीने के पानी की सप्लाई के बारे में जो रिपोर्ट दी थीं, वे गलत थीं और जमीनी हकीकत कुछ और ही थी. एक दिन पहले, जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस कमल खाता की बेंच ने पानी की कमी, खासकर अमरावती जिले के मेलघाट आदिवासी इलाके में, पर चिंता जताई थी और सरकार से ऐसे इलाकों में पीने के पानी की सप्लाई के लिए अपनी नीतियां बताने को कहा था.

कोर्ट मेलघाट में कुपोषण के कारण शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की मौत के मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था. याचिकाकर्ताओं ने पहले बेंच को बताया था कि गर्मी के मौसम में तापमान बढ़ने के साथ-साथ, यह इलाका साफ और पीने के पानी की कमी से बुरी तरह प्रभावित था और दूषित पानी पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी.

मंगलवार को, अतिरिक्त सरकारी वकील पूजा जोशी ने बेंच को बताया कि राज्य के सभी गांवों में समय-समय पर पानी के टैंकर भेजे जा रहे थे.हालांकि, कोर्ट ने पाया कि अमरावती जिले के गांवों में साफ और पीने का पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा था, जिसके कारण वहां कई लोग बीमार पड़ गए थे या उनकी मौत हो गई थी.