भारत की सबसे युवा चेयरमैन से खास बातचीत: 'जेन जी' की राजनीति से दूरी और चुनौतियों पर बेबाक राय
WOMENS DAY SPECIAL केरल की दीया ने भारत की सबसे युवा म्युनिसिपल चेयरपर्सन बनकर राजनीति की पुरानी परिभाषा बदल दी है.
Published : March 5, 2026 at 6:49 PM IST
तिरुवनंतपुरमः जहां Gen Z यानी युवा पीढ़ी राजनीति से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझते हैं, वहां केरल की एक 21 साल की बेटी ने सीधे सत्ता के गलियारों में दस्तक देकर इतिहास रच दिया है. मिलिए 'दीया' से, जो न केवल देश की सबसे कम उम्र की नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं, बल्कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज नेताओं का सालों पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है.
महिला दिवस के खास मौके पर, ईटीवी भारत की इस विशेष प्रस्तुति में पढ़िये- कैसे एमबीए की पढ़ाई के बीच राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली यह 'जेन जी' लीडर, केरल के पाला नगर निगम की कमान संभाल रही हैं. क्या एक पढ़ी-लिखी युवा लड़की के लिए राजनीति का कांटों भरा सफर आसान है? आइए जानते हैं दीया के संघर्ष, उनके विजन और राजनीति को लेकर उनकी बेबाक राय, ईटीवी भारत की महिला दिवस विशेष श्रृंखला में.
प्रश्न: 'जेन ज़ी' (आजकल के युवाओं) की नजर में राजनीति और नेताओं को अक्सर तिरस्कार और हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है. दीया उनसे अलग कैसे हैं? राजनीति पर आपका क्या रुख है?
जवाबः मैं 'जेन ज़ी' के उस नजरिए से सहमत नहीं हूं. कुछ युवाओं का मानना है कि राजनीति जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सोच गलत है. नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए. उन्हें वोट देना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों को समझना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि राजनीति उनके मूल्यों के साथ कहां मेल खाती है.
प्रश्न: क्या आपकी राजनीति में पहले से रुचि थी?
जवाबः मेरी राजनीति में पहले से ही दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी राजनीति में कदम रखूंगी. मैं देश में हो रही घटनाओं पर पैनी नज़र रखती थी. राजनीति कोई छोटी बात नहीं है. यह ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों-रात हासिल किया जा सके. इसके लिए आपको समर्थन की जरूरत होती है और धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ता है. चुनौतियां तो आएंगी ही, और आपको किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.
अच्छे लोगों की सलाह लें. कभी-कभी यह जानना मुश्किल होता है कि किस पर भरोसा किया जाए. मैंने विरोधियों के कारण दर्दनाक अनुभवों का सामना किया है. जब मुझे अहसास होता है कि उनके कार्य राजनीति से प्रेरित हैं, तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती. मैं आलोचनाओं की परवाह नहीं करती. अगर आप हर चीज को गंभीरता से लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे.
प्रश्न: दीया, आप देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे कम उम्र की नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं. भारत की सबसे युवा अध्यक्ष बनकर आपको कैसा लग रहा है?
जवाबः मैं इसे केवल एक 'स्टार स्टेटस' के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखती हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं संकट की स्थितियों को संभाल सकती हूं, महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती हूं और अपनी उम्र के युवाओं से जुड़कर उनकी जरूरतों को जान सकती हूं. मुझे विश्वास है कि इस पद पर होने के कारण मैं उनके मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझा पाऊंगी.
प्रश्न: क्या शासन करना उतना ही आसान है जितना बाहर से दिखता है?
जवाबः जब आप नए होते हैं तो चुनौतियां आती हैं, लेकिन आत्मविश्वास ही इसकी कुंजी है. अगर मैं मुद्दों को समझूं और सक्रिय कदम उठाऊं, तो मुझे विश्वास है कि मैं अच्छी प्रगति कर सकती हूं. मेरे सहयोगी सहयोग करते हैं और अपनी भूमिकाओं के अनुसार खुद को ढालते हैं. मैं इस काम को समाज सेवा के एक रूप में देखती हू.
प्रश्न: क्या आपकी पढ़ाई-लिखाई शासन चलाने में मददगार रही है?
जवाबः हां, शैक्षणिक शिक्षा शासन के लिए फायदेमंद होती है. मेरा मानना है कि अधिक शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए. हालांकि शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा, लेकिन इससे मदद जरूर मिलती है. वैसे तो मेरी राजनीति में दिलचस्पी पहले से थी, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इसमें कदम रखूंगी.
प्रश्न: क्या आपको फैसले लेते समय कभी संकट या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? क्या आप 'जेन ज़ी' (आज की युवा पीढ़ी) के इस विचार से सहमत हैं कि राजनीति अनावश्यक है?
जवाबः निर्णय लेना बहुत महत्वपूर्ण है, खासकर उन जिम्मेदारियों को देखते हुए जो इस पद के साथ जुड़ी हैं. सिर्फ जुनून ही काफी नहीं है; यह काम सेवा का एक रूप है. नागरिकों में राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए. मैं इस विचार से असहमत हूं कि राजनीति से दूर रहना चाहिए. अपनी राय रखना और जागरूक होना बहुत जरूरी है.
प्रश्न: बहुत से युवा अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद काम के लिए विदेश चले जाते हैं। क्या देश में नौकरी के अवसरों की कमी है?
जवाबः मुझे नहीं लगता कि प्रशासन में अनुभव की कमी मेरे लिए कोई समस्या रही है. मेरे पिता, बीनू पुलिकाकंदम, 20 वर्षों से राजनीति में सक्रिय हैं और मुझे अपने आस-पास के लोगों के अनुभवों और उनकी सलाह से बहुत मदद मिली है. इसलिए, मुझे आगे बढ़ने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा है.
एक अध्यक्ष और एक महिला के रूप में अभी बहुत कुछ करना बाकी है. बदलाव धीरे-धीरे हो रहे हैं. कई युवा अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पढ़ाई के बाद विदेश चले जाते हैं. हमें देश के भीतर रोजगार के और अधिक अवसर पैदा करने की जरूरत है. शहर की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, खासकर कचरा प्रबंधन और बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) के विकास के क्षेत्र में.
प्रश्न: क्या आप पांच साल बाद भी राजनीति में बनी रहेंगी?
जवाबः मैं यह नहीं कह सकती कि पांच साल बाद मेरा राजनीतिक भविष्य क्या होगा. फिलहाल मैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती हूं और अगले दो वर्षों तक एक बेहतरीन अध्यक्ष बनने का लक्ष्य रखती हूं. बाकी के तीन साल एक अच्छे पार्षद के रूप में काम करने के लिए महत्वपूर्ण हैं.
प्रश्न: छात्र राजनीति पर आपकी क्या राय है? यह कितनी महत्वपूर्ण है?
जवाबः छात्र राजनीति बहुत महत्वपूर्ण है. यह माना जाता है कि शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए. हालांकि जब मैंने राजनीति में कदम रखा तो मुझे आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन मैं छोटी-मोटी आलोचनाओं को नजरअंदाज करती हूं और चुनौतियों का सामना धैर्य के साथ करती हूं. वर्तमान में, मैं सबके साथ मिलकर अच्छा काम कर रही हूं और मेरा मानना है कि शालीनता और सहयोग से हर काम आसान हो जाता है.
प्रश्न: खाड़ी देशों के खिलाफ ईरान की आक्रामकता बढ़ती जा रही है. क्या आपने इस मुद्दे पर प्रवासियों से बात की है?
जवाबः पाला में बड़ी संख्या में प्रवासी रहते हैं. वे अपने परिचितों से संपर्क करते हैं और स्थिति के बारे में पूछताछ करते हैं. हालांकि, ऐसे मामलों में नगर पालिका की भूमिका सीमित होती है.
प्रश्न: शहर की कचरा समस्या के लिए आप क्या समाधान देखती हैं? भविष्य में आने वाली बाढ़ से आप कैसे निपटेंगी?
जवाबः मुख्य समस्या बरसात के मौसम में आने वाली बाढ़ और कचरे का गलत निपटान है. कुछ ब्लॉकों की बनावट में बदलाव करके बाढ़ के असर को कम किया जा सकता है, लेकिन बड़ी समस्या एक उचित अपशिष्ट उपचार योजना (waste treatment plan) की कमी है. कचरा मीनाचिल नदी तक पहुंच रहा है, और जब तक एक व्यवस्थित दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाएगा, ये समस्याएं बनी रहेंगी.
इसे भी पढ़ेंः
- 50 में एक्सपोर्ट बिजनेस, 60 में खेल चैंपियन, अब 70 में मैराथन दौड़ेंगी मधु सिंह, प्रेरणादायक है इनका सफर
- जानिए! देश की पहली महिला रेडियोलाजिस्ट से लेकर AIIMS की डायरेक्टर बनने तक की डॉ. स्नेह भार्गवा की सफल दास्तां
- देवदासी से पद्मश्री तक का सफर, सीताव्वा जिसने 4,000 देवदासियों को कराया मुक्त
- असम की इस महिला ने तोड़ा मुखौटा कला पर मर्दों का एकाधिकार, विदेशों में भी बज रहा डंका