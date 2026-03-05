ETV Bharat / bharat

भारत की सबसे युवा चेयरमैन से खास बातचीत: 'जेन जी' की राजनीति से दूरी और चुनौतियों पर बेबाक राय

तिरुवनंतपुरमः जहां Gen Z यानी युवा पीढ़ी राजनीति से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझते हैं, वहां केरल की एक 21 साल की बेटी ने सीधे सत्ता के गलियारों में दस्तक देकर इतिहास रच दिया है. मिलिए 'दीया' से, जो न केवल देश की सबसे कम उम्र की नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं, बल्कि उन्होंने देवेंद्र फडणवीस जैसे दिग्गज नेताओं का सालों पुराना रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिया है.

महिला दिवस के खास मौके पर, ईटीवी भारत की इस विशेष प्रस्तुति में पढ़िये- कैसे एमबीए की पढ़ाई के बीच राजनीति की दुनिया में कदम रखने वाली यह 'जेन जी' लीडर, केरल के पाला नगर निगम की कमान संभाल रही हैं. क्या एक पढ़ी-लिखी युवा लड़की के लिए राजनीति का कांटों भरा सफर आसान है? आइए जानते हैं दीया के संघर्ष, उनके विजन और राजनीति को लेकर उनकी बेबाक राय, ईटीवी भारत की महिला दिवस विशेष श्रृंखला में.

प्रश्न: 'जेन ज़ी' (आजकल के युवाओं) की नजर में राजनीति और नेताओं को अक्सर तिरस्कार और हिकारत की दृष्टि से देखा जाता है. दीया उनसे अलग कैसे हैं? राजनीति पर आपका क्या रुख है?

जवाबः मैं 'जेन ज़ी' के उस नजरिए से सहमत नहीं हूं. कुछ युवाओं का मानना है कि राजनीति जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि यह सोच गलत है. नागरिकों को राजनीतिक रूप से जागरूक होना चाहिए. उन्हें वोट देना चाहिए, राजनीतिक मुद्दों को समझना चाहिए और यह पहचानना चाहिए कि राजनीति उनके मूल्यों के साथ कहां मेल खाती है.

प्रश्न: क्या आपकी राजनीति में पहले से रुचि थी?

जवाबः मेरी राजनीति में पहले से ही दिलचस्पी थी, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी राजनीति में कदम रखूंगी. मैं देश में हो रही घटनाओं पर पैनी नज़र रखती थी. राजनीति कोई छोटी बात नहीं है. यह ऐसी चीज नहीं है जिसे रातों-रात हासिल किया जा सके. इसके लिए आपको समर्थन की जरूरत होती है और धीरे-धीरे आगे बढ़ना पड़ता है. चुनौतियां तो आएंगी ही, और आपको किसी भी प्रतिकूल स्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए.

अच्छे लोगों की सलाह लें. कभी-कभी यह जानना मुश्किल होता है कि किस पर भरोसा किया जाए. मैंने विरोधियों के कारण दर्दनाक अनुभवों का सामना किया है. जब मुझे अहसास होता है कि उनके कार्य राजनीति से प्रेरित हैं, तो मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं लेती. मैं आलोचनाओं की परवाह नहीं करती. अगर आप हर चीज को गंभीरता से लेंगे, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे.

प्रश्न: दीया, आप देवेंद्र फडणवीस जैसे नेताओं के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत की सबसे कम उम्र की नगर पालिका अध्यक्ष बनी हैं. भारत की सबसे युवा अध्यक्ष बनकर आपको कैसा लग रहा है?

जवाबः मैं इसे केवल एक 'स्टार स्टेटस' के रूप में नहीं, बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी के रूप में देखती हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि मैं संकट की स्थितियों को संभाल सकती हूं, महिलाओं की समस्याओं को समझ सकती हूं और अपनी उम्र के युवाओं से जुड़कर उनकी जरूरतों को जान सकती हूं. मुझे विश्वास है कि इस पद पर होने के कारण मैं उनके मुद्दों को अधिक प्रभावी ढंग से सुलझा पाऊंगी.

प्रश्न: क्या शासन करना उतना ही आसान है जितना बाहर से दिखता है?

जवाबः जब आप नए होते हैं तो चुनौतियां आती हैं, लेकिन आत्मविश्वास ही इसकी कुंजी है. अगर मैं मुद्दों को समझूं और सक्रिय कदम उठाऊं, तो मुझे विश्वास है कि मैं अच्छी प्रगति कर सकती हूं. मेरे सहयोगी सहयोग करते हैं और अपनी भूमिकाओं के अनुसार खुद को ढालते हैं. मैं इस काम को समाज सेवा के एक रूप में देखती हू.

प्रश्न: क्या आपकी पढ़ाई-लिखाई शासन चलाने में मददगार रही है?

जवाबः हां, शैक्षणिक शिक्षा शासन के लिए फायदेमंद होती है. मेरा मानना है कि अधिक शिक्षित लोगों को राजनीति में आना चाहिए. हालांकि शिक्षित होने का मतलब यह नहीं है कि सब कुछ बिल्कुल सही होगा, लेकिन इससे मदद जरूर मिलती है. वैसे तो मेरी राजनीति में दिलचस्पी पहले से थी, पर मैंने यह नहीं सोचा था कि मैं इतनी जल्दी इसमें कदम रखूंगी.

प्रश्न: क्या आपको फैसले लेते समय कभी संकट या चुनौतियों का सामना करना पड़ा है? क्या आप 'जेन ज़ी' (आज की युवा पीढ़ी) के इस विचार से सहमत हैं कि राजनीति अनावश्यक है?