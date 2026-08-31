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कर्नाटक : मोबाइल फोन के मामूली झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला

कर्नाटक के मंगलुरु में मोबाइल फोन को लेकर हुए मामूली विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी.

Younger brother kills older brother in mobile phone dispute.
मोबाइल फोन के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 3:28 PM IST

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मंगलुरु (कर्नाटक) : मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि रविवार रात मंगलुरु शहर के बेजई कोट्टार क्रॉस के पास मोबाइल फोन को लेकर हुए मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी.

मृतक की पहचान बेलगावी जिले के बैलाहोंगला तालुक के आदिवेप्पा (40) के रूप में हुई है. मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि आरोपी छोटे भाई राजू (36) को उरवा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.

क्या है मामला: यह परिवार मूल रूप से बेलगावी का रहने वाला था और कोट्टार क्रॉस के पास किराए के मकान में रहता था.

इनकी मां एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करती थीं, जबकि दोनों भाई मजदूरी करते थे. दोनों भाई शराब के आदी थे. रविवार रात 10:30 से 11:00 बजे के बीच मोबाइल फोन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई.

जब लड़ाई बढ़ गई तो छोटे भाई राजू ने गुस्से में आकर आदिवेप्पा पर चाकू से वार कर दिया. रात को जब मां दुकान बंद करके घर लौटी तो आदिवेप्पा खून से लथपथ पड़ा हुआ था. पुलिस ने बताया कि उसे तुरंत मंगलुरु के वेनलॉक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कन्फर्म किया कि उसकी मौत हो चुकी है.

इस पर उरवा थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण किया तथा आरोपी राजू को गिरफ्तार कर लिया. इस संबंध में पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है.

इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलुरु शहर के पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार रेड्डी ने कहा, “यह घटना परिवार में आंतरिक विवाद के कारण हुई. मृतक का अपना भाई इस मामले में आरोपी है और पुलिस ने उसे पहले ही हिरासत में ले लिया है और उससे पूछताछ कर रही है."

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