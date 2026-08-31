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कर्नाटक : मोबाइल फोन के मामूली झगड़े में छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला

मोबाइल फोन के विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई को मार डाला. ( ETV Bharat )

मंगलुरु (कर्नाटक) : मोबाइल फोन को लेकर हुए विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि रविवार रात मंगलुरु शहर के बेजई कोट्टार क्रॉस के पास मोबाइल फोन को लेकर हुए मामूली विवाद में एक व्यक्ति ने अपने बड़े भाई की चाकू घोंपकर बेरहमी से हत्या कर दी. मृतक की पहचान बेलगावी जिले के बैलाहोंगला तालुक के आदिवेप्पा (40) के रूप में हुई है. मंगलुरु सिटी पुलिस कमिश्नर सुधीर कुमार रेड्डी ने बताया कि आरोपी छोटे भाई राजू (36) को उरवा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. क्या है मामला: यह परिवार मूल रूप से बेलगावी का रहने वाला था और कोट्टार क्रॉस के पास किराए के मकान में रहता था. इनकी मां एक छोटी सी दुकान चलाकर अपना गुजारा करती थीं, जबकि दोनों भाई मजदूरी करते थे. दोनों भाई शराब के आदी थे. रविवार रात 10:30 से 11:00 बजे के बीच मोबाइल फोन को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई.