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CJP को प्रदर्शन स्थल पर रह कर युवतियां कर रहीं फुल सपोर्ट; पानी की सप्लाई समेत गिनाई ये समस्याएं

नई दिल्ली: जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के धरना प्रदर्शन में लगातार लोगों को आना-जाना लगा हुआ है. प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं और लोग शामिल हो रहे हैं. कुछ लोग रात को भी वहां रुक करके धरने को समर्थन दे रहे हैं, ताकि संख्या कम होने पर पुलिस उन्हें हटा ना सके. गुजरात से प्रदर्शन में शामिल होने आई गुंजन ने बताया कि मैं दो दिन से यहां पर हूं. रात में प्रोटेस्ट साइट पर रुकने में कोई ऐसा असुरक्षा महसूस नहीं होती. लेकिन, यहां पर वॉशरूम की समस्या है.

उन्होंने कहा, कुछ वॉशरूम बंद कर दिए गए हैं. कुछ खुले हैं तो उनकी सफाई नहीं हो रही है. साथ ही बिजली और पानी की समस्या है, क्योंकि पानी की सप्लाई नहीं हो रही है. रात में लाइट भी नहीं दी जा रही है. उन्होंने कहा कि लाइट न होने की वजह से हम लोगों को फोन चार्ज करने में समस्या आ रही है. हमारा कहना है कि अगर यहां जैमर लगाकर इंटरनेट बंद कर ही दिया है तो फिर बिजली देने में क्या परेशानी है. हम अपना फोन चार्ज कर सकें इतनी बिजली तो मिलनी चाहिए.

CJP प्रदर्शन को लेकर युवतियों ने दी प्रतिक्रिया (ETV Bharat)

सुरक्षा जैसी कोई समस्या नहीं: प्रदर्शन में शामिल हुई नोएडा निवासी छात्रा निशा ने कहा कि मेरी 12वीं की पढ़ाई पूरी हो गई है. पेपर लीक को लेकर मुझे भी चिंता है, सलिए मैं यहां प्रदर्शन में शामिल होने आई हूं. मेरा आज पहला दिन है. यहां प्रदर्शन में पूरे दिन रहकर के मैं अपना समर्थन दे रही हूं. उनके अलावा झारखंड से प्रदर्शन में शामिल होने आई छाया ने कहा कि मैं 6 दिन से प्रोटेस्ट में शामिल हूं और रात को भी स्टे कर रही हूं. यहां सुरक्षा जैसी कोई समस्या नहीं है. बस समस्या यहां पर बिजली और पानी की है. यहां एनडीएमसी के द्वारा साफ सफाई नहीं की जा रही है. हम लोग खुद जो कूड़ा करते हैं उसकी सफाई हम कर लेते हैं. लेकिन, लोगों के आने-जाने से जो कूड़ा गंदगी हो रही है उसकी सफाई एनडीएमसी को करनी चाहिए. वह नहीं की जा रही है.