छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को मुंबई लोकल ट्रेन से धक्का दिया गया, हाथ कटा
पुलिस ने बताया कि यह घटना के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है.
Published : November 12, 2026 at 9:21 PM IST
मुंबई: मुंबई में वेस्टर्न रेलवे लाइन पर नायगांव सबअर्बन रेलवे स्टेशन पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक आदमी ने एक लड़की को लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया और उसके सिर पर 16 टांके लगे हैं. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.
पुलिस के अनुसार, यह चौंकाने वाली घटना 4 नवंबर को शाम 7:15 बजे बोरीवली से विरार की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन में हुई. पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वह दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व डिब्बे में चढ़ गई. आरोपी की पहचान नायगांव के वाकी पाड़ा के पजार तलाव निवासी 53 वर्षीय जितेंद्र हिरमुखे के रूप में हुई है, वह भी उसी डिब्बे में था.
आरोपी उसे गलत तरीके से छूता रहा, जिसका विरोध करने पर उसने अपनी चप्पल उस पर फेंकी, जिससे झगड़ा हो गया. जब ट्रेन नायगांव में रुकी, तो हिरमुखे ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया, और वह दो डिब्बों के बीच गैप में गिर गई.
जब वह प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो ट्रेन चलने लगी. लेकिन, उसका बायां हाथ पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और उसका पैर काटना पड़ा.
जब वह प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो ट्रेन चलने लगी और उसका बायां हाथ पहियों के नीचे आ गया. उसे गंभीर चोटें आईं, जिससे कोहनी के पास उसका हाथ कट गया. इसके बाद, प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों और एक पुलिस अधिकारी ने उसे बाहर निकाला.
आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, और 6 नवंबर को भयंदर पुलिस स्टेशन में भारतीय न्याय संहिता की धारा 74, 117 (2), और 352 के तहत मामला दर्ज किया गया है.
वहीं पीड़िता ने कहा, "मुझे न्याय चाहिए. मेरी पूरी ज़िंदगी बिखर गई है. मैं अपने घर की देखभाल करने वाली अकेली व्यक्ति थी. मैंने अपना एक हाथ पूरी तरह खो दिया है. मैं एक हाथ से कुछ नहीं कर सकती. मेरे सिर में भी चोट लगी है, जिसमें 16 टांके लगे हैं. कृपया मेरे जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना करें. उस आरोपी को कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए."
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