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छेड़छाड़ का विरोध करने पर युवती को मुंबई लोकल ट्रेन से धक्का दिया गया, हाथ कटा

नायगांव सबअर्बन रेलवे स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज, जहां यह घटना हुई. (दाएं) आरोपी, जितेंद्र हिरमुखे. ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई में वेस्टर्न रेलवे लाइन पर नायगांव सबअर्बन रेलवे स्टेशन पर छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक आदमी ने एक लड़की को लोकल ट्रेन से धक्का दे दिया, जिससे उसका बायां हाथ कट गया और उसके सिर पर 16 टांके लगे हैं. पुलिस ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

पुलिस के अनुसार, यह चौंकाने वाली घटना 4 नवंबर को शाम 7:15 बजे बोरीवली से विरार की ओर जा रही एक लोकल ट्रेन में हुई. पीड़िता ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से वह दिव्यांग लोगों के लिए रिजर्व डिब्बे में चढ़ गई. आरोपी की पहचान नायगांव के वाकी पाड़ा के पजार तलाव निवासी 53 वर्षीय जितेंद्र हिरमुखे के रूप में हुई है, वह भी उसी डिब्बे में था.

आरोपी उसे गलत तरीके से छूता रहा, जिसका विरोध करने पर उसने अपनी चप्पल उस पर फेंकी, जिससे झगड़ा हो गया. जब ट्रेन नायगांव में रुकी, तो हिरमुखे ने उसे ट्रेन से धक्का दे दिया, और वह दो डिब्बों के बीच गैप में गिर गई. जब वह प्लेटफॉर्म पर वापस चढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो ट्रेन चलने लगी. लेकिन, उसका बायां हाथ पहियों के नीचे आ गया, जिससे उसे गंभीर चोट लगी और उसका पैर काटना पड़ा.