ETV Bharat / bharat

पत्नी को जान से मारा...फिर अमेरिका से प्रेमिका को भेजी शव की तस्वीर, 8 महीने बाद US पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

प्रेमिका के चक्कर में हैवान पति ने अमेरिका में अपनी पत्नी की हत्या कर दी. उसने कानून को चकमा देने की भी कोशिश की.

Young woman from Vijayawada murdered in the US details emerge after an eight-month investigation
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : July 11, 2026 at 10:14 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

अमरावती/विजयवाड़ा सिटी: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक तेलुगु युवती की शादी के सिर्फ पांच महीने बाद ही अमेरिका में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. आठ महीने की जांच में पता चला कि उसका पति ही हत्यारा था.

पुलिस पूछताछ में पता चला कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह किसी दूसरी महिला के प्यार में पड़ गया था. हत्या करने के बाद, उसने अपराध की तस्वीरें भारत में अपने प्रेमिका को भी भेजीं.

मौत को नैचुरल दिखाने की कोशिश
आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गायत्री नगर के रहने वाले सब्बीनेनी कृष्ण राव शहर में एक बिज़नेस चलाते हैं. उनकी दो बेटियां हैं. उनकी दूसरी बेटी, 27 साल की रजिता ने अमेरिका से मास्टर डिग्री पूरी की. उसने 5 जून, 2025 को विजयवाड़ा में हैदराबाद, तेलंगाना के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नार्ने अविनाश से शादी की.

शादी के बाद, कपल वाशिंगटन के बेलेव्यू में बस गए. इसके बाद, 27 अक्टूबर, 2025 को रजिता की मौत हो गई. पति अविनाश ने पुलिस को झांसा देने के लिए शुरू में 911 पर कॉल किया. उसने बताया कि, उसकी पत्नी रेस्ट रूम में गई है और दरवाजा बंद कर लिया है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही है.

जानकारी मिलने पर, पुलिस अविनाश के घर पहुंची. उन्होंने रेस्ट रूम का दरवाजा तोड़ा और पाया कि रजिता अंदर बेहोश पड़ी थी. अविनाश ने पुलिस को बताया कि उसने बीमारी के कारण खांसी की दवा ली थी और शायद उसके बाद गिर गई होगी. पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूसरी तरफ अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने पर, कृष्ण राव और उनकी पत्नी अमेरिका गए, जहां उन्होंने बेटी का अंतिम संस्कार किया.

खबर के मुताबिक, अविनाश ने ऑनलाइन रिसर्च की थी कि जहर शरीर में कैसे जाता है, पोस्टमॉर्टम में इसका पता कैसे चलता है, और गला घोंटने के बाद मौत होने में कितना समय लगता है. ये पूरी जानकारी डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण के दौरान सामने आईं. रजिता ने एक दोस्त को बताया था कि उसके पति ने उसके लिए जो जूस बनाया था, वह कुछ समय से कड़वा लग रहा था. जिस दिन उसकी मौत हुई, उसने अविनाश को मैसेज भी किया कि जूस का स्वाद कफ सिरप जैसा कड़वा है.

पक्के सबूत के साथ गिरफ्तार
अमेरिकी पुलिस ने हाल ही में आठ महीने की लंबी जांच के बाद पीड़िता के पति अविनाश को गिरफ्तार किया. उस पर फर्स्ट-डिग्री मर्डर का चार्ज लगाया गया और उसे हिरासत में भेज दिया गया. भागने के खतरे के शक में, कोर्ट ने 5 मिलियन डालर की भारी बेल रकम तय की. यह रकम न दे पाने के कारण, वह अभी भी जेल में है.

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से सच सामने आया
घटना की जांच कर रही स्थानीय पुलिस ने शुरू में संदिग्ध मौत का केस दर्ज किया. पोस्टमॉर्टम जांच से पता चला कि रजिता की मौत गला घोंटने से दम घुटने से हुई थी. इसलिए, पुलिस ने इस एंगल से जांच शुरू की. जांच में पता चला कि अविनाश का भारत में किसी दूसरी औरत के साथ संबंध था. पूछताछ में पता चला कि यह रिश्ता उसकी शादी से पहले का था और वह महिला रजिता और अविनाश की शादी में भी आई थी. पुलिस को यह भी पता चला कि उसने अपनी पत्नी के शव की एक फोटो उसे भेजी थी.

जांच के हिस्से के तौर पर, पुलिस ने घर के स्मार्ट लॉक, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल डेटा की जांच की. हालांकि अविनाश ने यह कहकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की कि वह उस समय बाहर गया था, लेकिन जांच में पता चला कि वह असल में घर के अंदर मौजूद था.

दुख से टूटा परिवार
रजिता के परिवार वालों ने कहा कि, उनकी बेटी कहती थी कि उसका पति उसके साथ बहुत प्यार से पेश आता था. ऐसे में उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इसी प्यार की वजह से आखिरकार उसकी जान चली जाएगी.

पांच दिन पहले, लड़की के माता-पिता को अमेरिका से पुलिस का फोन आया. उन्हें बताया गया कि उनकी बेटी की मौत प्राकृतिक वजहों से नहीं हुई है, बल्कि उसका मर्डर हुआ है और कातिल उनका अपना दामाद है. इस खबर से हैरान होकर, वे तुरंत अमेरिका के लिए निकल पड़े. इस घटना ने पति-पत्नी के अटूट संबंध को तार-तार कर दिया है.

ये भी पढ़ें: तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में छह लोगों की बेरहमी से हत्या, आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

YOUNG WOMAN MURDERED IN US
VIJAYAWADA
HUSBAND KILLED WIFE
US POLICE INVESTIGATION
YOUNG WOMAN MURDERED IN US

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.