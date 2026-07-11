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पत्नी को जान से मारा...फिर अमेरिका से प्रेमिका को भेजी शव की तस्वीर, 8 महीने बाद US पुलिस ने किया बड़ा खुलासा

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

अमरावती/विजयवाड़ा सिटी: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक तेलुगु युवती की शादी के सिर्फ पांच महीने बाद ही अमेरिका में संदिग्ध हालात में मौत हो गई. आठ महीने की जांच में पता चला कि उसका पति ही हत्यारा था. पुलिस पूछताछ में पता चला कि उसने अपनी पत्नी की हत्या इसलिए की क्योंकि वह किसी दूसरी महिला के प्यार में पड़ गया था. हत्या करने के बाद, उसने अपराध की तस्वीरें भारत में अपने प्रेमिका को भी भेजीं. मौत को नैचुरल दिखाने की कोशिश

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में गायत्री नगर के रहने वाले सब्बीनेनी कृष्ण राव शहर में एक बिज़नेस चलाते हैं. उनकी दो बेटियां हैं. उनकी दूसरी बेटी, 27 साल की रजिता ने अमेरिका से मास्टर डिग्री पूरी की. उसने 5 जून, 2025 को विजयवाड़ा में हैदराबाद, तेलंगाना के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर नार्ने अविनाश से शादी की. शादी के बाद, कपल वाशिंगटन के बेलेव्यू में बस गए. इसके बाद, 27 अक्टूबर, 2025 को रजिता की मौत हो गई. पति अविनाश ने पुलिस को झांसा देने के लिए शुरू में 911 पर कॉल किया. उसने बताया कि, उसकी पत्नी रेस्ट रूम में गई है और दरवाजा बंद कर लिया है, लेकिन वह उसके कॉल का जवाब नहीं दे रही है. जानकारी मिलने पर, पुलिस अविनाश के घर पहुंची. उन्होंने रेस्ट रूम का दरवाजा तोड़ा और पाया कि रजिता अंदर बेहोश पड़ी थी. अविनाश ने पुलिस को बताया कि उसने बीमारी के कारण खांसी की दवा ली थी और शायद उसके बाद गिर गई होगी. पुलिस ने महिला को इलाज के लिए अस्पताल ले गई. वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. दूसरी तरफ अपनी बेटी की मौत की खबर मिलने पर, कृष्ण राव और उनकी पत्नी अमेरिका गए, जहां उन्होंने बेटी का अंतिम संस्कार किया. खबर के मुताबिक, अविनाश ने ऑनलाइन रिसर्च की थी कि जहर शरीर में कैसे जाता है, पोस्टमॉर्टम में इसका पता कैसे चलता है, और गला घोंटने के बाद मौत होने में कितना समय लगता है. ये पूरी जानकारी डिजिटल फोरेंसिक विश्लेषण के दौरान सामने आईं. रजिता ने एक दोस्त को बताया था कि उसके पति ने उसके लिए जो जूस बनाया था, वह कुछ समय से कड़वा लग रहा था. जिस दिन उसकी मौत हुई, उसने अविनाश को मैसेज भी किया कि जूस का स्वाद कफ सिरप जैसा कड़वा है.