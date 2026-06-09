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नशे के लिए घुली हुई पेनकिलर का इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत, दो दोस्त गिरफ्तार

नशे के लिए घुली हुई पेनकिलर का इंजेक्शन लगाने से युवती की मौत के बाद उसके दो दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया.

Young woman dies after injecting dissolved painkillers for a high; two friends arrested
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : June 9, 2026 at 3:03 PM IST

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त्रिची: तमिलनाडु में नशा करने के लिए दर्दनिवारक इंजेक्शन (पेनकिलर का इंजेक्शन) लगाने के बाद एक 18 साल की महिला की मौत हो गई. पुलिस ने घटना के संबंध में उसके दो दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया है और जांच कर रही है.

त्रिची के अरियामंगलम में एमआर मिल स्ट्रीट की एक 18 साल की युवती ने 7 जून की रात लगभग 9:30 बजे उसी इलाके के एक 19 साल के दोस्त को लेकर त्रिची जंक्शन के पास एक निजी लॉज में गई थी.

खबर के मुताबिक, कल दोपहर लगभग 1:00 बजे, उसके दोस्त ने एक अन्य दोस्त को लॉज में बुलाया, जहां वे दोनों ठहरे हुए थे. उसके बाद कथित तौर पर तीनों ने मिलकर पेनकिलर दवा को घोलकर नशा करने के लिए मिश्रण का इंजेक्शन लगाया.

इंजेक्शन लगने के बाद युवती अचानक बेहोश हो गई. इसके बाद उसे दोनों दोस्त उसे ऑटो-रिक्शा से त्रिची सरकारी अस्पताल ले गए. यहां डॉक्टरों ने बेहोश युवती की गहन देखभाल की. हालांकि, इलाज के बावजूद युवती की मौत हो गई. उसके बाद युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. सूचना मिलने पर कैंट थाने की पुलिस ने उस कमरे की तलाशी ली, जहां युवती रुकी थी.

जांच के दौरान पुलिस ने दर्द निवारक दवाओं की दस स्ट्रिप्स, एक सिरिंज और दो चाय के कप जिनमें पानी में घुली हुई दवा मिली हुई बरामद की. इसके अलावा, प्रारंभिक पुलिस जांच से पता चला कि मृतक युवती की मां ये गोलियां बेच रही थी. युवती ने अपनी मां से गोलियां ली थी. इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतक युवती के साथ मौजूद दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है.

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