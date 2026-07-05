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बेंगलुरु में बर्थडे पार्टी के बहाने युवती से घिनौनी हरकत, पांच गिरफ्तार

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बेंगलुरु: शहर में 26 वर्षीय युवती को बर्थडे पार्टी के जश्न के बहाने बुलाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना 30 जून को बेंगलुरु के तलाघट्टापुरा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी. पीड़ित की ओर से की गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. बेंगलुरु दक्षिण-पश्चिम डिवीजन की डीसीपी अनीता बी हड्डनवर ने कहा, "आरोपियों की पहचान सोमशेखर, अंबरीश, प्रदीप, रामप्पा और जगदीश के तौर पर हुई है." पुलिस ने कहा कि पीड़ित युवती ने शिकायत में बताया कि उसकी जान-पहचान सोमशेखर से हुई थी. दोनों एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे और फोन पर संपर्क में थे, और कई बार मिल भी चुके थे. शिकायत के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले, युवती का जन्मदिन था. चूंकि सोमशेखर उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई नहीं दे पाया था, इसलिए उसने उसे साथ में बर्थडे का जश्न मनाने के लिए तलाघट्टापुरा बुलाया. सोमशेखर पर भरोसा करके, वह 30 जून को शाम करीब 5 बजे बताए गए एक होटल के पास पहुंची.