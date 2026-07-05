बेंगलुरु में बर्थडे पार्टी के बहाने युवती से घिनौनी हरकत, पांच गिरफ्तार
बेंगलुरु दक्षिण-पश्चिम डिवीजन की डीसीपी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों की पहचान सोमशेखर, अंबरीश, प्रदीप, रामप्पा और जगदीश के तौर पर हुई है.
Published : July 5, 2026 at 2:24 PM IST
बेंगलुरु: शहर में 26 वर्षीय युवती को बर्थडे पार्टी के जश्न के बहाने बुलाकर उसके साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया गया. पुलिस ने रविवार को बताया कि यह घटना 30 जून को बेंगलुरु के तलाघट्टापुरा पुलिस थाना क्षेत्र में हुई थी. पीड़ित की ओर से की गई शिकायत के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है.
बेंगलुरु दक्षिण-पश्चिम डिवीजन की डीसीपी अनीता बी हड्डनवर ने कहा, "आरोपियों की पहचान सोमशेखर, अंबरीश, प्रदीप, रामप्पा और जगदीश के तौर पर हुई है."
पुलिस ने कहा कि पीड़ित युवती ने शिकायत में बताया कि उसकी जान-पहचान सोमशेखर से हुई थी. दोनों एक-दूसरे को कुछ समय से जानते थे और फोन पर संपर्क में थे, और कई बार मिल भी चुके थे.
शिकायत के मुताबिक, घटना से कुछ दिन पहले, युवती का जन्मदिन था. चूंकि सोमशेखर उसे व्यक्तिगत रूप से बधाई नहीं दे पाया था, इसलिए उसने उसे साथ में बर्थडे का जश्न मनाने के लिए तलाघट्टापुरा बुलाया. सोमशेखर पर भरोसा करके, वह 30 जून को शाम करीब 5 बजे बताए गए एक होटल के पास पहुंची.
पुलिस ने बताया कि सोमशेखर ने अपने कुछ दोस्तों को भी बुलाया था और पीड़िता को अपने घर चलने के लिए कहा था, और कहा कि पार्टी वहीं होगी. जब उसने कहा कि वे होटल चलें, तो सोमशेखर ने जोर दिया कि वे पहले उसके घर चलें और फिर होटल जाएंगे.
पुलिस के मुताबिक, सोमशेखर के चार दोस्त युवती को उसके घर ले गए, जहां उन्होंने कुछ समय साथ बिताया और खाना खाया. बाद में, अंबरीश ने कथित तौर पर उसे एक सॉफ्ट ड्रिंक दी जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था. पुलिस अधिकारी ने कहा कि सॉफ्ट ड्रिंक पीने के बाद, उसे चक्कर आने लगे और नींद आने लगी और वह पूरी तरह से होश में नहीं रही. इसके बाद, अंबरीश कमरे में घुसा और उसने कथित तौर पर उसके साथ रेप किया, जबकि बाकी आरोपी बाहर हॉल में बैठे थे. पुलिस ने कहा कि चूंकि युवती पूरी तरह होश में नहीं थी, इसलिए वह तुरंत आरोपी को पहचान नहीं पाई.
होश में आने के बाद, युवती किसी तरह बच निकली और पुलिस इमरजेंसी हेल्पलाइन 112 पर कॉल करके अपनी हालत बताई. डिस्ट्रेस कॉल से अलर्ट होकर, तलाघट्टापुरा पुलिस स्टेशन के लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ित को बचाया.
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