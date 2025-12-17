ETV Bharat / bharat

क्योंझर के युवा आदिवासी कलाकार अपनी पेंटिंग से लोगों को कर रहे आकर्षित

आदिवासी कलाकार अपनी पेंटिंग से लोगों को कर रहे आकर्षित ( ETV Bharat )

हालांकि, सुग्रीव के मन में अपनी कला संस्कृति को लेकर कई सपने हैं. वह झुआंग कला की बेमिसाल सुंदरता को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं. जहां झुआंग कबीले के मीटिंग हॉल से इस संस्कृति के निशान मिट रहे हैं, गौरांग के कैनवस मुस्कुरा रहे हैं और कला प्रेमियों को अपनी पुरानी पहचान का संदेश दे रहे हैं.

कला में झलकती है परंपरा इस पुराने कबीले की झुआंग संस्कृति और परंपरा इसकी कला में झलकती है. इसलिए इसकी कला बहुत समृद्ध है. समय के साथ, मॉडर्निटी के स्पर्श ने इस कबीले की पुरानी सुंदरता छीन ली है. वे धीरे-धीरे पढ़े-लिखे हो गए हैं. वे मुख्यधारा में शामिल हो गए हैं और इसके साथ ही, वे अपनी संस्कृति, परंपरा और लोक कला को भूलने लगे हैं.

इस झुआंग जनजाति का मंड घर (सिंधी भाषा में मीटिंग हॉल) माजांग में उनकी संस्कृति और परंपराओं का प्रतीक है. यह पुरानी झुआंग जनजाति मुख्य रूप से क्योंझर जिले में पाई जाती है. गोनाशिका गांव में इसके जनजाति के लोगों के 165 घर हैं और यहां लगभग 868 झुआंग लोग रहते हैं.

इतिहासकारों के अनुसार यह झुआंग जनजाति अफ्रीकी जनजातियों से भी पुरानी है. इनका घर गुप्तगंगा नदी के नीचे है, जो पहाड़ी जंगलों से घिरी हुई है और बैतरणी नदी से निकलती है. यह जनजाति मुख्य रूप से पहाड़ी जंगलों पर निर्भर है. उनकी संस्कृति और परंपराएं भी इसी पर आधारित हैं.

क्योंझर (ओडिशा): एस्बेस्टस की दरारों में बना एक छोटा सा मिट्टी का घर. इसमें मॉडर्निटी की चमक नहीं है, लेकिन यह घर एक पुरानी जनजाति की कलात्मक संस्कृति से चमकता है. यहां सुग्रीव झुआंग नाम के शख्स अपने हाथ में पेंटब्रश और कैनवस में खोए रहते हैं. इसमें वह एक जनजाति को दुनिया के दरबार में ले जाने का सपना देखते हैं. यहीं बैठकर पुरानी झुआंग कम्युनिटी के इतिहास को पॉपुलर बनाने की कोशिश शुरू होती है.

सुग्रीव को बचपन से ही आर्ट का शौक था.वह झुआंग की आर्ट से बहुत प्रभावित थे. 10वीं क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद उन्होंने खुद को आर्ट में लगा लिया. यह आर्ट अब उनकी इनकम का सोर्स बन गई है. एक दिन वह घर पर बैठकर ड्राइंग बना रहे थे. ओडिशा सरकार का एक ऑफिसर गोनाशिका से मिलने आया. अचानक उसकी नजर सुग्रीव पर पड़ी. उसकी पेंटिंग ने आर्ट अधिकारियों को हैरान कर दिया.

झुआंग आर्ट की खासियत

अधिकारी की मदद से सुग्रीव भुवनेश्वर आए और स्टेट म्यूजियम के साथ-साथ दूसरी जगहों पर सौरा, बांदा वगैरह ट्राइबल आर्ट सीखी. तब से सुग्रीव ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. वह फोक आर्ट बनाकर अपने परिवार का गुजारा भी कर रहे हैं. झुआंग ट्राइब को शिकार का खास शौक होता है. उनकी आर्ट में इस शिकार के सीन देखे जा सकते हैं. यही झुआंग आर्ट की खासियत है.

युवा आदिवासी कलाकार की पेंटिंग (ETV Bharat)

'अपनी आर्ट को सब तक पहुंचाऊंगा'

सुग्रीव कहते हैं, "सोहरा आर्ट की तरह हमारे समुदाय की आर्ट भी सुंदर और आकर्षक है. अगर आज सोहरा आर्ट पॉपुलर हो गई है, तो हमारी आर्ट भी पॉपुलर क्यों नहीं हो सकती? पहले कोई भी इस आर्ट फॉर्म को नहीं करता था. इसलिए मैं अपनी आर्ट को सब तक पहुंचाऊंगा."

सुग्रीव कहते हैं, "यह आर्ट फॉर्म आजकल पॉपुलर हो रहा है. वह इस आर्ट के लिए कपड़े की पट्टियों का इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि सिल्क फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं. इस वजह से, उनकी पेंटिंग्स की बहुत तारीफ हो रही है. खासकर सरकारी म्यूजियम में इनकी बहुत अधिक डिमांड है. आर्ट लवर्स इस नए आर्ट फॉर्म को लेकर बहुत उत्साहित हैं. असल में उनकी पेंटिंग्स धीरे-धीरे अलग-अलग आर्ट एग्जिबिशन, सरकारी फेस्टिवल और दूसरे इवेंट्स में दिखाई जा रही हैं. उन्हें अपने काम के लिए अलग-अलग लेवल पर अवॉर्ड भी मिल रहे हैं."

युवा आदिवासी कलाकार की पेंटिंग (ETV Bharat)

35 साल के सुग्रीव का परिवार इस आर्ट फॉर्म को करता है. उनके परिवार में उनकी मां, उनका बेटा, जो एक आंगनवाड़ी (ग्रामीण चाइल्डकेयर सेंटर) जाता है और वह खुद हैं. वह सुबह अपना काम शुरू करते हैं और अक्सर देर रात तक काम करते हैं. उनकी पत्नी भी उनके काम में उनकी मदद करती हैं. उनके अलावा गांव के तीन और नौजवान उनसे इंस्पायर हैं और झुआंग आर्ट फॉर्म सीख रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं.

हालांकि, उनका मानना ​​है कि अगर झुआंग लोक कला के लिए एक बड़ा मार्केट डेवलप किया जाता है और अधिक नौजवानों को इस आर्ट फॉर्म की ट्रेनिंग दी जाती है तो यह और भी पॉपुलर हो जाएगी.

युवा आदिवासी कलाकार की पेंटिंग (ETV Bharat)

बता दें कि झुआंग समुदाय एक आदिवासी समुदाय है. उनकी लोक कला उनके रोजाना के काम पर आधारित है. आदिवासी रिसर्चर प्रोफेसर बिंबाधर बेहरा का कहना है कि जैसे-जैसे यह धीरे-धीरे खत्म हो रहा है, सरकार से और मदद की ज़रूरत है.

झुआंग डेवलपमेंट ऑफिसर मिरोनोज बेहरा का कहना है कि सरकार अलग-अलग त्योहारों और प्रदर्शनियों में सुग्रीव के लिए स्टॉल लगा रही है. चूंकि झुआंग लोक कला खत्म हो रही है, इसलिए सरकार नए युवाओं को ट्रेनिंग देगी.

