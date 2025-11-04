ETV Bharat / bharat

खेल और युवाओं को लेकर डोगरा परिवार के मिशन को जम्मू कश्मीर में आगे बढ़ाएंगे मार्तंड सिंह

शाही डोगरा परिवार की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए डोगरा शाही परिवार के युवा सदस्य मार्तंड सिंह. ( ETV Bharat )

ग्वालियर के सिंधिया शाही परिवार से आने वाले विक्रमादित्य सिंह और चित्रांगदा राजे के घर जन्मे मार्तंड सिंह ने अपनी बुनियादी शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ली और व्यवसाय प्रबंधन में स्नातक पाठ्यक्रम के लिए स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय चले गए.

यह पहल अब भी प्रारंभिक अवस्था और योजना चरण में है, लेकिन डोगरा शाही परिवार के वंशज ने अपने राज्य के युवाओं के कल्याण के लिए अपने कानूनी करियर सहित बाकी सभी चीजों को ठंडे बस्ते में डाल दिया है, जिस पर उनके पूर्वजों ने एक सदी तक शासन किया था.

पूर्व डोगरा शासक राजा अमर सिंह 1864-1909 के सम्मान में नामित अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव के माध्यम से, मार्तंड सिंह हर उस युवा और खेल प्रेमी व्यक्ति को शामिल करना चाहते हैं, जो खेल और संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्टता हासिल करने की इच्छा रखते हैं और उन्हें अपने सपने को साकार करने का अवसर प्रदान करते हैं.

मार्तंड सिंह को हाल ही में 'अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव' के निदेशक के रूप में नामित किया गया था, जो हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वावधान में कार्य करेगा.

इस ट्रस्ट की स्थापना उनके दादा डॉ. करण सिंह ने 1970 में अपने माता-पिता, अंतिम डोगरा शासक महाराजा हरि सिंह और महारानी तारा देवी के नाम पर की थी.

जम्मू: विभिन्न सामाजिक-सांस्कृतिक मंचों के माध्यम से लोगों की सेवा करने की शाही डोगरा परिवार की समृद्ध विरासत को आगे बढ़ाते हुए, डोगरा शाही परिवार के युवा सदस्य मार्तंड सिंह ने हरि तारा चैरिटेबल ट्रस्ट के मिशन को अगले स्तर तक आगे बढ़ाने का फैसला किया है. यह मिशन खेल और युवा मामलों के क्षेत्र में है.

अपनी वापसी के बाद, उन्होंने नई दिल्ली में एमिटी लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की और नई दिल्ली और चंडीगढ़ के उच्च न्यायालयों में कानूनी अभ्यास शुरू किया. जम्मू-कश्मीर पर ध्यान केंद्रित करने से पहले उन्होंने पंजाब के एडवोकेट जनरल के सहायक के रूप में भी काम किया. वह अब परिवार के प्रतिष्ठित अमर महल और उसकी संबद्ध शाखाओं की भी देखभाल कर रहे हैं.

मार्तंड ने वास्तुशिल्प चमत्कार के कुछ हिस्सों को उसकी प्रतिष्ठित महिमा को बहाल करने में भी मदद की है. डोगरा शाही परिवार की विरासत को जानने के लिए प्रतिदिन करोड़ों लोग डोगरा विरासत भवन और संग्रहालयों में आते हैं. जम्मू आने वाले लोगों के लिए अमर महल एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए मार्तंड सिंह ने अपने 'अमर सिंह स्पोर्ट्स एंड यूथ इनिशिएटिव' के बारे में विस्तार से बात की, जिसके वे निदेशक के रूप में नेतृत्व कर रहे हैं.

उन्होंने बताया, "मैंने सबसे पहले पहल शुरू करने के विचार पर अपने दादा डॉ. करण सिंह के साथ चर्चा की और वह बहुत आगे आए और सहायक रहे. इससे मुझे वास्तव में आगे बढ़ने और विचार को औपचारिक रूप देने की ताकत मिली."

उन्होंने कहा, "मैं अपने लोगों, विशेष कर युवाओं के लिए कुछ करने के उद्देश्य से अपनी मातृभूमि जम्मू-कश्मीर लौटना चाहता था, जिनके पास खेल के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने के लिए बहुत प्रतिभा और ऊर्जा है. हमारे युवाओं में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उनके पास अवसर और सुविधाओं की कमी है और इस पहल का उद्देश्य इसे बढ़ावा देना है. युवाओं की खेल प्रतिभा और कौशल सेट का पोषण करना अमर सिंह खेल और युवा पहल की प्रमुख विशेषताएं होंगी."

शाही परिवार के युवा सदस्य ने कहा, "लेकिन यह आसान काम नहीं है क्योंकि यहां सब कुछ सरकार की सहायता पर निर्भर है और बहुत कम निजी खिलाड़ी उभरते खिलाड़ियों को आगे बढ़ने और उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करते हैं। युवा खिलाड़ियों को शुरुआत से लेकर उच्चतम स्तर तक विभिन्न स्तरों पर आगे बढ़ने, उत्कृष्टता हासिल करने और प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जाएगा."

मार्तंड सिंह ने कहा, "स्थानीय व्यापारियों, उद्योगपतियों और विभिन्न कंपनियों की भूमिका को इस पहल से जोड़ना होगा, ताकि वे इन खिलाड़ियों के विकास पर खर्च कर सकें और उनकी प्रतिभा को प्रायोजित कर सकें. एक निश्चित स्तर पर इन खिलाड़ियों और युवाओं को छोड़ दिया जाता है जहां से वे नहीं जानते कि आगे कैसे बढ़ें और देश का प्रतिनिधित्व कैसे करें."

डोगरा परिवार के युवा वंशज ने बताया कि उनकी जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों का दौरा करने और प्रतिभाशाली युवाओं की तलाश करने और उनका पोषण करने की योजना है. "ऐसा नहीं है कि हम केवल उन युवाओं के लिए मदद करेंगे जिनके पास खेल में प्रतिभा है, बल्कि हम पेंटिंग, शिक्षा आदि जैसे अन्य क्षेत्रों से भी युवा प्रतिभाओं का समर्थन करेंगे."