बम ब्लास्ट में पैर खोया पर हिम्मत और जुनून सातवें आसमान पर कायम, दूसरों के लिए बने मिसाल
नक्सली हिंसा में पैर गंवाने वाले किशन कुुमार हप्का ने तीरंदाजी में जीता गोल्ड.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 13, 2025 at 10:36 AM IST|
Updated : December 13, 2025 at 10:43 AM IST
जगदलपुर: कहते हैं, मन में अगर हिम्मत हो तो पंखों से नहीं, हौसलों से भी उड़ान भरी जा सकती है. कुछ ऐसा ही कर दिखाया है बस्तर के एक होनहार खिलाड़ी किशन कुमार हप्का ने जो कभी डीआरजी के जवान भी रह चुके हैं. 27 साल के किशन कुमार हप्का नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर के भैरमगढ़ के रहने वाले हैं. हप्का एक बार जंगल में जा रहे थे तो उनका एक पैर माओवादियों के लगाए प्रेशर बम पर पड़ गया. बम की चपेट में आने से किशन कुमार हप्का गंभीर रूप से जख्मी हो गए. साथियों की मदद से हप्का को तत्काल अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने सलाह दी कि किशन कुमार हप्का का एक पैर गंभीर रुप से चोटित है, ऐसे में उनका जख्मी पैर काटना पड़ेगा.
माओवादियों के लगाए प्रेशर बम पर पड़ा पैर
सर्जरी कर डॉक्टरों की टीम ने किशन कुमार हप्का का जख्मी एक पैर काट दिया. काफी दिनों तक हप्का अपना पैर खोने के सदमे में रहे. परिवार वालों ने बेटे का हौसला बढ़ाया तो किशन ने भी जीवन में कुछ कर गुजरने की ठान ली. किशन को बचपन से ही तीरंदाजी का शौक था. किशन ने इसी शौक को अपना जुनून बना लिया. इस बार के बस्तर ओलंपिक में किशन कुमार हप्का ने भी हिस्सा लिया. सभी स्टेज क्लीयर करते हुए किशन कुमार हप्का इस बार गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रहे. किशन की इस सफलता पर पूरा बस्तर खुश है. किशन भी अपनी सफलता पर फूल नहीं समा रहे हैं. किशन चाहते हैं कि उनकी सफलता का ये सफर आगे भी जारी रहे. इससे बड़े खेल के आयोजन में वो भाग लें और बस्तर का नाम रोशन करें.
डीआरजी के जवान थे किशन हप्का
किशन कुमार हप्का बताते हैं कि वो डीआरजी के जवान थे. 18 जुलाई 2024 को वो जंगल में सर्चिंग के लिए निकले. सर्च ऑपरेशन के दौरान उनका एक पैर माओवादियों के लगाए आईईडी पर पड़ गया. विस्फोट इतना खतरनाक था कि उनका पैर धमाके के साथ उड़ गया. शायद कोई और होता तो इस सदमे से कभी उबर नहीं पाता. लेकिन किशन कुमार हप्का की फौलादी हिम्मत के आगे हालात ने भी दम तोड़ दिए. परिवार वालों ने भी हप्का को हौसला दिया.
18 जुलाई 2024 का वो काला दिन
किशन जब डीआरजी के जवान थे तो निशानेबाजी उनके बाएं हाथ का खेल हुआ करता था. किशन ने अपने इसी हुनर को अपने जीने का मकसद बना लिया. किशन के हाथों से बंदूक छूटी तो उसकी तीर धनुष ने ले लिया. किशन को जैसे ही पता चला कि बस्तर ओलंपिक का आयोजन किया जा रहा है, उन्होने तुरंत अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया. बस्तर ओलंपिक के जिला स्तरीय खेलों में चयनित होकर संभाग स्तरीय प्रतियोगिता तक पहुंचने का इतिहास रच दिया. किशन ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में पहला स्थान कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया.
छोटे से गांव से निकला होनहार खिलाड़ी
भैरमगढ़ ब्लॉक के छोटे तुमनार जैसे दूरस्थ गांव से निकलकर किशन आज पूरे बस्तर के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. किशन का संघर्ष आज बस्तर के युवाओं के लिए एक संदेश की तरह काम कर रहा है. किशन कहते हैं कि इंसान और खिलाड़ी दोनों को जीत उसका लक्ष्य ही दिलाती है.