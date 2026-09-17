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आधी रात को प्रेमिका के घर पहुंचे युवक को पीटा फिर पेट्रोल डाल जिंदा फूंका! लड़की और पिता गिरफ्तार

जांच में यह बात सामने आई कि मृतक युवक और आरोपी युवती अलग-अलग जातियों से थे, इसलिए उनके परिवारों के बीच अनबन चल रही थी.

Lover burnt alive in Odisha
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 17, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
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देवगढ़ (ओडिशा): ओडिशा के देवगढ़ जिले के रियामाल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक प्रेमी की कथित रूप से जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अब इस सनसनीखेज और खौफनाक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. देवगढ़ के एडिशनल एसपी धीरज चोपदार ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

मुंबई में इंजीनियर था युवक

घटनाक्रम के अनुसार, मृतक युवक की पहचान सिलू रॉय के रूप में की गयी. वह पेशे से इंजीनियर था. वह पिछले कुछ महीनों से मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत था. बुधवार की सुबह ही अपने पैतृक गांव बाबरकोट वापस लौटा था. बुधवार की रात उसने अपने परिवार को बताया कि वह किसी काम से देवगढ़ शहर जा रहा है. रात करीब 10:30 बजे वह चुपके से रियामाल इलाके में स्थित अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां लड़की के परिवार वालों ने उसे देख लिया.

लड़की के घर में मिला शव

युवक को घर में देखकर लड़की के परिवार के लोग भड़क गए. वहां भारी हंगामा शुरू हो गया. आरोप है कि इस विवाद के दौरान प्रेमिका के परिवार वालों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. उन्होंने युवक को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक कि वह लहूलुहान होकर गिर नहीं गया.

इसके बाद क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कथित तौर पर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया और जिंदा जला दिया गया. वारदात के बाद युवक का शव प्रेमिका के घर में ही पड़ा रहा, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई. दूसरी ओर, आरोपी पक्ष ने युवक पर कथित तौर पर उनके घर में आग लगाने के प्रयास का काउंटर आरोप लगाया है.

क्या कहती है पुलिस

पुलिस ने फिलहाल घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया है. देवगढ़ के एडिशनल एसपी धीरज चोपदार ने कहा कि कल रात रियामाल थाना क्षेत्र में हत्या का एक मामला सामने आया था. मृतक के बड़े भाई यशोधर रॉय ने रियामाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत के अनुसार उनका भाई एक लड़की से प्यार करता था. उसका भाई सिलू रॉय कल लड़की के घर गया, तो उसे बेरहमी से पीटा गया और आग के हवाले कर दिया गया. आगे की जांच जारी है.

दोनों पक्षों में जातिगत रंजिश

पुलिस की प्राथमिक जांच में यह बात सामने आई है कि मृतक युवक और आरोपी युवती के बीच पिछले तीन साल से प्रेम संबंध थे और वे शादी करना चाहते थे. चूंकि दोनों अलग-अलग जातियों से ताल्लुक रखते थे, इसलिए दोनों परिवारों के बीच पहले से ही गंभीर विवाद और दुश्मनी चल रही थी. बताया जा रहा है कि पूर्व में दोनों की शादी की बात कई बार तय होकर टूट चुकी थी, जिससे लड़की के परिवार में काफी अशांति थी.

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