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आधी रात को प्रेमिका के घर पहुंचे युवक को पीटा फिर पेट्रोल डाल जिंदा फूंका! लड़की और पिता गिरफ्तार

देवगढ़ (ओडिशा): ओडिशा के देवगढ़ जिले के रियामाल थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक प्रेमी की कथित रूप से जिंदा जलाकर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी. अब इस सनसनीखेज और खौफनाक मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रेमिका और उसके पिता को गिरफ्तार कर लिया है. देवगढ़ के एडिशनल एसपी धीरज चोपदार ने गुरुवार को यह जानकारी दी.

मुंबई में इंजीनियर था युवक

घटनाक्रम के अनुसार, मृतक युवक की पहचान सिलू रॉय के रूप में की गयी. वह पेशे से इंजीनियर था. वह पिछले कुछ महीनों से मुंबई की एक निजी कंपनी में कार्यरत था. बुधवार की सुबह ही अपने पैतृक गांव बाबरकोट वापस लौटा था. बुधवार की रात उसने अपने परिवार को बताया कि वह किसी काम से देवगढ़ शहर जा रहा है. रात करीब 10:30 बजे वह चुपके से रियामाल इलाके में स्थित अपनी प्रेमिका के घर पहुंच गया, जहां लड़की के परिवार वालों ने उसे देख लिया.

लड़की के घर में मिला शव

युवक को घर में देखकर लड़की के परिवार के लोग भड़क गए. वहां भारी हंगामा शुरू हो गया. आरोप है कि इस विवाद के दौरान प्रेमिका के परिवार वालों ने युवक पर जानलेवा हमला कर दिया. उन्होंने युवक को तब तक बेरहमी से पीटा जब तक कि वह लहूलुहान होकर गिर नहीं गया.

इसके बाद क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए कथित तौर पर उस पर पेट्रोल छिड़क दिया गया और जिंदा जला दिया गया. वारदात के बाद युवक का शव प्रेमिका के घर में ही पड़ा रहा, जिसकी सूचना बाद में पुलिस को दी गई. दूसरी ओर, आरोपी पक्ष ने युवक पर कथित तौर पर उनके घर में आग लगाने के प्रयास का काउंटर आरोप लगाया है.