अमृतसर में खूनी रंजिश: सुलह के लिए आए दोस्त ने दो भाइयों पर बरसाईं गोलियां, एक की मौके पर मौत

एक दोस्त ने दो भाइयों पर गोलियां चला दीं. एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया.

young man killed
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 31, 2025 at 3:40 PM IST

अमृतसर (पंजाब): अमृतसर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बढ़ती हिंसा की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. शहर में आए दिन सरेआम हो रही गोलीबारी की वारदातों के बीच अब एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. ताजा घटना अमृतसर के बलकल गांव की है, जहां घर के भीतर घुसकर खून की होली खेली गई.

एक दोस्त ने दो भाइयों पर गोलियां चला दीं. इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस का कहना है कि वे सभी एक ही इलाके में रहते हैं. कुछ दिन पहले उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद स्थिति पर चर्चा करने के लिए दोनों गुट मिले थे. गोलीबारी में घायल हुए युवक का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.

क्या है घटना का कारण

अमृतसर के बलकल गांव में करीब पांच-छह दिन पहले कुछ युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी. मंगलवार शाम को दोनों पक्षों के युवक गांव के एक घर (जेल हाउस) में इकट्ठा हुए और मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की. पहले तो दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक पक्ष के युवकों ने पिस्तौलें निकाल लीं और दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी.

गोलीबारी में दो भाइयों- सिमरनजीत सिंह (22) और काबल सिंह को गोलियां लगीं. काबल सिंह ने बताया कि आरोपी ने सिमरनजीत के सीधे सीने में गोली मारी और फिर उसके पैर में गोली मार दी. सीने में गोली लगने के कारण सिमरनजीत की मौके पर ही मौत हो गई. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. दोनों को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिमरनजीत को मृत घोषित कर दिया.

क्या कहते हैं जख्मी युवक

घायल काबल सिंह ने बताया, "वह अपने दोस्त और भाई के साथ जंज घर (बारात घर) में मौजूद था. उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आरोपियों के पास पिस्तौल है. मामूली कहासुनी के बाद सन्नी और हैप्पी ने उन पर गोलियां चलानी शुरू कर दीं. उन्होंने पांच गोलियां चलाईं, जिससे सिमरन की मौके पर ही मौत हो गई."

पुलिस कार्रवाई कर रही

मामले की जानकारी देते हुए एएसआई (ASI) जोगिंदर सिंह ने कहा, "शुरुआती जांच से पता चला है कि पांच से छह दिन पहले दोनों पक्षों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद आपसी रंजिश के चलते यह वारदात हुई. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और घायल युवक के बयान दर्ज कर लिए गए हैं. इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी."

