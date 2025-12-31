ETV Bharat / bharat

अमृतसर में खूनी रंजिश: सुलह के लिए आए दोस्त ने दो भाइयों पर बरसाईं गोलियां, एक की मौके पर मौत

अमृतसर (पंजाब): अमृतसर में बिगड़ती कानून-व्यवस्था और बढ़ती हिंसा की घटनाओं ने स्थानीय निवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया है. शहर में आए दिन सरेआम हो रही गोलीबारी की वारदातों के बीच अब एक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. ताजा घटना अमृतसर के बलकल गांव की है, जहां घर के भीतर घुसकर खून की होली खेली गई.

एक दोस्त ने दो भाइयों पर गोलियां चला दीं. इस हमले में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस का कहना है कि वे सभी एक ही इलाके में रहते हैं. कुछ दिन पहले उनके बीच किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था, जिसके बाद स्थिति पर चर्चा करने के लिए दोनों गुट मिले थे. गोलीबारी में घायल हुए युवक का गंभीर हालत में इलाज चल रहा है. पुलिस हमलावरों की तलाश कर रही है.

क्या है घटना का कारण

अमृतसर के बलकल गांव में करीब पांच-छह दिन पहले कुछ युवकों के बीच झगड़ा हुआ था, जिसके बाद से दोनों पक्षों में तनातनी चल रही थी. मंगलवार शाम को दोनों पक्षों के युवक गांव के एक घर (जेल हाउस) में इकट्ठा हुए और मामले को सुलझाने के लिए बातचीत की. पहले तो दोनों पक्षों के बीच काफी देर तक चर्चा हुई, लेकिन कुछ ही पलों बाद एक पक्ष के युवकों ने पिस्तौलें निकाल लीं और दूसरे पक्ष पर फायरिंग शुरू कर दी.

गोलीबारी में दो भाइयों- सिमरनजीत सिंह (22) और काबल सिंह को गोलियां लगीं. काबल सिंह ने बताया कि आरोपी ने सिमरनजीत के सीधे सीने में गोली मारी और फिर उसके पैर में गोली मार दी. सीने में गोली लगने के कारण सिमरनजीत की मौके पर ही मौत हो गई. गोली चलने की आवाज सुनकर आसपास के लोग तुरंत मौके पर पहुंचे. दोनों को अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने सिमरनजीत को मृत घोषित कर दिया.