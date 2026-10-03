नोएडा: सुपरनोवा के 43वी मंजिले से कूदकर युवक ने दी जान, देखें Video
मृतक के परिजनों को सूचित किया गया है तथा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
Published : October 3, 2026 at 1:42 PM IST
नोएडा: यूपी के नोएडा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है. दिल्ली NCR के सबसे ऊंचे बिल्डिंग सुपरनोवा के 43वी मंजिले से कूदकर युवक ने जान दे दी. ऊंचाई से गिरने के कारण युवक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.बता दें कि युवक सुपरनोवा के AIR BNB में रुका था. पुलिस घटना की जांच कर रही है. घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी माहौल बना हुआ है.
एडिशनल डीसीपी का बयान
सुपरनोवा बिल्डिंग से युवक के कूदे जाने के संबंध में एडिशनल डीसीपी नोएडा मनीष सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सेक्टर 126 क्षेत्रान्तर्गत आज शनिवार को स्पायरा बिल्डिंग, सेक्टर-94, नोएडा में एक युवक द्वारा बालकनी से कूदकर जान दे देने की सूचना प्राप्त हुई थी.
उक्त सूचना पर तत्काल मौके पर पहुॅचकर थाना सेक्टर 126 पुलिस द्वारा जानकारी की गई तो मृतक संभव जैन पुत्र विनय कुमार जैन के रूप में हुई है. डीसीपी ने बताया कि युवक द्वारा उक्त कमरे की बालकनी की रेलिंग से लटकते हुए आत्महत्या करने के उद्देश्य से नीचे छलांग लगा दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई. मृतक के शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारीगण व एफएसएल टीम द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर आवश्यक साक्ष्य संकलित किए गए है तथा घटनास्थल एवं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का भी अवलोकन किया जा रहा है. मृतक के परिजनों को सूचित किया गया है तथा नियमानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है.
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