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नोएडा: सुपरनोवा के 43वी मंजिले से कूदकर युवक ने दी जान, देखें Video

युवक ने दी जान ( ETV Bharat )

नोएडा: यूपी के नोएडा से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आ रही है. दिल्ली NCR के सबसे ऊंचे बिल्डिंग सुपरनोवा के 43वी मंजिले से कूदकर युवक ने जान दे दी. ऊंचाई से गिरने के कारण युवक का शरीर बुरी तरह क्षत-विक्षत हो गया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.बता दें कि युवक सुपरनोवा के AIR BNB में रुका था. पुलिस घटना की जांच कर रही है. घटना के बाद से आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी माहौल बना हुआ है.