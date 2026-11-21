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एक हफ्ते पहले ही US में नौकरी मिली थी, न्यूयॉर्क में हिरण को बचाने की कोशिश में तेलंगाना के युवक की गई जान

न्यूयॉर्क शहर में हुए भीषण सड़क हादसे में नलगोंडा के युवक साई तेजा की गई जान ( Special Arrangement )

नलगोंडा: अमेरिका में एक भारतीय युवक की भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वह तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला था. यह सड़क हादसा न्यूयार्क शहर में हुई. बताया जा रहा है कि न्यूयार्क में एक हिरण को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया. मरने वाले की पहचान साई तेजा के तौर पर हुई है.

पता चला है कि बुधवार रात तेजा हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक सड़क पर एक हिरण आ गया. जानवर को बचाने के लिए तेजा ने ब्रेक लगाए जिससे गाड़ी अचानक रुक गई. इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार्गो वैन तेजा की खड़ी कार से टकरा गई. जबकि दो अन्य गाड़ियां भी कार्गो वैन से टकरा गईं.