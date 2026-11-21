एक हफ्ते पहले ही US में नौकरी मिली थी, न्यूयॉर्क में हिरण को बचाने की कोशिश में तेलंगाना के युवक की गई जान
हाल ही में नलगोंडा के युवक को अमेरिका में नौकरी मिली थी. युवक का नाम साई तेजा था. उनकी सड़क हादसे में मौत हो गई.
Published : November 21, 2026 at 2:43 PM IST
नलगोंडा: अमेरिका में एक भारतीय युवक की भीषण सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. वह तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला था. यह सड़क हादसा न्यूयार्क शहर में हुई. बताया जा रहा है कि न्यूयार्क में एक हिरण को बचाने के दौरान यह हादसा हो गया. मरने वाले की पहचान साई तेजा के तौर पर हुई है.
पता चला है कि बुधवार रात तेजा हाईवे पर गाड़ी चला रहा था, तभी अचानक सड़क पर एक हिरण आ गया. जानवर को बचाने के लिए तेजा ने ब्रेक लगाए जिससे गाड़ी अचानक रुक गई. इसी दौरान पीछे से आ रही एक कार्गो वैन तेजा की खड़ी कार से टकरा गई. जबकि दो अन्य गाड़ियां भी कार्गो वैन से टकरा गईं.
इस सड़क दुर्घटना में तेजा की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि उसी कार में सवार एक और शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उसकी हालत गंभीर है. हादसे के दौरान कार्गो वैन से टकराने वाली गाड़ियों में सवार दो और लोगों को मामूली चोटें आईं. स्थानीय अधिकारियों ने घटना की पुष्टि की है.
तेज अमेरिका में उच्च शिक्षा हासिल करने गए थे. अभी मुश्किल से एक हफ्ते पहले ही तेजा को अमेरिका में नौकरी लगी थी. यह एक ऐसी कामयाबी थी जिससे नलगोंडा में उसके परिवार और रिश्तेदारों को बहुत खुशी मिली. उसके माता-पिता को अपने बेटे के भविष्य से बहुत उम्मीदें थीं.
तेजा के माता-पिता ने अपने बेटे की सफलता का जश्न मनाना शुरू भी नहीं किया था कि उन्हें अपने बेटे की सड़क हादसे में मौत की खबर मिली. इस खबर से तेजा के परिवार में मातम छा गया है. परिवार के सदस्यों ने बताया कि तेजा का पार्थिव शरीर सोमवार तक नलगोंडा पहुंचने की उम्मीद है.
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