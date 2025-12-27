ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को किया खंडित, इलाके में तनाव, पुलिस बल तैनात

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले से बड़ी खबर सामने आई है. यहां मंदिर में घुसकर युवक ने शिवलिंग की खंडित किया.

गांव में तनाव के बाद पुलिस बल तैनात (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 27, 2025 at 8:42 PM IST

रुड़की: हरिद्वार जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र में मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है. जब इस बात की खबर ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मौके से एक युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई की गई. इसके बाद युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया, फिलहाल घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बानी हुई है. सुरक्षा के लिहाज से गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है.

जानकारी के मुताबिक भगवानपुर थाना क्षेत्र के मोहितपुर गांव में एक युवक ने मंदिर में घुसकर शिवलिंग को क्षतिग्रस्त कर दिया. इसी बीच कुछ ग्रामीणों को इसकी जानकारी मिली. सूचना मिलने पर तत्काल कुछ ग्रामीण मंदिर पर पहुंचे और आरोपी युवक को मौके पर ही पकड़ लिया गया.

वहीं शिवलिंग के क्षतिग्रस्त होने की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई, जिसके बाद काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. इसके बाद गुस्साईं भीड़ ने युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया.

वहीं घटना को लेकर गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है. सुरक्षा की लिहाज से फिलहाल गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. वहीं पुलिस आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है. बता दें कि एक दिन पहले ही गांव में इज्तेमा का आयोजन सकुशल सम्पन्न हुआ था, जो पिछले तीन दिनों चल रहा था. जिसमें काफी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए थे.

भगवानपुर थाना प्रभारी निरीक्षक सूर्य भूषण नेगी ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में लिया गया है. मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, फिलहाल आरोपी युवक से पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा की दृष्टि से गांव में पुलिस बल तैनात किया गया है. उनका कहना है कि ये भी जानकारी जुटाई जा रही है कि आरोपी ने खुद ही ये काम किया है या किसी के कहने पर उसने ये सब किया है.

