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विधानसभा मार्च के दौरान भालू बनकर आया युवक, कहा- हमें 'जंगली जानवर' बनने को मजबूर न करें सरकार

रांची में विधानसभा मार्च के दौरान एक युवक भालू बनकर आया.

YOUNG MAN DRESSED BEAR
विधानसभा घेराव के दरमियान 'भालू' बनकर आया युवक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 10, 2026 at 1:54 PM IST

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रांची: JPSC और अन्य भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का विधानसभा घेराव मार्च सोमवार को जोर पकड़ता नजर आया. बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर बढ़े और रास्ते में पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेडिंग को लगातार पार करते दिखे.

आकर्षक का केंद्र बना 'भालू'

वहीं विधानसभा मार्च में 'भालू' बनकर एक युवक आया. इस दरमियान युवक ने कहा कि सरकार, हमें जंगली जानवर बनने को मजबूर न करें. इधर, आंदोलित छात्रों को रोकने की सभी तैयारियां नाकाफी साबित हुई है. आंदोलित छात्र कंटीले तारों वाली बैरिकेडिंग को तोड़कर उस पर खड़े हो गए. एक युवक पोस्टर लेकर आया था जिसमें लिखा था 'नौकरी नहीं मिलेगी तो गर्ल फ्रेंड भी साथ नहीं देगी'.

विधानसभा घेराव में 'भालू' बनकर आया युवक (Etv Bharat)

बता दें कि प्रदर्शनकारी छात्रों की संख्या बढ़ने के साथ पुलिस प्रशासन की चुनौती भी बढ़ गई है. कई जगहों पर छात्रों ने पुलिस की घेराबंदी को ध्वस्त कर आगे बढ़ने की कोशिश भी की.

सरकार फैसला ले नहीं तो छात्र उग्र होंगे: देवेंद्रनाथ महतो

इधर, देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि सरकार फैसला ले नहीं तो छात्र उग्र होंगे. देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि कांटेदार तार लगाकर सरकार ने 'अराजकता' को न्योता दिया है. उन्होंने कहा कि 9 दिनों से भूख हड़ताल के बाद भी वे अपने आप को इस घेराव में शामिल होने से नहीं रोक पाए.

देवेंद्रनाथ महतो ने कहा कि भूख हड़ताल से भी ज्यादा दर्द इस बात से हुई है कि सरकार ने उनके लिए कांटेदार तार लगाया है. उन्होंने सरकार से सवाल पूछा कि आखिरकार वे क्यों 'अराजकता' फैलाना चाहती है. उन्होंने उन सभी छात्रों का धन्यवाद दिया जिन्होंने इस आंदोलन को समर्थन दिया है.

आगे बढ़ने की कोशिश में है छात्रों का हुजूम

फिलहाल, छात्रों का हुजूम लगातार आगे बढ़ने की कोशिश में है, जबकि पुलिस उन्हें निर्धारित स्थानों पर रोकने का प्रयास कर रही है. स्थिति तनावपूर्ण जरूर है, लेकिन पुलिस के संयमित रवैये के कारण अब तक हालात नियंत्रण में बने हुए हैं.

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