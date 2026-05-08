गुजरात : युवक को 12 फीट के मगरमच्छ ने पानी में खींचा, नहीं बच सकी जान
गुजरात में 22 साल के युवक को मगरमच्छ नदी में खींच ले गया.
Published : May 8, 2026 at 4:29 PM IST
वडोदरा (गुजरात): गुजरात के वडोदरा में एक युवक को मगरमच्छ के द्वारा पानी में खींचकर ले जाने का मामला सामने आया है. घटना में युवक की मौत हो गई.
बताया जाता है कि वाघोडिया के पास कागदीपुरा गांव के पास देवनदी में एक विशाल मगरमच्छ ने एक युवक को पानी में खींच लिया और घंटों तक घुमाता रहा. वाघोडिया के कागदीपुरा गांव का रहने वाला 22 वर्षीय मिथुन वसावा मवेशी चराने गया था. इस दौरान वह अपने दोस्त के साथ देवनदी में पानी भरने पहुंचा था. दोस्त ऊपर था जबकि मिथुन पानी भरने के लिए नदी में उतर गया था. इसी दौरान करीब 10 से 12 फीट लंबे मगरमच्छ ने उस पर अचानक हमला कर दिया.
चश्मदीदों के मुताबिक, मगरमच्छ ने पहले युवक को अपनी पूंछ से मारा और फिर कमर से पकड़कर नदी में खींच लिया. युवक बचने के लिए चिल्लाया, लेकिन मगरमच्छ ने उसे पल भर में पानी में खींच लिया. घटना की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग नदी किनारे जमा हो गए.
वहीं घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, वडोदरा फायर ब्रिगेड और वन विभाग की टीमें तुरंत मौके पर पहुंच गईं. फायर ब्रिगेड ने नाव के जरिए युवक को बचाने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ ने युवक को नहीं छोड़ा. हैरानी की बात यह है कि मगरमच्छ युवक को मुंह में दबाए चार से पांच घंटे तक नदी में घूमता रहा.
जब फायर ब्रिगेड की नाव पास पहुंचती तो मगरमच्छ पानी में डूब जाता और कुछ देर बाद फिर बाहर आ जाता. पूरा नजारा इतना भयावह था कि मौके पर मौजूद लोगों में काफी डर था. आखिर में शाम होने पर अंधेरे के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन रोकने का फैसला किया गया.
फायरफाइटर परवेज मंसूरी ने बताया कि ऑपरेशन के दौरान चेक डैम एरिया में कई और मगरमच्छ भी दिखे, जिसके कारण टीम को ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ी. उन्होंने नाव के इंजन से शोर मचाकर और चिल्लाकर दूसरे मगरमच्छों को डराने की कोशिश की. घटना से पूरे वाघोडिया जिले में डर का माहौल बन गया है और नदी के किनारे रहने वाले लोगों में दहशत है.
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