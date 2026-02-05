ETV Bharat / bharat

कुत्ते के काटने के बाद इलाज में लापरवाही, युवक की रेबीज से मौत

स्वास्थ्य विभाग ने थेनकुडी के पास एक श्मशान घाट में उसके दफ़नाने का इंतज़ाम किया ( ETV Bharat )

तिरुवरूर (तमिलनाडु) : कुत्ते के काटने के बाद सही इलाज न मिलने पर एक युवक की रेबीज हो जाने की वजह से मौत हो गई.

बताया जाता है कि पीड़ित में रेबीज के लक्षण दिखाई दिए, जिसमें कुत्ते की तरह भौंकना और प्लेट से पानी पीना शामिल था. तिरुवरूर जिले के नन्निलम तालुक के मुदिकोंडन गांव के रहने वाले जयकुमार और अमुथा के छह बच्चे हैं, जिनमें पांच बेटे, शिवकुमार, कनगराज, अरुण कुमार, आनंदबाबू और आकाश और एक बेटी, अनुसूया शामिल हैं. उनका सबसे छोटा बेटा, आकाश (22) दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करता था.

करीब तीन महीने पहले, आकाश को गांव में एक आवारा कुत्ते ने पैर में काट लिया था. इस पर वह पास के एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर गया, जहां उसे घर भेजने से पहले सिर्फ एक टिटनेस का इंजेक्शन लगाया गया. आकाश ने अपने परिवार को इस घटना के बारे में नहीं बताया और जरूरी एंटी-रेबीज वैक्सीनेशन भी नहीं लगवाया.

काटने के लगभग तीन महीने बाद तक आकाश में बीमारी के कोई लक्षण नहीं दिखे. लेकिन, पिछले दो दिनों में उसका व्यवहार बदल गया. वह घर के एक कोने में दुबककर प्लेट से पानी पीने लगा और उसे तेज बुखार हो गया.